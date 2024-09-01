Fonction In-Advance de Broadsign Élevées La réservation est automatisée du début à la fin Très élevé L’acheteur choisit des périodes et des écrans exacts Très élevée Les placements à l’écran et les périodes de diffusion sont confirmés Direct Accès à l’ensemble de l’inventaire d’affichage extérieur (y compris les publicités statiques*)

Programmatique garantie (PG) Moyennes à élevées La réservation est automatisée, avec un peu de négociation Moyen à élevé Des paramètres généraux sont fixés; la sélection au niveau de l’écran est possible, mais dépend de l’éditeur et de la plateforme Élevées Les impressions sont garanties en fonction des paramètres convenus et des écrans ciblés, le cas échéant Programmatique Accès à l’inventaire programmatique d’affichage extérieur

Place de marché privée (PMP) Élevées La mise en œuvre reste basée sur la programmatique Faible à moyen Les stocks sont triés sur le volet, et les acheteurs ont un certain contrôle sur le ciblage Faible La diffusion n’est pas garantie Programmatique Accès à l’inventaire programmatique d’affichage extérieur