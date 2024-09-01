Broadsign In-Advance

Tanto para el propietario como para el comprador de medios, el interminable cruce de solicitudes de propuestas (RFP), cadenas de correos electrónicos y llamadas solo para asegurar una oferta OOH directa, se percibe como un proceso obsoleto en el vertiginoso panorama publicitario actual. Aunque la automatización no es una novedad en la publicidad exterior, las soluciones existentes solo abordan aspectos aislados del problema.

Una meta en común

El 5 % de toda la inversión en anuncios exteriores se negocian de forma programática*

=