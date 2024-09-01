Die nächste Ära der out-of-home-werbung
Automatisierte In-Advance-direktgeschäfte
Broadsign In-Advance setzt neue Maßstäbe für Transaktionen zwischen Medieninhabern und -käufern: Es verbindet die Schnelligkeit und den Komfort programmatischer Werbung mit Out-of-Home-Direktgeschäften.
Das gemeinsame Ziel
Effizientere Art der Transaktion
Ob als Medieninhaber oder als Medienkäufer – das endlose Hin und Her von Anfragen und Angeboten, E-Mails und Telefonaten für die Buchung von OOH-Werbung wirkt in der schnelllebigen, flexiblen Werbewelt von heute wie aus der Zeit gefallen. Automatisierung ist bei Out-of-Home zwar nichts Neues, doch lösen die bisherigen Optionen die Herausforderungen nur zum Teil.
Broadsign In-Advance
Automatisiert. Garantiert. Einfach.
Broadsign In-Advance automatisiert OOH-Direkttransaktionen und beseitigt damit die traditionellen Hürden, vor denen Käufer und Verkäufer stehen, damit sie sich auf das Wichtigste konzentrieren können: Ergebnisse zu liefern.
Automatisierter end-to-end-Workflow
Entdecken Sie Inventar, planen Sie eine OOH-Direktkampagne und schalten Sie sie live, ganz ohne Angebotsanfragen, E-Mails oder Telefonate.
Erweitertes Targeting für direkt-OOH
Nutzen Sie die Targeting-Tools und Zielgruppeninformationen, die sonst nur programmatisch verfügbar sind, jetzt auch für OOH-Direktgeschäfte.
Kampagnen-Reporting in Echtzeit
Überwachen Sie die Kampagnen-Performance in Echtzeit. Unser Rebalancing-Tool passt die Anzeigenschaltung automatisch an, damit Ihre Kampagne auf Kurs bleibt.
Die Zukunft von OOH ist automatisiert.
Sind Sie bereit?
Für Medienkäufer
Buchen Sie hochwertiges OOH-Inventar direkt im Voraus über eine DSP.
Für Medieninhaber
Noch nie war der Vertrieb Ihres garantierten Direktverkaufsinventars so einfach.
Es handelt sich hierbei zurzeit um ein Pilotprogramm. Für die Teilnahme sind bestimmte Voraussetzungen erforderlich.
Warum Broadsign In-Advance
Automatisierte OOH-Transaktionsmodelle im Überblick
|Geschwindigkeit und Effizienz
|Kontrolle über die Platzierung
|Sicherheit der Schaltung
|Art des OOH-Inventars
|Broadsign In-Advance
Hoch
Automatisierte End-to-End-Buchung
Sehr hoch
Auswahl genauer Bildschirme und Zeiten
Sehr hoch
Bestätigte Bildschirm-Platzierung und Schaltzeiten
Direkt
Zugriff auf das gesamte OOH-Inventar (einschließlich statisch*)
|Programmatic Guaranteed (PG)
Mittel bis hoch
Automatisierte Buchung mit gewissem Verhandlungsaufwand
Mittel bis hoch
Allgemeine Parameter festgelegt, Auswahl auf Bildschirmebene möglich, aber abhängig von Anbieter und Plattform
Hoch
Impressionen innerhalb vereinbarter Parameter (und ggf. Bildschirme) garantiert
Programmatisch
Zugriff auf programmatisches OOH-Inventar
|Privater Marktplatz (PMP)
Hoch
Programmatische Ausführung wird beibehalten
Niedrig bis mittel
Speziell zusammengestelltes Inventar mit gewisser Kontrolle des Targetings
Niedrig
Schaltung nicht garantiert
Programmatisch
Zugriff auf programmatisches OOH-Inventar
|Open Real-Time Bidding (ORTB)
Hoch
Kauf in Echtzeit über Open Exchange
Niedrig bis mittel
Selektion nach Art des Zielorts, Format oder Standort möglich, aber nicht nach Bildschirm.
Niedrig
Schaltung nicht garantiert
Programmatisch
Zugriff auf programmatisches OOH-Inventar
*Einführung 2026
Das sagen führende Branchenvertreter zu Broadsign In-Advance
„Broadsign In-Advance hat aus unserer Sicht das Potenzial, die Arbeit von Medienkäufern bei separaten Direktbuchungen ebenso wie im Zusammenspiel mit programmatischer Aktivierung effizienter zu machen. Es könnte helfen, den Medieneinkauf besser zu strukturieren und zu bündeln und aktuelle Abläufe zu optimieren. Zudem bieten sich damit mehr Optionen, je nach Planungsstrategie und Budget den besten Weg nach vorn zu finden.“
Noëlla Klein Ikkink
Practice Lead OOH
WPP Media Netherlands
„Wenn ich Programmatic Guaranteed über eine andere SSP buche, arbeite ich mit dem Medieninhaber immer noch offline per E-Mail zusammen. Der Vorteil von Broadsign In-Advance ist, dass Medienkäufer das verfügbare Inventar prüfen und selbst buchen können.“
Nick Ortega
Director of Digital OOH & Emerging Channels
StackAdapt
„In Stoßzeiten, etwa im saisonalen Einzelhandel oder während der Reisezeit, ist OOH bekanntermaßen schnell ausverkauft. Durch den Garantieaspekt von Broadsign In-Advance haben wir die Sicherheit und die Möglichkeit, Kampagnen zu schalten und dabei trotzdem die Vorteile von programmatischer Werbung wie Daten und Erfolgsmessung zu nutzen.“
Adam Garrity
Head of Global OOH
Dentsu
„Broadsign In-Advance kann unserem Vertriebsteam dabei helfen, sich von der Bearbeitung verschiedenster Dokumente zu lösen und sich stärker auf die eigentliche Umsetzung zu konzentrieren. Zeit ist Geld, und je mehr Zeit wir in die Vertragsverhandlung investieren können, statt Verträge auszuformulieren, desto besser für alle Beteiligten.“
Jessica Littlejohn
Director of Digital Innovations
Pattison Outdoor Canada
„Wir haben eine Reihe von Tests mit Agenturen in den Niederlanden gestartet. Dabei hat sich gezeigt, dass wir mit Broadsign In-Advance insbesondere den E-Mail-Verkehr reduzieren können. Es verkürzt die Vorlaufzeiten und schafft mehr Flexibilität zwischen direkter Buchung, Self-Service und programmatischem Einkauf.“
Mink Zwolsman
Digital Lead
Global Netherlands
„Broadsign In-Advance kann die Planung und Umsetzung von Kampagnen deutlich effizienter machen. Wir schaffen mehr in derselben Zeit, und das ohne zusätzliches Personal. Wenn dann auch noch Reporting und Erfolgsmessung von In-Advance und programmatischer OOH-Werbung an einem Ort zusammenlaufen, erhalten die Kunden mehr Informationen denn je, was die Planung und Buchung von OOH erheblich erleichtert.“
Daniel Mak
SVP Client Services
Talon OOH Canada
