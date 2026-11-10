Des solutions d'AffichageNumérique qui fidélisentvotre clientèle
Modernisez vos établissements et gagnez en efficacité en optant pour un système d'affichage numérique qui présente les bonnes informations aux bons clients, au bon moment.Demandez une démo en direct
Montrez le chemin à vos clients
Aidez vos clients à trouver leur chambre, les services offerts et les attractions locales grâce à des bornes d'orientation qui fournissent des indications personnalisées pour atteindre un éventail de destinations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre hôtel.
Tous vos écrans à portée de mains
Des écrans numériques aux kiosques d'information, gérez efficacement tous les écrans de votre réseau à partir d'une plateforme centralisée évolutive qui s'adapte à la croissance de votre réseau d'affichage.
Des messages efficaces et adaptables
Faites la promotion de vos services, de vos événements spéciaux, des horaires des colloques et plus encore grâce à une solution d'affichage numérique qui s'adapte en fonction de l'heure, de la météo et d'autres conditions.
Des options flexibles pour simplifier les ventes de publicité
« Pour profiter des meilleurs conseils, il faut faire affaire avec un fournisseur chevronné qui s'y connaît en expansion de réseaux. Nous en sommes actuellement à ce stade et nous comptons sur Broadsign pour passer au niveau supérieur. »— Clear Digital Media —
Une solution adoptée par les principaux réseaux d'affichage numérique
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Assurez la sécurité de votre réseau
Protégez votre réseau d'affichage et vos données des attaques à l'aide de fonctionnalités d'alerte et de systèmes de surveillance de premier plan.En apprendre davantage