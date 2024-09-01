Publicité sur les écrans d’aéroport. Mode programmatique.

L’affichage numérique dans les aéroports offre un environnement haut de gamme et hautement ciblé pour capter l’attention des publics en voyage d’affaires et de loisirs lors de longs temps d’arrêt. Ces emplacements permettent aux marques de diffuser des messages hypercontextuels et percutants qui prennent leur sens chez un public attentif à des moments importants de son parcours.