Rejoignez votre audience sur le chemin du travailchemin du retourchemin des coursestrajet quotidiendépart en vacancesdernier mètre avant l'achat

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Panneaux d’affichage

Faites de la publicité sur un ensemble mondial de panneaux d’affichage numérique extérieur.
Grâce à la programmatique.

Exploitez tout le potentiel de l’affichage extérieur grâce à l’accès à un réseau mondial d’écrans numériques dans des types de lieux à fort impact. Découvrez les emplacements qui correspondent aux objectifs de votre campagne et tirez parti de la précision et de l’échelle du ciblage programmatique pour atteindre les publics au bon moment et au bon endroit.

Découvrez des placements publicitaires percutants.

Atteignez votre audience avec une envergure incontournable.

Prêt à planifier votre prochaine campagne DOOH?

Contactez notre équipe pour commencer à élaborer un plan média à fort impact afin d'atteindre vos objectifs de campagne.

Campagnes lancées avec Broadsign

Comment Visit Arizona a généré une augmentation de 30 % des arrivées grâce au DOOH programmatique

Objectif

Accroître le tourisme en Arizona en renforçant la notoriété de la destination auprès des publics cibles et en générant un nombre mesurable d’arrivées en provenance des marchés clés.

Stratégie

La campagne a utilisé la technologie DOOH programmatique axée sur les données pour atteindre les voyageurs dans des environnements à fort impact, jumelée à du reciblage mobile pour stimuler la conversion.

Résultats

La campagne a permis d’augmenter de 30 % les arrivées en Arizona, chiffre supérieur à la moyenne nationale établie à 23 %, et a maintenu un taux de visibilité des publicités mobiles supérieur à 90 %.
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Campagnes lancées avec Broadsign

Comment Decathlon a généré une augmentation de 46 % de la fréquentation en magasin grâce au DOOH programmatique

Objectif

Accroître les visites en magasin aux Pays-Bas en tirant parti de publicités DOOH à fort impact pour capter l’attention des consommateurs sur place.

Stratégie

La campagne a utilisé la technologie DOOH programmatique (pDOOH) pour activer 218 écrans numériques à proximité des magasins, en faisant varier systématiquement la pression médiatique pour que soit déterminée la fréquence optimale qui permet de générer du trafic en magasin.

Résultats

La campagne a fait bondir de 46 % la fréquentation globale des magasins dans des marchés à forte pression médiatique comme Amsterdam, qui enregistre une hausse de 59 % des visites.
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Campagnes lancées avec Broadsign

Comment la campagne DOOH de Silbö Telecom a généré une hausse de +263 % de la considération grâce aux publicités dans les transports

Objectif

Pour renforcer l’appartenance à la marque auprès des fans de soccer avant l’Euro 2024, nous faisons la promotion d’une commandite et de données illimitées pour accroître la notoriété, la perception et la considération.

Stratégie

La campagne a utilisé la technologie DOOH programmatique pour activer les écrans numériques dans les centres de transport en commun très achalandés des grandes villes espagnoles en diffusant des contenus créatifs localisés afin de maximiser l’exposition répétée et la pertinence auprès des usagers.

Résultats

La campagne a fait grimper de 263 % la considération et de 833 % la perception positive de la marque; plus de 40 % des personnes ayant mémorisé la publicité ont indiqué envisager de demander les services de Silbö.
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Campagnes lancées avec Broadsign

Comment Holt Renfrew a généré 400 000 visites en magasin et +500 % d'intention d'achat avec sa campagne DOOH programmatique

Objectif

Accroître l'intérêt et inciter les gens à se rendre aux grands magasins de Holt Renfrew dans les principales villes canadiennes

Stratégie

Des publicités étaient diffusées sur des affiches extérieures numériques près des magasins des concurrents qui fermaient (panneaux, abris-bus, immeubles de bureaux, etc.)

Résultats

La campagne a généré 400 000 visites en magasin au total
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Campagnes lancées avec Broadsign

Comment la campagne DOOH de Samsonite a amélioré les KPIs de la marque en étandant la portée de ses publicités vidéo

Objectif

Augmenter la notoriété de la marque et la considération pour ses bagages de haute qualité.

Stratégie

Des consommateurs expérimentés sur les plateformes numériques ont été ciblés par des publicités placées sur des canaux médiatiques en ligne redirigeant vers de l'affichage extérieur numérique.

Résultats

Une augmentation de 53 % des perspectives favorables à l'achat selon l'indicateur de la mémorisation publicitaire.
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Campagnes lancées avec Broadsign

Desjardins Assurances stimule la notoriété de sa marque grâce au DOOH

Objectif

Accroître la notoriété de la marque et l'intérêt envers ses services d'assurance

Stratégie

Les publicités ont été activées là où il y avait la plus grande concentration de clients visés

Résultats

Hausse de 86 % de l'intention d'agir après l'exposition aux publicités
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Campagnes lancées avec Broadsign

GlobalTV constate une multiplication par 10 de l'intention de visionnage avec la campagne pDOOH

Objectif

Accroître la visibilité et l'intérêt envers deux nouvelles émissions de télé au Canada

Stratégie

La campagne ciblait un public âgé de 25 à 54 ans, adepte de la diffusion en continu et de la câblodistribution

Résultats

Hausse de 233 % et 253 % de l'intention d'agir après l'exposition aux publicités des deux émissions
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Campagnes lancées avec Broadsign

HP utilise le DOOH pour augmenter de +27% la considération d'achat de sa nouvelle imprimante en Afrique du Sud

Objectif

Augmenter la notoriété de la gamme d'imprimantes Smart Tank.

