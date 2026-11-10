Offrez une expérience deSoins de santéplus stimulante
Favorisez la participation des patients et améliorez l'expérience de soins de santé en affichant des renseignements et des publicités sur une plateforme d'affichage numérique sécurisée.Demandez une démo en direct
Les patients informés sont des patients satisfaits
Améliorez la communication entre les patients et les professionnels de la santé en affichant du contenu pertinent, ciblé et informatif partout.
Tous vos écrans au même endroit
Des kiosques d'information aux écrans des salles d'attente, gérez efficacement tous les écrans des cliniques à partir d'une plateforme centralisée qui évolue facilement pour répondre à la croissance de votre réseau d'affichage numérique.Découvrez nos solutions pour la gestion de contenu et de réseau
Des messages pertinents pour chaque public
Le contenu pertinent et de qualité supérieure met les patients à l'aise et aide au bon déroulement des activités de soins de santé. Permettez aux équipes locales de créer des messages de marque cohérents, comme les heures d'ouverture, les temps d'attente et les politiques d'entreprise, le tout sans nécessiter d'aptitudes techniques.Apprenez-en plus sur l'affichage numérique de messages locaux
Des ventes de publicité souples qui stimulent les revenus
Générez des revenus supplémentaires grace à des publicités diffusées dans l'ensemble de votre réseau d'affichage, qui intègre les ventes de publicité directes et programmatiques.Renforcez votre équipe avec la planification de campagneAugmentez vos ventes grâce à la programmatique
« Broadsign nous permet de gérer facilement le contenu de milliers d'écrans aux quatre coins du pays à partir d'un seul emplacement. »— Health Media Network —
Adopté par les principaux réseaux de soins de santé
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Assurez la sécurité de votre réseau
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