Software de señalización digital potente y automatizado
Broadsign permite a los dueños de medios Digital Out of Home (DOOH) automatizar sus redes y maximizar sus ingresos en tiempo real.
Usado y apreciado por los nombres más importantes en Out of Home
¿Por qué elegir Broadsign?
Ahorrar tiempo
Ahorre tiempo automatizando su red para que usted pueda concentrarse en el panorama general de su negocio.
Maximizar sus ingresos
Asegure su inventario en tiempo real y genere propuestas más rápidamente para ganar más tratos.
Crecer sin limites
Alcance el máximo potencial de su red con flujos de trabajo escalables que se adaptan a redes de cualquier tamaño.
Optimice sus operaciones de señalización digital con nuestras soluciones integradas
Gestión de ventas OOH
Optimice sus ventas de publicidad OOH con herramientas inteligentes y disponibilidad de inventario en tiempo real.
Optimización de rendimiento automatizada
Desbloquee el valor total de su inventario con un sistema inteligente y automatizado.
Gestión de contenido
Automatice la entrega de contenido y muestre contenido a las audiencias en el momento perfecto.
API abierta
Conecte Broadsign con las herramientas que ama utilizando nuestra API abierta.
Ventas programáticas
Desbloquee nuevos ingresos conectando su inventario con compradores digitales de todo el mundo.
Seguridad líder en la industria
Mantenga todas sus ubicaciones seguras con la seguridad líder en la industria incorporada en nuestras soluciones.
Descubra por qué nuestros clientes prefieren Broadsign
Con Broadsign, tenemos la flexibilidad mejorada, las capacidades creativas y las herramientas de planificación que necesitamos para establecer conexiones de manera más eficiente y coherente en nuestra red.
Intersection
Desde nuestra transición a Broadsign, hemos podido optimizar nuestro flujo de trabajo, ser más flexibles y reaccionar más rápidamente a los cambios realizados por los anunciantes.
Lightbox
Comience hoy con un software de DOOH flexible y altamente confiable
Desbloquee el valor total de su red a través de la automatización, la optimización y el soporte para transacciones programáticas.