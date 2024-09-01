La próxima era de la publicidad exterior
Ofertas directas automatizadas por adelantado
Broadsign In-Advance está redefiniendo la forma en la que los propietarios y los compradores de medios de comunicación hacen transacciones al traer la velocidad y la facilidad de las ofertas programáticas a las ofertas exteriores directas.
Una meta en común
Una forma más eficiente de hacer transacciones
Tanto para el propietario como para el comprador de medios, el interminable cruce de solicitudes de propuestas (RFP), cadenas de correos electrónicos y llamadas solo para asegurar una oferta OOH directa, se percibe como un proceso obsoleto en el vertiginoso panorama publicitario actual. Aunque la automatización no es una novedad en la publicidad exterior, las soluciones existentes solo abordan aspectos aislados del problema.
Broadsign In-Advance
Automatizado. Garantizado. Fácil.
Broadsign In-Advance automatiza las transacciones OOH directas, lo cual elimina los obstáculos que los compradores y vendedores suelen experimentar, de modo que se pueden concentrar en lo importante: conseguir resultados.
Flujo de trabajo automatizado de principio a fin
Descubra el inventario, planee una campaña OOH directa y póngala en vivo sin necesidad de intercambiar solicitudes de propuesta, correos o llamadas telefónicas.
Focalización mejorada para publicidad exterior directa
Acceda a las herramientas de focalización y a los detalles sobre el público que por lo general están disponibles de forma programática para las ofertas exteriores directas.
Informes de la campaña en tiempo real
Monitoree el desempeño de la campaña en tiempo real, mientras que nuestra herramienta de reequilibrio ajusta la entrega de anuncios de forma automática para mantener el rumbo.
El futuro de OOH está automatizado.
¿Todo listo?
Para compradores de medios de comunicación
Reserve con antelación inventario OOH directo y de alta calidad a través de una DSP.
Para propietarios de medios de comunicación
Vender su inventario garantizado de venta directa nunca ha sido tan fácil.
Por el momento, este es un programa piloto. Es necesario ser elegible para participar.
¿Por qué elegir Broadsign In-Advance?
Resumen general de los modelos de transacciones automatizadas OOH
|Velocidad y eficiencia
|Control sobre el emplazamiento
|Certeza de entrega
|Tipo de inventario OOH
|Broadsign In-Advance
Alta
Reserva automatizada integral
Muy alto
Elección de pantallas y horarios exactos
Muy alta
Emplazamientos de pantalla y tiempos de entrega confirmados
Directo
Acceso a todo el inventario OOH (incluyendo el estático*)
|Programática garantizada (PG)
Media-alta
Reserva automatizada con cierta negociación
Medio-alto
Conjunto amplio de parámetros; selección de pantallas posible en algunas ofertas, según el editor y la plataforma
Alta
Impresiones garantizadas dentro de los parámetros acordados (y pantallas, si corresponde)
Programático
Acceso al inventario OOH programático
|Mercado privado (PMP)
Alta
Conserva la ejecución programática
Medio-bajo
Inventario seleccionado con cierto control de focalización
Baja
Entrega no garantizada
Programático
Acceso al inventario OOH programático
|Oferta abierta en tiempo real (ORTB)
Alta
Compra en tiempo real a través de un intercambio abierto
Medio-bajo
Focalización de acuerdo al tipo de lugar, formato o ubicación, pero sin selección de pantallas.
Baja
Entrega no garantizada
Programático
Acceso al inventario OOH programático
*Disponible en 2026.
Escuche la opinión que los actores clave tienen sobre Broadsign In-Advance
«Vemos el potencial que Broadsign In-Advance tiene para incrementar la eficiencia para los compradores de medios de comunicación en compras directas independientes o en conjunto con activación programática. También puede facilitar compras más optimizadas y agrupadas junto a los métodos de compra actuales y brindar más oportunidades para determinar el mejor camino a seguir, de acuerdo a la estrategia de planeación y el presupuesto».
Noëlla Klein Ikkink
Responsable de prácticas OOH
WPP Media Países Bajos
«Si compro programática garantizada con otra plataforma de oferta (SSP), sigo trabajando fuera de línea con los propietarios de medios de comunicación por medio del correo. Lo que Broadsign In-Advance ofrece a los compradores es la posibilidad de revisar el inventario disponible y agendarlo por cuenta propia».
Nick Ortega
Director de publicidad digital OOH y canales emergentes
StackAdapt
«En momentos clave para el comercio, como las temporadas altas de venta minorista o periodos de viaje, sabemos que la OOH se agota. El elemento garantizado de Broadsign In-Advance nos da la confianza y la habilidad para entregar campañas, mientras seguimos usando los beneficios de la programática, como los datos y las medidas».
Adam Garrity
Director de OOH global
Dentsu
«Creo que Broadsign In-Advance puede ayudarlos a dejar de trabajar en varias piezas de papel y concentrarse más en la ejecución como tal. El tiempo es dinero y cuanto más tiempo tengamos para negociar contratos en vez de redactarlos, mejor para todos nosotros».
Jessica Littlejohn
Director de Innovaciones Digitales
Pattison Outdoor Canadá
«Empezamos a hacer varias pruebas con agencias en Países Bajos y el mayor reto operacional que Broadsign In-Advance nos ha ayudado a superar es reducir el tráfico de correos. Reduce los plazos de entrega y nos da algo de flexibilidad entre compras directas, de autoservicio y programáticas».
