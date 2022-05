Mises à jour du printemps pour notre plateforme d’affichage numérique

Le printemps, c’est la saison du renouveau, du bourgeonnement des arbres, de l’éclosion des fleurs, du retour des oiseaux migrateurs… et de la mise à jour de notre plateforme! Nous sommes heureux d’enfin vous présenter les nombreuses fonctionnalités sur lesquelles nous avons travaillé dernièrement.

Nous tiendrons un webinaire le 11 avril pour vous donner les détails et vous dévoiler les nouveautés de la plateforme Broadsign. Inscrivez-vous, puis poursuivez votre lecture pour découvrir les faits saillants de la mise à jour!

Quoi de neuf sur Broadsign Control?

Connexion simplifiée grâce au processus d’authentification d’entreprise

Finis les mots de passe oubliés! Grâce à notre nouvelle solution d’authentification unique, les utilisateurs de Broadsign Control peuvent désormais ouvrir une session à l’aide de leur identifiant d’entreprise habituel. Ainsi, il y a moins de risque qu’ils oublient leur mot de passe. De plus, votre équipe de TI peut gérer leur base de données et activer ou désactiver rapidement leur accès à Broadsign Control.

Automatisation étendue grâce aux interfaces de programmation d’applications (API)

API pour la mise en mémoire tampon préalable du lecteur. Les données sur la météo ou la circulation ne sont pas accessibles? Assurez une lecture sans interruption grâce à une mise en mémoire tampon intelligente. Ce procédé permet d’ignorer un élément de contenu dynamique guidé par les données si la source de données n’est pas disponible.

Améliorations apportées à l’API ouverte. Vous voulez vérifier si tous les lecteurs sont actifs ou si vos écrans ont subi des erreurs de lecture? Vous pouvez désormais filtrer en toute facilité les incidents et signaler uniquement le type de problème qui fait présentement l’objet de vos recherches.

Prise en charge de la nouvelle version d’Ubuntu

Comme toujours, nous restons au fait des dernières mises à niveau d’Ubuntu. La version 18.04 fournit à votre réseau une sécurité améliorée, une prise en charge matérielle et une nouvelle assistance technique du fournisseur de 10 ans.

Si vous avez manqué la dernière mise à jour de notre plateforme Broadsign Control, cliquez ici pour tout savoir.

Quoi de neuf sur Broadsign Direct?

Flexibilité accrue à l’égard des modifications apportées aux offres de service

Une campagne évolue, tout comme ses objectifs, son budget et ses exigences. Les utilisateurs sont maintenant en mesure de modifier des offres de service en quelques clics. De plus, ils peuvent dupliquer des campagnes pour des clients réguliers et annuler rapidement des offres conclues pour libérer de l’espace.

Prise en charge améliorée du dispositif d’affichage à affiches défilantes ou statiques

Lorsque vous réservez un dispositif d’affichage à affiches défilantes dans le cadre d’une campagne, vous pouvez désormais connaître avec précision et en temps réel les espaces publicitaires et les faces qui sont disponibles.

Ajustement automatique des prix grâce aux cartes de tarifs dynamiques

Si votre réseau offre généralement des rabais pendant les périodes creuses, ou prévoit une majoration tarifaire pendant les périodes de pointe, vous pouvez maintenant associer les prix saisonniers aux cartes de tarifs afin de simplifier encore davantage le processus de demande de propositions pour votre équipe des ventes.

Vous avez manqué la dernière mise à jour de notre plateforme Broadsign Direct? Consultez les détails ici.

Quoi de neuf sur Broadsign Publish?

Augmentation du nombre d’options de personnalisation des modèles

Que ce soit des réceptionnistes, des propriétaires de cabinets privés ou des gestionnaires de bureau, personne ne connaît mieux son public que les utilisateurs. Bien que les modèles textuels constituent un bon point de départ, la dernière nouveauté de Broadsign Publish permet d’améliorer le potentiel créatif des utilisateurs locaux et d’accroître les possibilités de personnalisation des modèles grâce à une série d’images et de sons préapprouvés.

