Broadsign International, LLC Selected by IMEDIACENTER for Digital Signage in Leading French Retailer, Auchan Group

3,500 displays are to be deployed across Auchan stores in France

Croix, France. November 2, 2016. Broadsign International, LLC, the largest provider of automated digital out-of-home software, has been selected by IMEDIACENTER to power the digital signage component of its multi-channel advertising strategy in retail.

Starting in June 2016, IMEDIACENTER began deploying 55” – 75” LCD displays in Auchan hypermarket entrances, central store aisles and main shopping mall corridors. As the network rolls out, Auchan Drive locations will place outdoor displays where customers load their car with purchases. The installation of 3,500 displays total is targeted to conclude by the end of 2018.

The IMEDIACENTER network will reach the 420 million visitors who shop at Auchan stores each year. Content will primarily consist of advertising, though in-store and local promotions will also be included. Advertisers, such as the stores’ largest CPG brands, have welcomed the initiative with enthusiasm.

“Broadsign’s platform is known for its efficiency in powering large, complex and premium networks, just like IMEDIACENTER. French consumers have high expectations when it comes to aesthetics and functionality, and IMEDIACENTER is raising the bar by delivering a sophisticated and engaging experience across digital signage and other media channels,” said Maarten Dollevoet, Vice President, Global Sales at Broadsign.

About IMEDIACENTER

IMEDIACENTER is the multi-media advertising network of Auchan Retail France and Immochan France. Due to the permanent enrichment of consumers’ shopping experience and its presence at each part of the shopping journey, IMEDIACETNER is the first media group 100% integrated in the retail environment.

IMEDIACENTER offers a new way of thinking and organizing media campaigns through one-stop marketing of: gallery and event spaces, indoor/outdoor displays and web.

Broadsign International, LLC Sélectionné par IMEDIACENTER pour leur installation de Digital Signage dans les hypermarchés du Groupe Auchan

3,500 écrans doivent être déployés dans les magasins Auchan en France.

Croix, France. 2 novembre 2016. Broadsign International, LLC, CMS leader mondial de l’affichage numérique, a été sélectionné par IMEDIACENTER pour alimenter le réseau d’écrans d’affichage dynamique publicitaire du Groupe Auchan.

A partir de juin 2016, IMEDIACENTER a commencé à déployer des écrans LCD de 55″ à 75″ dans les entrées et allées centrales des hypermarchés Auchan et les galeries marchandes des centres commerciaux. Les écrans des Auchan Drive sont déployés en extérieur à l’endroit où les clients chargent leurs achats. Le terme du déploiement est prévu pour la fin d’année 2018 avec un total de 3.500 écrans sur l’ensemble du territoire.

Le réseau IMEDIACENTER touchera une audience de 420 millions de visiteurs dans les magasins Auchan chaque année. Le contenu est composé de publicité principalement, bien que des promotions en magasin et des contenus locaux soient également programmés sur le réseau. Les annonceurs, comme les plus grandes marques de la grande distribution, ont salué l’initiative avec enthousiasme.

« La plate-forme de Broadsign est connue pour son efficacité à gérer des larges réseaux complexes et haut de gamme, comme celui d’IMEDIACENTER. Les consommateurs français ont des attentes élevées concernant l’esthétique et les fonctionnalités d’un réseau. IMEDIACENTER a élevé la barre en offrant une expérience client sophistiquée et engageante sur l’ensemble du parcours client grâce à leur offre 360°, » dit Maarten Dollevoet, vice-président, ventes mondiales à Broadsign.

À propos de IMEDIACENTER

Fort du flux annuel de 420 millions de clients physiques et de 170 millions de clients connectés, Auchan Retail France et Immochan France ont créé IMEDIACENTER : une régie pluri-médias innovante, qui propose une nouvelle manière de penser et d’organiser les campagnes publicitaires dans l’univers du retail et de l’e-retail.

IMEDIACENTER a en charge la commercialisation des supports de communication proposés par l’ensemble des points de vente d’Auchan Retail France (hypers et portails web) et Immochan France (galeries marchandes) . Bénéficiant de la maîtrise de l’information sur l’ensemble du parcours shopper (qu’il soit physique ou digital), IMEDIACENTER s’affirme comme la seule offre média en environnement retail et e-retail qui soit à la fois globale et 100% intégrée.