Mink Zwolsman
Líder digital
Global Países Bajos
«Broadsign In-Advance puede hacer que la planeación y la ejecución de las campañas sea más eficiente. Podemos hacer mucho más en la misma cantidad de tiempo sin necesidad de expandir el equipo. Y cuando se combinan en un mismo lugar los informes y las medidas entre In-Advance y lo programático, el cliente tiene más información que nunca, lo cual hace que sea más fácil planear y comprar OOH».
Daniel Mak
Vicepresidente sénior de Servicios al Cliente
Talón OOH Canadá
«Vemos el potencial que Broadsign In-Advance tiene para incrementar la eficiencia para los compradores de medios de comunicación en compras directas independientes o en conjunto con activación programática. También puede facilitar compras más optimizadas y agrupadas junto a los métodos de compra actuales y brindar más oportunidades para determinar el mejor camino a seguir, de acuerdo a la estrategia de planeación y el presupuesto».
Noëlla Klein Ikkink
Responsable de prácticas OOH
WPP Media Países Bajos
«Si compro programática garantizada con otra plataforma de oferta (SSP), sigo trabajando fuera de línea con los propietarios de medios de comunicación por medio del correo. Lo que Broadsign In-Advance ofrece a los compradores es la posibilidad de revisar el inventario disponible y agendarlo por cuenta propia».
Nick Ortega
Director de publicidad digital OOH y canales emergentes
StackAdapt
«En momentos clave para el comercio, como las temporadas altas de venta minorista o periodos de viaje, sabemos que la OOH se agota. El elemento garantizado de Broadsign In-Advance nos da la confianza y la habilidad para entregar campañas, mientras seguimos usando los beneficios de la programática, como los datos y las medidas».
Adam Garrity
Director de OOH global
Dentsu
«Creo que Broadsign In-Advance puede ayudarlos a dejar de trabajar en varias piezas de papel y concentrarse más en la ejecución como tal. El tiempo es dinero y cuanto más tiempo tengamos para negociar contratos en vez de redactarlos, mejor para todos nosotros».
Jessica Littlejohn
Director de Innovaciones Digitales
Pattison Outdoor Canadá
«Empezamos a hacer varias pruebas con agencias en Países Bajos y el mayor reto operacional que Broadsign In-Advance nos ha ayudado a superar es reducir el tráfico de correos. Reduce los plazos de entrega y nos da algo de flexibilidad entre compras directas, de autoservicio y programáticas».
Mink Zwolsman
Líder digital
Global Países Bajos
«Broadsign In-Advance puede hacer que la planeación y la ejecución de las campañas sea más eficiente. Podemos hacer mucho más en la misma cantidad de tiempo sin necesidad de expandir el equipo. Y cuando se combinan en un mismo lugar los informes y las medidas entre In-Advance y lo programático, el cliente tiene más información que nunca, lo cual hace que sea más fácil planear y comprar OOH».
Daniel Mak
Vicepresidente sénior de Servicios al Cliente
Talón OOH Canadá
«Vemos el potencial que Broadsign In-Advance tiene para incrementar la eficiencia para los compradores de medios de comunicación en compras directas independientes o en conjunto con activación programática. También puede facilitar compras más optimizadas y agrupadas junto a los métodos de compra actuales y brindar más oportunidades para determinar el mejor camino a seguir, de acuerdo a la estrategia de planeación y el presupuesto».
Noëlla Klein Ikkink
Responsable de prácticas OOH
WPP Media Países Bajos
«Si compro programática garantizada con otra plataforma de oferta (SSP), sigo trabajando fuera de línea con los propietarios de medios de comunicación por medio del correo. Lo que Broadsign In-Advance ofrece a los compradores es la posibilidad de revisar el inventario disponible y agendarlo por cuenta propia».
Nick Ortega
Director de publicidad digital OOH y canales emergentes
StackAdapt
«En momentos clave para el comercio, como las temporadas altas de venta minorista o periodos de viaje, sabemos que la OOH se agota. El elemento garantizado de Broadsign In-Advance nos da la confianza y la habilidad para entregar campañas, mientras seguimos usando los beneficios de la programática, como los datos y las medidas».
Adam Garrity
Director de OOH global
Dentsu
«Creo que Broadsign In-Advance puede ayudarlos a dejar de trabajar en varias piezas de papel y concentrarse más en la ejecución como tal. El tiempo es dinero y cuanto más tiempo tengamos para negociar contratos en vez de redactarlos, mejor para todos nosotros».
Jessica Littlejohn
Director de Innovaciones Digitales
Pattison Outdoor Canadá
«Empezamos a hacer varias pruebas con agencias en Países Bajos y el mayor reto operacional que Broadsign In-Advance nos ha ayudado a superar es reducir el tráfico de correos. Reduce los plazos de entrega y nos da algo de flexibilidad entre compras directas, de autoservicio y programáticas».
Mink Zwolsman
Líder digital
Global Países Bajos
«Broadsign In-Advance puede hacer que la planeación y la ejecución de las campañas sea más eficiente. Podemos hacer mucho más en la misma cantidad de tiempo sin necesidad de expandir el equipo. Y cuando se combinan en un mismo lugar los informes y las medidas entre In-Advance y lo programático, el cliente tiene más información que nunca, lo cual hace que sea más fácil planear y comprar OOH».
Daniel Mak
Vicepresidente sénior de Servicios al Cliente
Talón OOH Canadá
El futuro de OOH está automatizado.
¿Todo listo?
Para compradores de medios de comunicación
Reserve con antelación inventario OOH directo y de alta calidad a través de una DSP.
Para propietarios de medios de comunicación
Vender su inventario garantizado de venta directa nunca ha sido tan fácil.
Por el momento, este es un programa piloto. Es necesario ser elegible para participar.