Service d’aide à distance aux utilisateurs locaux au moyen des outils d’administrateur

L’assistance à distance peut parfois poser problème, surtout lorsque vous l’offrez par téléphone ou par courriel. Pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs locaux et leur apporter une aide plus rapide, vous pouvez maintenant vous connecter au compte de l’utilisateur concerné afin de résoudre directement les problèmes.

Maintien de votre réseau grâce à un processus d’approbation de contenu et à des privilèges stricts

Processus d’approbation de contenu. Normalisez votre processus d’approbation de contenu et assurez un délai d’exécution rapide lorsqu’un modèle est en attente d’approbation grâce à des rappels et des notifications par courriel.

Privilèges et organisation du site. Au moyen des profils utilisateur, permettez aux utilisateurs d’accéder uniquement aux fonctionnalités qui leur sont nécessaires. Ainsi, ils seront conscients de leurs rôles et la structure de votre site n’en sera que meilleure.

Pour en savoir plus sur Broadsign Publish, cliquez ici.

Quoi de neuf sur Broadsign Reach?

Afin que la technologie de programmatique pour l’affichage extérieur numérique prenne vraiment son envol, il convient de transformer le flux de travail de l’affichage extérieur numérique en un processus convivial pour les acheteurs de médias numériques. Les produits d’affichage extérieur numérique deviennent alors plus intéressants pour les acheteurs et vous donnent, en tant qu’opérateur de réseau, la possibilité de puiser dans un budget de marketing auparavant réservé aux médias en ligne, mobiles et sociaux.

Dans cette optique, nous avons apporté des améliorations à la plateforme Broadsign Reach qui vous permettront de rendre les produits plus attrayants pour les acheteurs de médias.

Prise en charge du langage HTML5 pour accroître la réactivité et les fonctionnalités dynamiques

Grâce à la prise en charge du langage HTML5 sur la plateforme Broadsign Reach, les acheteurs de médias programmatiques peuvent maintenant déployer des créations guidées par les données pour bonifier le contexte et rehausser la pertinence de leur campagne. Qui plus est, il est possible de modifier facilement la taille des publicités mobiles et des publicités en ligne qui ont été créées au format HTML5. L’affichage extérieur numérique est donc idéal pour une campagne multicanal.

Amélioration des capacités du modèle de livraison publicitaire vidéo (VAST)

Créé par l’Interactive Advertising Bureau, le VAST est une norme relative aux lecteurs vidéo en ligne qui aide les annonceurs à diffuser leurs publicités vidéo sur différents canaux et formats. Les acheteurs de médias programmatiques utilisent quotidiennement ce protocole qui offre aux annonceurs un moyen familier de réserver des écrans d’affichage extérieur numérique pour la diffusion de publicités vidéo.

Annonces VAST ciblées géographiquement. Les annonceurs qui font l’achat d’une publicité diffusée par l’intermédiaire des balises VAST peuvent maintenant cibler géographiquement leur contenu et proposer différentes versions selon l’emplacement de leur écran.

Prise en charge des balises VAST dans DoubleClick for Publishers. Exposez vos écrans sur l’une des plus importantes plateformes axées sur la demande au monde grâce à la nouvelle fonctionnalité de prise en charge des balises VAST dans DoubleClick.

Afin de mieux comprendre l’importance de la prise en charge du modèle de livraison publicitaire vidéo pour le secteur de l’affichage extérieur numérique, lisez cet article.

Ne manquez pas notre webinaire!

Participez à notre webinaire le 11 avril afin de voir notre plateforme en action, d’en apprendre plus sur les avantages potentiels pour votre réseau et de poser des questions à notre équipe de spécialistes produits. En plus d’offrir différentes plages horaires, nous tenons également un webinaire en français.