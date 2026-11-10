L'Affichage Numériquequi améliore et illumine lesCommunications Internes
Améliorez les communications internes grâce à un système d'affichage numérique qui diffuse des messages créatifs et des images attrayantes qui feront tourner les têtes.Demandez une démo en direct
Motivez les troupes
Soulignez les grandes et les petites victoires au sein de votre réseau afin de stimuler la productivité et la satisfaction des employés.
Des nouvelles qui intéresseront votre équipe
Permettez aux entreprises de rester à l‘affût des dernières nouvelles qui touchent leur secteur en diffusant du contenu à jour provenant des médias sociaux ou de fils RSS.
Des données pour tous
Augmentez votre transparence et améliorez la confiance des équipes envers leur entreprise en diffusant des renseignements organisationnels clés à l'échelle du réseau de diffusion interne.
Envoyez des messages locaux en toute simplicité
Utilisez des gabarits pour diffuser en toute simplicité des messages sur les écrans de votre réseau, que vous cherchiez à faire la promotion de conférences ou d'événements spéciaux, ou à informer votre public d'une urgence.
Montrez le chemin à vos visiteurs
Éliminez les incertitudes liées aux déplacements dans un grand bureau ou un immense complexe grâce à des écrans d'orientation qui fournissent des indications personnalisées.
Des options flexibles pour maximiser les ventes publicitaires
« La plateforme Broadsign permet de programmer divers paramètres, et nous en sommes très satisfaits. Aucun besoin de modifier l'horaire : il suffit de régler les paramètres de diffusion, et le système s'occupe du reste. Pour nous, c'est un avantage qui change tout. »— Clear Digital Media —