Stratégie

Des parents âgés de 25 à 54 ans étaient ciblés dans des endroits stratégiques par des publicités d'affichage extérieur numérique contenant des offres promotionnelles en vidéo et en image statique.

Résultats

Une augmentation de 27 % des perspectives favorables à l'achat selon l'indicateur de la mémorisation publicitaire.
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Campagnes lancées avec Broadsign

IG Wealth Management améliore les mesures de l'entonnoir de marque avec le DOOH programmatique

Objectif

Accroître la notoriété de la marque et l'intérêt envers ses services financiers au Canada

Stratégie

La campagne a ciblé des segments démographiques précis (professionnels, personnes à revenu élevé et personnes âgées de 35 à 65 ans)

Résultats

47 % des gens exposés aux publicités des affiches extérieures numériques ont été incités à communiquer avec un conseiller en gestion de patrimoine d'IG
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Campagnes lancées avec Broadsign

Pourquoi la campagne programmatique de Samsung a séduit le Texas

Objectif

Accroître la notoriété de la marque, la considération et l'intention d'achat du téléphone intelligent Samsung Galaxy S21 au Texas

Stratégie

La campagne ciblait des publics précis, en misant sur les signaux de données mobiles

Résultats

Les visites en magasin ont été multipliées par 1,75
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Campagnes lancées avec Broadsign

L'affichage extérieur numérique programmatique a généré une augmentation de 153 % de l'intention d'achat pour Veet Expert dans le marché français.

Objectif

Accroître la notoriété du nouveau produit dépilatoire de Veet en France

Stratégie

Des publicités ont été affichées dans des commerces et centres commerciaux très achalandés afin de cibler les femmes de moins de 50 ans

Résultats

153 % d'intention d'achat des produits de Veet chez les personnes qui se souviennent des publicités
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Campagnes lancées avec Broadsign

L'affichage extérieur numérique programmatique a rehaussé de 105 % la perception positive de Jotex (décoration intérieure)

Objectif

Accroître la notoriété de la marque pour ses produits de décoration

Stratégie

Les publicités ciblaient les femmes âgées de 25 à 55 ans via des affiches numériques extérieures et des canaux numériques

Résultats

Hausse de 105 % de la perception positive de la marque chez les personnes qui se souviennent des publicités
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Campagnes lancées avec Broadsign

La campagne d'affichage numérique extérieur de H&M au Portugal a rehaussé l'image de la marque, la mémorisation et les perspectives favorables à l'achat

Objectif

Accroître la notoriété et les ventes de la gamme de vêtements d'été de H&M au Portugal

Stratégie

Les publicités ont été diffusées dans divers lieux (centres commerciaux, lignes de métro et stations de train) et ciblaient les femmes âgées de 15 à 44 ans

Résultats

Hausse de 81 % de la perception positive de la marque; le public cible se souvenait bien des publicités
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Campagnes lancées avec Broadsign

Hausse de 254 % de la perception positive de la marque grâce à la campagne d'affichage extérieur numérique

Objectif

Accroître la notoriété et les ventes du nouveau produit antiparasitaire pour animaux de Frontpro

Stratégie

Des publicités avec codes QR ont été affichées sur des écrans extérieurs et dans des centres commerciaux près des animaleries, pour encourager le public cible à interagir avec le contenu

Résultats

Hausse de 254 % de la perception positive de la marque; la campagne a donné une impression positive à ceux qui se souviennent des publicités
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Campagnes lancées avec Broadsign

L'affichage extérieur numérique programmatique a accru de 217 % la préférence des consommateurs pour l'Association canadienne de l'immobilier

Objectif

Favoriser la notoriété et la perception positive du site REALTOR.ca

Stratégie

L'affichage extérieur ciblait les acheteurs et les vendeurs de maisons dans les principaux marchés immobiliers canadiens

Résultats

Hausse de 175 % de l'intention d'agir après l'exposition aux publicités (visiter le site Web de REALTOR.ca ou les médias sociaux, demander plus de renseignements, etc.)
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Campagnes lancées avec Broadsign

L'affichage extérieur numérique programmatique a amélioré de 119 % l'image de marque de la boisson Mike's Hard Tea d'AB InBev

Objectif

Accroître la notoriété de la marque et les ventes de la boisson Mike's Hard Tea

Stratégie

Des publicités ont été affichées près des succursales de la LCBO pour promouvoir l'offre de durée limitée de la marque

Résultats

Hausse de 119 % de la perception positive de la marque
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Campagnes lancées avec Broadsign

La première campagne d'affichage extérieur numérique programmatique de Sea-Doo a haussé de 144 % les perspectives favorables à l'achat

Objectif

Renforcer la reconnaissance de la marque, les perspectives favorables à l'achat et la part de voix en Floride (le principal marché de la marque)

Stratégie

Publicités destinées à un public ciblé de passionnés d'embarcations, de pontons et de pêche

Résultats

Hausse de 144 % des perspectives favorables à l'achat
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