In-Store-Einzelhandelsmedien

Programmatische Werbung, wie Sie es wünschen

Monetarisieren Sie Ihre Bildschirme mit programmatischer Werbung und behalten Sie dabei die volle Kontrolle über den Inhalt, um ein nahtloses In-Store-Erlebnis zu gewährleisten. Passen Sie Angebote an Ihre unternehmerischen Bedürfnisse an und behalten Sie die volle Kontrolle. So können Sie Ihre Strategie der inkrementellen Verkäufe flexibel unterstützen und den Ertrag maximieren.