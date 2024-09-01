Publicité sur les écrans de centre commercial. Mode programmatique.

L’affichage numérique dynamique dans les centres commerciaux offre un environnement hautement ciblé visant à influencer les consommateurs alors que leur intention d’achat est au plus haut : lorsqu’ils sont en train de magasiner. Ce placement met votre marque directement dans le champ de vision d’un public captif disposant de liquidités, offrant ainsi une incidence immédiate et mesurable sur l’achalandage et les ventes en magasin.

Créez un sentiment d’urgence et de la pertinence par la promotion d’articles actuellement en stock ou l’activation d’un message de solde éclair en fonction des quantités en stock en temps réel.

Recourez à des vidéomosaïques grand format pour créer une présentation visuellement saisissante sur les nouveaux produits, tirant parti du fait que le public mémorise 83 % du contenu numérique dynamique.

Utilisez des promotions déclenchées par la météo (boissons chaudes lors des journées froides) pour vous assurer de cibler les besoins immédiats du public, ce que 81 % des consommateurs trouvent hautement pertinent.

Utilisez des codes QR ou des mots-clics pour relier la publicité physique à un engagement numérique (p. ex., concours sur les médias sociaux), ou servez-vous du reciblage mobile pour renforcer le message après l’exposition.

L’affichage extérieur numérique dans les centres commerciaux offre un puissant avantage stratégique en intégrant l’expérience de magasinage physique et numérique pour avoir une incidence immédiate et mesurable.

Utilisez des écrans pour le contenu contrôlé par la réalité augmentée ou par les gestes afin de transformer l’expérience publicitaire; ces techniques permettent de prolonger le temps d’arrêt de 21 % et de doubler les conversions comparativement aux publicités statiques.

Adaptez automatiquement les textes publicitaires, le prix ou les offres en fonction de facteurs en temps réel, comme le moment de la journée, la circulation piétonnière actuelle ou les conditions météorologiques, pour augmenter l’engagement de 20 % à 30 %.

Alignez le contenu publicitaire sur le profil de persona de la zone du centre commercial (p. ex., marques de luxe près des boutiques haut de gamme) ou utilisez des données anonymisées pour recibler les acheteurs en fonction de leurs achats antérieurs.

Placez des publicités portant sur votre marque près de l’entrée d’un concurrent direct pour influencer la prise de décision à un point déterminant du parcours d’achat.

Placez des publicités près des grands magasins, ou intégrez des plans ou des indications pour guider les acheteurs vers votre magasin afin de convertir les publicités consultées en visites en magasin.

Réalisez des campagnes extrêmement pertinentes et adaptées au contexte en utilisant des données en temps réel et des créations publicitaires propres à l’emplacement.

Stimulez l’achalandage et les ventes en misant sur les dépenses accrues des consommateurs durant les campagnes thématiques comme la rentrée scolaire, le Vendredi fou et Noël.

Adaptez votre message aux besoins immédiats des consommateurs, par exemple en faisant la promotion du café le matin ou des repas le soir (ciblage horaire).

Misez sur le fort achalandage piétonnier les fins de semaine, en fin d’après-midi et pendant la période des fêtes pour maximiser votre portée sur un vaste public d’acheteurs captifs.

Ciblez les acheteurs là où près de 70 % des décisions d’achat sont prises : à l’intérieur du magasin.

Utilisez la publicité dans les centres commerciaux pour susciter l’action immédiate, amplifier les promotions en magasin ou attirer les consommateurs qui s’apprêtent à faire des achats au point de vente.

FAQs

Combien coûte la publicité sur les écrans des centres commerciaux? Les prix varient en fonction de l’emplacement (les coûts sont plus élevés dans les centres plus achalandés), du moment de la journée (les coûts aux heures de pointe sont plus élevés), la durée de la campagne et le type (programmatique ou à prix fixe). La valeur réside dans la possibilité d’hypercibler près du point de vente les consommateurs à forte intention d’achat, ce qui optimise vos dépenses en médias pour la conversion.

Quel type de publics puis-je atteindre grâce à la publicité dans les centres commerciaux? Vous pouvez joindre divers publics, segmentés en fonction de l’emplacement précis du centre commercial, ce qui permet un ciblage basé sur le revenu du ménage ou les données démographiques (p. ex., familles près des aires de jeu, générations Y et Z près des boutiques de mode éphémère). Les stratégies programmatiques vous permettent également de cibler les consommateurs qui démontrent une affinité pour certaines catégories de produits selon leur historique d’achats.

Puis-je diffuser des campagnes à court terme ou permanentes dans les centres commerciaux? L’affichage extérieur numérique dans les centres commerciaux est une excellente solution pour les deux options. Vous pouvez mener des campagnes à court terme à fort impact liées à des événements saisonniers (p. ex. Vendredi fou) et aux lancements de nouveaux produits. Parallèlement, les campagnes permanentes peuvent utiliser le ciblage horaire pour cibler les acheteurs avec des messages adaptés au contexte, comme des offres sur la nourriture ou le divertissement en soirée.

Puis-je cibler des zones, des magasins ou des groupes démographiques précis dans un même centre commercial? Oui. L’un des meilleurs avantages est le ciblage hyperlocal, qui consiste à placer des publicités près de points d’ancrage spécifiques, de départements clés ou même de magasins concurrents. Vous pouvez également cibler les écrans en fonction du profil de persona général de la zone du centre commercial où vous faites votre publicité (p. ex., marques de luxe dans les ailes haut de gamme).

Quels formats publicitaires et tactiques créatives sont les plus efficaces sur les écrans des centres commerciaux? Le contenu dynamique à fort impact est ce qui fonctionne le mieux. Utilisez l’optimisation créative dynamique (DCO) pour modifier le message en fonction de déclencheurs en temps réel. Les écrans interactifs avec contenu contrôlé par la réalité augmentée ou par les gestes sont très efficaces. Ils génèrent un temps d’arrêt beaucoup plus long et un plus grand nombre de conversions. Incluez toujours un appel à l’action clair, comme un code QR ou les indications vers un magasin, pour susciter une action immédiate.