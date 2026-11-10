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Une voie express vers de grands profits
Générez davantage de revenus en déployant un réseau d'affichage numérique publicitaire dans vos stations.
Un contenu pertinent, peu importe l'endroit
Intégrez des outils de géolocalisation à chaque point de votre réseau pour personnaliser le contenu et les messages sur vos écrans en fonction du public.
Une impulsion bénéfique
Augmentez le nombre d'achats impulsifs au comptoir en affichant des publicités numériques de collations ou de produits offerts au rabais sur place.
Des options flexibles pour maximiser les ventes publicitaires
Grâce à des outils spécialisés pour les équipes de vente directe et programmatique, vous pouvez dépasser vos objectifs de vente et toucher de nouveaux acheteurs.
“ Broadsign est maintenant au cœur de nos activités. Nous avons adopté Broadsign, et l'entreprise entière s'y est adaptée. ”— MMD Media —
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Une collaboration avec nos partenaires pour du contenu hors pair
Créez votre contenu, travaillez avec des entreprises locales ou faites rayonner vos affichages en collaborant avec nos partenaires en contenu d'affichage numérique, en signalisation et en analyse du public.