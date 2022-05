Como a RZK Digital está levando DOOH para as movimentadas rodoviárias de São Paulo

Em 2007, as autoridades em São Paulo instituíram a Lei Cidade Limpa, efetivamente proibindo outdoors e publicidade ao ar livre em toda a cidade. Ainda hoje, a proibição continua em vigor, obrigando as agências digitais e de mídia a pensarem em maneiras criativas de alcançar o público em ambientes offline.

Buscando criar novas oportunidades no espaço DOOH, a RZK Digital pensou em uma solução inovadora para levar a mídia digital out of home (OOH) até as massas. Na ausência de grandes outdoors e cartazes, a RZK Digital opera uma rede de telas DOOH de base local exibidas nos terminais de ônibus da cidade, que são vistas por milhares de passageiros diariamente.

Sobre a RZK Digital

A RZK Digital foi fundada na crença de que o digital é o futuro da indústria out of home. Lançada em outubro de 2021, a RZK é um negócio OOH totalmente digital e faz uso das mais novas ferramentas de medição de audiências para direcionamento de anúncios. Ao integrar seus dados em sua rede de publicidade, é capaz de entregar campanhas direcionadas com base em públicos personalizados em todo o seu estoque.

A pequena equipe em crescimento da empresa é composta por cerca de 15 colaboradores com foco em ciência de dados, que trabalham na rede robusta da empresa de 200 telas verticais de LED, localizadas nas rodoviárias de diferentes rotas de trânsito em São Paulo. Geralmente, as telas verticais de formato grande medem cerca de dois metros de altura e são instaladas em locais de fácil visualização ou suspensas no teto dos pontos de ônibus. Os anunciantes usufruem de uma cobertura invejável: as telas brilhantes são vistas por cerca de 600 mil pessoas por dia e geram aproximadamente 2,3 milhões de impressões por semana.

Em decorrência de sua abordagem inovadora para o DOOH, a RZK já atraiu muitos dos principais anunciantes no mercado brasileiro. Estes vêm de uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo marcas globais como McDonald’s, Burger King e Santander.

A rede da RZK, embora jovem, já atraiu campanhas de marcas proeminentes

Um foco em dados

Este foco em dados digitais estende-se não somente à rede da RZK Digital, mas faz parte do ethos da marca. Isso é verdade até mesmo no nível da equipe, com a maioria dos colaboradores da marca tendo formação em ciência de dados ou técnica. Aliás, a RZK Digital não considera, necessariamente, outras empresas OOH como suas concorrentes diretas, em vez disso, encontra-se operando no mesmo ecossistema dos anunciantes online e os vê como seus pares.

Parte do que fundamentou a decisão dessa empresa pioneira de operar exclusivamente como provedora de DOOH, em vez de adicionar também outdoors estáticos, é que ela queria trazer algo novo para o mercado no Brasil. E, apesar de ser recém-chegada ao campo de atuação, a RZK Digital orgulha-se de seus primeiros sucessos. Até agora, a resposta geral à oferta de sinalização digital tem sido muito positiva.

Como seria de se esperar ao se desenvolver uma nova oferta, porém, ainda há muito o que aprender para ajudar os compradores a explorarem o meio. A equipe está confiante de que quando houver um melhor entendimento sobre as possibilidades de que tipos de compra de mídia estão disponíveis com DOOH, por exemplo, que os anúncios podem ser comprados com base em dados demográficos ou via digital out of home programático, haverá um aumento na demanda, e essa empresa estará com tudo pronto para atendê-la.

Para fornecer aos anunciantes métricas abrangentes, a RZK Digital trabalha com a Everywhere Analytics, uma startup que usa sensores para medir quanto tempo as pessoas ficam nos terminais, juntamente com a Quividi, para comparar os números de uma estação para a seguinte. A equipe também conta com dados fornecidos pelo conselho de transporte público para acessar ainda mais insights, incluindo dados demográficos dos passageiros, perfis econômicos e as horas do dia em que diferentes grupos são mais propensos a embarcar nos ônibus. A equipe de cientistas de dados da RZK Digital examina os dados primários coletados e os usa para criar campanhas contextuais e relevantes com seus compradores. Além disso, a empresa até mesmo opera seu próprio aplicativo proprietário para medir os resultados e o impacto de suas campanhas.

O desenvolvimento criterioso da RZK garantiu que ela estará pronta para um aumento na demanda pelo seu estoque

Broadsign e RZK Digital

É justo dizer que a visão da RZK Digital é ambiciosa. Para ajudá-la a dar vida a estes esforços visionários, a empresa quis recorrer ao suporte de uma plataforma de software com reputação mundial, e uma que pudesse fornecer soluções escaláveis e análises de campanha detalhadas.

Logo no início, a RZK Digital adotou a plataforma Broadsign, reconhecendo o poder do software de criar operações mais eficientes e apoiar o gerenciamento de campanhas completas. Atualmente, a RZK opera o Broadsign Control para facilitar a distribuição de conteúdo e o Broadsign Direct para ajudar a gerenciar vendas, com planos de trazer o Broadsign Reach SSP para facilitar as transações programáticas, bem como o Broadsign Publish para ajudar seus parceiros a desenvolverem anúncios altamente interativos.

O próximo passo para a RZK Digital é o trabalho contínuo para aprimorar sua oferta, integrando mais soluções e aplicativos com a Broadsign e a rede da RZK. Em algum momento, a RZK Digital espera expandir sua oferta para shopping centers, mas, no futuro próximo, pretende expandir suas telas para ainda mais terminais de ônibus, planejando dobrar sua presença existente de 13 estações até 2022.

Para a RZK Digital, ser uma empresa digital não se refere apenas ao número de telas em seu estoque, é uma mentalidade. Ao aproveitar o poder das telas e dos dados digitais para impulsionar novas e empolgantes oportunidades, essa empresa visionária está de olho em grandes possibilidades no Brasil.