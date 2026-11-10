Informer et divertir Profitez d’une API ouverte pour intégrer les actualités financières, la météo, le trafic et d’autres contenus informatifs ou divertissants à vos communications internes.

Une meilleure communication, de meilleurs clients Initiez des échanges plus constructifs autour de vos produits récents ou sous-utilisés grâce à des contenus visuels informatifs diffusés sur les écrans de vos agences bancaires.

Des messages efficaces et adaptatifs Communiquez sur vos promotions, les temps d’attente et bien plus encore grâce à un affichage dynamique qui adapte ses messages selon l’heure de la journée ou les conditions ambiantes.