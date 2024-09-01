Publicité sur les écrans d'épicerie. Mode programmatique.

Atteignez les consommateurs au moment décisif quand ils sont en magasin, dans les rayons et déjà prêts à faire un achat. L’affichage numérique dans les épiceries permet à votre marque de se différencier auprès d’un public ayant une forte intention d’achat, dans l’un des environnements commerciaux les plus fréquentés, transformant l’attention en action.