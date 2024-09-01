Rejoignez votre audience sur le chemin du travailchemin du retourchemin des coursestrajet quotidiendépart en vacancesdernier mètre avant l'achat

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Faites de la publicité sur un ensemble mondial de panneaux d’affichage numérique extérieur.
Grâce à la programmatique.
Exploitez tout le potentiel de l’affichage extérieur grâce à l’accès à un réseau mondial d’écrans numériques dans des types de lieux à fort impact. Découvrez les emplacements qui correspondent aux objectifs de votre campagne et tirez parti de la précision et de l’échelle du ciblage programmatique pour atteindre les publics au bon moment et au bon endroit.
Découvrez des placements publicitaires percutants.
Atteignez votre audience avec une envergure incontournable.
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Campagnes lancées avec Broadsign
Comment Visit Arizona a généré une augmentation de 30 % des arrivées grâce au DOOH programmatique
Comment Visit Arizona a généré une augmentation de 30 % des arrivées grâce au DOOH programmatique
Objectif
Stratégie
Résultats
Campagnes lancées avec Broadsign
Comment Decathlon a généré une augmentation de 46 % de la fréquentation en magasin grâce au DOOH programmatique
Comment Decathlon a généré une augmentation de 46 % de la fréquentation en magasin grâce au DOOH programmatique
Objectif
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Campagnes lancées avec Broadsign
Comment la campagne DOOH de Silbö Telecom a généré une hausse de +263 % de la considération grâce aux publicités dans les transports
Comment la campagne DOOH de Silbö Telecom a généré une hausse de +263 % de la considération grâce aux publicités dans les transports
Objectif
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Campagnes lancées avec Broadsign
Comment Holt Renfrew a généré 400 000 visites en magasin et +500 % d'intention d'achat avec sa campagne DOOH programmatique
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Objectif
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Campagnes lancées avec Broadsign
Comment la campagne DOOH de Samsonite a amélioré les KPIs de la marque en étandant la portée de ses publicités vidéo
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Objectif
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Campagnes lancées avec Broadsign
Desjardins Assurances stimule la notoriété de sa marque grâce au DOOH
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Objectif
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Campagnes lancées avec Broadsign
GlobalTV constate une multiplication par 10 de l'intention de visionnage avec la campagne pDOOH
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Objectif
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Campagnes lancées avec Broadsign
HP utilise le DOOH pour augmenter de +27% la considération d'achat de sa nouvelle imprimante en Afrique du Sud
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Objectif
Stratégie
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Campagnes lancées avec Broadsign
IG Wealth Management améliore les mesures de l'entonnoir de marque avec le DOOH programmatique
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Objectif
Stratégie
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Campagnes lancées avec Broadsign
Pourquoi la campagne programmatique de Samsung a séduit le Texas
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Objectif
Stratégie
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Campagnes lancées avec Broadsign
L'affichage extérieur numérique programmatique a généré une augmentation de 153 % de l'intention d'achat pour Veet Expert dans le marché français.
L'affichage extérieur numérique programmatique a généré une augmentation de 153 % de l'intention d'achat pour Veet Expert dans le marché français.
Objectif
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Campagnes lancées avec Broadsign
L'affichage extérieur numérique programmatique a rehaussé de 105 % la perception positive de Jotex (décoration intérieure)
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Objectif
Stratégie
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Campagnes lancées avec Broadsign
La campagne d'affichage numérique extérieur de H&M au Portugal a rehaussé l'image de la marque, la mémorisation et les perspectives favorables à l'achat
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Objectif
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Campagnes lancées avec Broadsign
Hausse de 254 % de la perception positive de la marque grâce à la campagne d'affichage extérieur numérique
Hausse de 254 % de la perception positive de la marque grâce à la campagne d'affichage extérieur numérique
Objectif
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Campagnes lancées avec Broadsign
L'affichage extérieur numérique programmatique a accru de 217 % la préférence des consommateurs pour l'Association canadienne de l'immobilier
L'affichage extérieur numérique programmatique a accru de 217 % la préférence des consommateurs pour l'Association canadienne de l'immobilier
Objectif
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Campagnes lancées avec Broadsign
L'affichage extérieur numérique programmatique a amélioré de 119 % l'image de marque de la boisson Mike's Hard Tea d'AB InBev
L'affichage extérieur numérique programmatique a amélioré de 119 % l'image de marque de la boisson Mike's Hard Tea d'AB InBev
Objectif
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Campagnes lancées avec Broadsign
La première campagne d'affichage extérieur numérique programmatique de Sea-Doo a haussé de 144 % les perspectives favorables à l'achat
La première campagne d'affichage extérieur numérique programmatique de Sea-Doo a haussé de 144 % les perspectives favorables à l'achat
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Inventaire Broadsign SSP
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