La solution d'Affichage Numériquede choix dans le secteur des ServicesBancaires aux particuliers
Offrez un nouveau niveau de confort grâce à un affichage dynamique qui diffuse des informations et des publicités pertinentes pour tous vos visiteurs.Demander une démo en direct
Informer et divertir
Profitez d’une API ouverte pour intégrer les actualités financières, la météo, le trafic et d’autres contenus informatifs ou divertissants à vos communications internes.
Une meilleure communication, de meilleurs clients
Initiez des échanges plus constructifs autour de vos produits récents ou sous-utilisés grâce à des contenus visuels informatifs diffusés sur les écrans de vos agences bancaires.
Des messages efficaces et adaptatifs
Communiquez sur vos promotions, les temps d’attente et bien plus encore grâce à un affichage dynamique qui adapte ses messages selon l’heure de la journée ou les conditions ambiantes.
Chaque écran à portée de main
Des bornes interactives aux affiches numériques, gérez efficacement chaque écran de l’ensemble de vos sites depuis une plateforme centralisée et évolutive qui s’adapte à la croissance de votre réseau.
« Vous devez vous entourer d’un prestataire qui a déjà fait ses preuves en matière de déploiement à grande échelle pour obtenir les meilleurs conseils. Nous en sommes précisément là aujourd’hui et nous comptons sur Broadsign pour franchir un nouveau cap. »— Clear Digital Media —