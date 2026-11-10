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L'Affichage Numériquequi améliore et illumine lesCommunications Internes

Améliorez les communications internes grâce à un système d'affichage numérique qui diffuse des messages créatifs et des images attrayantes qui feront tourner les têtes.

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Motivez les troupes

Soulignez les grandes et les petites victoires au sein de votre réseau afin de stimuler la productivité et la satisfaction des employés.

Des nouvelles qui intéresseront votre équipe

Permettez aux entreprises de rester à l‘affût des dernières nouvelles qui touchent leur secteur en diffusant du contenu à jour provenant des médias sociaux ou de fils RSS.

Des données pour tous

Augmentez votre transparence et améliorez la confiance des équipes envers leur entreprise en diffusant des renseignements organisationnels clés à l'échelle du réseau de diffusion interne.

Envoyez des messages locaux en toute simplicité

Utilisez des gabarits pour diffuser en toute simplicité des messages sur les écrans de votre réseau, que vous cherchiez à faire la promotion de conférences ou d'événements spéciaux, ou à informer votre public d'une urgence.

Montrez le chemin à vos visiteurs

Éliminez les incertitudes liées aux déplacements dans un grand bureau ou un immense complexe grâce à des écrans d'orientation qui fournissent des indications personnalisées.

Des options flexibles pour maximiser les ventes publicitaires

Grâce à des outils spécialisés destinés aux équipes de ventes directes et programmatiques, dépassez vos objectifs de vente et rejoignez de nouveaux acheteurs.
« La plateforme Broadsign permet de programmer divers paramètres, et nous en sommes très satisfaits. Aucun besoin de modifier l'horaire : il suffit de régler les paramètres de diffusion, et le système s'occupe du reste. Pour nous, c'est un avantage qui change tout. »
— Clear Digital Media —

Une solution adoptée par les principaux réseaux d'affichage numérique

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Perfectionnez vos communications internes grâce au contenu de nos partenaires, et utilisez nos solutions d'analyse pour découvrir ce qui rejoint le plus votre équipe.

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