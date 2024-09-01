La nouvelle ère de l’affichage extérieur
Ventes directes automatisées avec la fonction In-Advance
La fonction In-Advance de Broadsign redéfinit la manière dont les propriétaires et les acheteurs de médias effectuent leurs transactions en apportant la rapidité et la facilité du programmatique aux ventes directes d’affichage extérieur.
L’Objectif commun
Une façon plus efficace de négocier
Que vous soyez propriétaire ou acheteur de médias, les innombrables allers-retours entre les demandes de propositions, les chaînes de courriels et les appels téléphoniques pour conclure une vente directe dans le domaine de l’affichage extérieur peuvent sembler appartenir à une autre époque dans le monde actuel de la publicité, caractérisé par son rythme effréné et son dynamisme. Si l’automatisation n’est pas une nouveauté dans le domaine de l’affichage extérieur, les solutions existantes ne traitent que certains aspects particuliers du problème.
Fonction In-Advance de Broadsign
Automatisée. Garantie. Facile.
La fonction In-Advance de Broadsign automatise les transactions directes d’affichage extérieur, éliminant les obstacles traditionnels auxquels font face les acheteurs et les vendeurs, ce qui leur permet de se concentrer sur ce qui compte le plus : obtenir des résultats.
Flux de travail automatisé de bout en bout
Découvrez l’inventaire, planifiez une campagne de vente directe d’affichage extérieur, et lancez-la sans avoir à échanger des demandes de propositions, des courriels ou des appels téléphoniques.
Ciblage amélioré pour la vente directe d’affichage extérieur
Accédez aux outils de ciblage et aux renseignements sur le public généralement disponibles de manière programmatique pour les ventes directes d’affichage extérieur.
Rapports de campagne en temps réel
Surveillez le rendement de la campagne en temps réel, et notre outil de rééquilibrage ajuste automatiquement la diffusion des publicités pour rester sur la bonne voie.
L’avenir de l’affichage extérieur est automatisé.
Êtes-vous prêt?
Pour les acheteurs de médias
Réservez un inventaire d’affichage extérieur haut de gamme grâce à une plateforme côté demande.
Pour les propriétaires de médias
La vente de votre inventaire garanti vendu directement n’a jamais été aussi simple.
Il s’agit actuellement d’un programme pilote. Seuls les participants répondant à certaines conditions d’admissibilité peuvent y participer.
Pourquoi choisir la fonction In-Advance de Broadsign
Aperçu des modèles de vente d’affichage extérieur automatisés
|Rapidité et efficacité
|Contrôle du placement
|Certitude de diffusion
|Type d’inventaire d’affichage extérieur
|Fonction In-Advance de Broadsign
Élevées
La réservation est automatisée du début à la fin
Très élevé
L’acheteur choisit des périodes et des écrans exacts
Très élevée
Les placements à l’écran et les périodes de diffusion sont confirmés
Direct
Accès à l’ensemble de l’inventaire d’affichage extérieur (y compris les publicités statiques*)
|Programmatique garantie (PG)
Moyennes à élevées
La réservation est automatisée, avec un peu de négociation
Moyen à élevé
Des paramètres généraux sont fixés; la sélection au niveau de l’écran est possible, mais dépend de l’éditeur et de la plateforme
Élevées
Les impressions sont garanties en fonction des paramètres convenus et des écrans ciblés, le cas échéant
Programmatique
Accès à l’inventaire programmatique d’affichage extérieur
|Place de marché privée (PMP)
Élevées
La mise en œuvre reste basée sur la programmatique
Faible à moyen
Les stocks sont triés sur le volet, et les acheteurs ont un certain contrôle sur le ciblage
Faible
La diffusion n’est pas garantie
Programmatique
Accès à l’inventaire programmatique d’affichage extérieur
|Enchères ouvertes en temps réel
Élevées
L’achat se fait en temps réel sur des marchés ouverts
Faible à moyen
Le ciblage se fait par type de lieu, format ou emplacement, mais il est impossible de sélectionner d’écrans
Faible
La diffusion n’est pas garantie
Programmatique
Accès à l’inventaire programmatique d’affichage extérieur
*À venir en 2026
Lisez ce que les principaux acteurs ont à dire à propos de la fonction In-Advance de Broadsign
« Nous voyons le potentiel de la fonction In-Advance de Broadsign pour accroître l’efficacité des acheteurs de médias, que ce soit pour des achats directs autonomes ou en complément d’une activation programmatique. La fonction pourrait également simplifier et regrouper certains achats, en complément des méthodes actuelles, tout en offrant de nouvelles possibilités pour déterminer la meilleure approche selon notre stratégie de planification et notre budget. »
Noëlla Klein Ikkink
Responsable de l’affichage extérieur
WPP Media, Pays-Bas
« Si j’achète la programmatique garantie avec une autre plateforme côté vente, je continue à travailler hors ligne avec le propriétaire du média par courriel. Grâce à la fonction In-Advance de Broadsign, les acheteurs peuvent facilement vérifier la disponibilité de l’inventaire et effectuer leurs réservations eux-mêmes. »
Nick Ortega
Directeur de l’affichage extérieur numérique et des canaux émergents
StackAdapt
« Pendant les périodes commerciales clés, comme les hautes saisons du commerce de détail ou du voyage, nous savons que l’affichage extérieur se vend particulièrement bien. L’élément garanti de la fonction In-Advance de Broadsign nous donne la confiance et la capacité nécessaires pour mener à bien nos campagnes, tout en continuant à profiter des avantages de la programmatique, comme les données et les mesures. »
Adam Garrity
Responsable de l’affichage extérieur à l’échelle mondiale
Dentsu
« Je pense que la fonction In-Advance de Broadsign peut aider notre équipe des ventes à se libérer des tâches administratives sur papier et à se concentrer davantage sur la mise en œuvre proprement dite. Le temps, c’est de l’argent, et plus nous avons de temps pour négocier les contrats plutôt que de les rédiger, mieux c’est pour tout le monde. »
Jessica Littlejohn
Directrice des innovations numériques
Pattison Outdoor Canada
« Nous avons commencé à effectuer plusieurs essais avec des agences aux Pays-Bas. Le principal défi opérationnel que la fonction In-Advance de Broadsign nous a permis de relever est la réduction du volume de courriels échangés. La fonction raccourcit les délais et nous offre une certaine flexibilité entre les achats directs, en libre-service et programmatiques. »
Mink Zwolsman
Responsable numérique
Global, Pays-Bas
« Grâce à la fonction In-Advance de Broadsign, la planification et la mise en œuvre des campagnes deviennent plus efficaces. Nous pouvons accomplir davantage dans le même laps de temps, sans avoir besoin d’agrandir l’équipe. Grâce à l’intégration des rapports et des mesures dans un même endroit, les clients disposent de plus de renseignements que jamais, ce qui simplifie considérablement la planification et l’achat d’affichage extérieur. »
Daniel Mak
Premier vice-président, Service à la clientèle
Talon Canada
