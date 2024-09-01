Publicité sur les écrans d’aéroport. Mode programmatique.
L’affichage numérique dans les aéroports offre un environnement haut de gamme et hautement ciblé pour capter l’attention des publics en voyage d’affaires et de loisirs lors de longs temps d’arrêt. Ces emplacements permettent aux marques de diffuser des messages hypercontextuels et percutants qui prennent leur sens chez un public attentif à des moments importants de son parcours.
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Utilisez la publicité aéroportuaire quand vous souhaitez raconter l’histoire de votre marque en profondeur et atteindre un public à forte valeur ajoutée disposant d’un pouvoir d’achat discrétionnaire élevé.
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Temps d’arrêt prolongé
Avec des temps d’attente moyens de 90 à 120 minutes, et jusqu’à 45 minutes dans les salons, cet environnement est idéal pour diffuser des messages comportant une narration immersive de la marque.
Public aisé
Environ 60 % des passagers ont un revenu du ménage annuel (revenu du ménage) supérieur à 75 000 $, ce qui fait des aéroports un cadre optimal pour les publicités de produits de luxe et haut de gamme.
Pertinence contextuelle
Idéal pour les campagnes qui s’appuient sur le parcours des voyageurs, comme la promotion de services financiers près de l’enregistrement ou d’attractions locales au lieu de récupération des bagages.
Environnement au fort taux d’engagement
Les voyageurs cherchent souvent des moyens d’occuper leur temps, ce qui les rend réceptifs aux publicités d’abonnements numériques, de divertissement ou d’applications de productivité.
Exploitez le contexte et la localisation en temps réel des passagers dans l’aérogare pour diffuser des messages hautement pertinents, ciblés et séquentiels.
Promotions de services géociblés
Faites la promotion d’hôtels, de restaurants et d’activités locales à proximité auprès des passagers arrivant dans la zone de récupération des bagages.
Adaptation multilingue
Créez des publicités au contenu multilingue ou localisé à proximité des terminaux internationaux pour favoriser un engagement mondial positif.
Intégration mobile (codes QR)
Intégrez des codes QR pour proposer du contenu détaillé, des coupons ou des applications à télécharger immédiatement afin d’atteindre les 88 % de voyageurs qui utilisent des appareils mobiles à l’aéroport.
Ciblage horaire et déclencheurs différés
Diffusez des publicités aux heures de pointe, ou déclenchez des promotions pour des activités de loisirs ou des services de livraison de repas en cas de retard de vol.
L’affichage extérieur numérique dans les aéroports offre un avantage stratégique exceptionnel parce qu’il capte l’attention des voyageurs dans un cadre propice à la détente et à pouvoir d’achat élevé.
Taux d’activité mobile élevé
Les voyageurs forment un public maîtrisant bien les appareils mobiles : 60 % d’entre eux accèdent à Internet pendant leur attente, ce qui les rend réceptifs aux appels à l’action numériques.
Association à une marque haut de gamme
Une publicité placée dans un salon ou à proximité des portes d’embarquement internationales associe la marque du produit à une expérience de voyage haut de gamme et de grande valeur.
Conversion du programme de fidélisation
Cet environnement est propice au reciblage des voyageurs fréquents et à la promotion de leur inscription aux programmes de fidélisation, compte tenu de leur intérêt pour les avantages liés aux voyages.
Mesurabilité des ventes hors taxes
Le placement de publicités de produits pratiques pour les voyages et des produits hors taxes à proximité des terminaux permet de tirer parti du fort intérêt pour les achats spontanés de dernière minute.
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FAQs
Combien coûte la publicité sur les écrans des aéroports?
Les coûts publicitaires y sont généralement plus élevés que pour les autres supports d’affichage extérieur des secteurs verticaux en raison du public de choix, des longs temps d’arrêt et de la grande circulation piétonnière. Le prix dépend du lieu précis (salon ou zone de récupération des bagages), du volume de voyageurs et du fait que vous cibliez certains terminaux ou certaines portes d’embarquement.
Quel type de publics puis-je atteindre par la publicité dans les aéroports?
Vous pouvez atteindre les voyageurs aisés (60 % des ménages au revenu supérieur à 75 000 $), les voyageurs d’affaires (qui comptent pour 75 % des bénéfices des compagnies aériennes), les grands voyageurs et une population jeune et férue de technologie (41 % ont entre 25 et 44 ans). Disposant d’un revenu discrétionnaire élevé, ces publics acceptent d’entrer en contact au moyen de produits numériques et de luxe.
Puis-je cibler des terminaux, des portes d’embarquement ou des groupes démographiques dans un aéroport?
Oui. Vous pouvez cibler des zones spécifiques, comme les portes d’embarquement internationales avec des publicités multilingues, ou encore la zone de récupération des bagages des passagers à l’arrivée avec des promotions touristiques locales. Vous pouvez aussi promouvoir des services de luxe ou d’investissement à proximité des salons d’affaires fréquentés par les voyageurs à revenu élevé.
Puis-je diffuser des vidéos longues ou des campagnes interactives dans un aéroport?
Oui. Les temps d’attente prolongés (90 à 120 minutes) font des aéroports des lieux propices à la diffusion d’une longue annonce publicitaire d’une marque tout comme à une vidéo longue. De plus, le public féru de technologie est réceptif aux points de contact interactifs ainsi qu’à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle (RA/RV).
À quel type de rapports et de renseignements puis-je m’attendre d’une campagne dans un aéroport?
Vous pourriez recevoir des rapports sur le déploiement et sur la portée estimative de la campagne à partir des données sur le trafic des voyageurs. Les campagnes utilisant des codes QR ou l’intégration mobile permettent de faire le suivi d’actions mesurables telles que les téléchargements d’applications, les visites de sites Web ou l’engagement avec le contenu numérique promu.
Mon annonce est-elle en concurrence avec celles des autres annonceurs à l’écran?
Les écrans affichent souvent des publicités en rotation, mais leur principal avantage réside dans le temps d’arrêt prolongé, qui assure une forte mémorisation et une grande visibilité du message. L’achat programmatique permet de prioriser les impressions quand est détecté votre public ciblé (p. ex. un groupe de grands voyageurs).
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