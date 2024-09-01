Publicité sur les écrans d'épicerie. Mode programmatique.
Atteignez les consommateurs au moment décisif quand ils sont en magasin, dans les rayons et déjà prêts à faire un achat. L’affichage numérique dans les épiceries permet à votre marque de se différencier auprès d’un public ayant une forte intention d’achat, dans l’un des environnements commerciaux les plus fréquentés, transformant l’attention en action.
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Atteignez les gens à un point de décision d'achatsur les rayonsdans les allées
Incitez à l’achat dans les rayons par des messages pertinents dans le contexte qui génèrent des résultats immédiats et mesurables.
Diffusez des publicités en épicerie pour transformer l’intention d’achat en achat par des déclencheurs concrets de prise de décision en temps réel.
Augmenter le taux de conversion en magasin
Influencez les consommateurs au moment le plus décisif : lorsqu’ils comparent les options et sont prêts à faire l’achat. Le placement publicitaire en épicerie contribue à renforcer la préférence pour une marque ou à faire l’essai d’un produit, pour passer de la prise en considération d’un produit à l’achat de celui-ci au lieu même de la décision.
Soutenir les lancements de produits
Présentez les nouveaux produits ou numéros d’article directement sur le lieu de vente afin de susciter la découverte et l’essai. C’est une tactique puissante pour les marques de biens de consommation courante qui cherchent à accroître leurs parts de marché dans des catégories concurrentielles.
Augmenter la taille du panier
Encouragez les achats impulsifs ou les achats complémentaires en mettant en avant les produits connexes pendant que les clients parcourent le magasin. Ces incitations opportunes contribuent à stimuler les ventes additionnelles à grande échelle.
Faites entrer les campagnes omnicanales dans la réalité des achats
L’affichage numérique dynamique en épicerie renforce les messages des canaux comme la CTV, les appareils mobiles, les réseaux sociaux et les écrans, parce que votre campagne se matérialise dans le lieu de vente où se prennent les décisions. Ainsi, la visibilité en ligne se transforme en action concrète par le contact avec les consommateurs juste avant qu’ils fassent leur achat.
Réalisez des campagnes extrêmement pertinentes et adaptées au contexte en utilisant des données en temps réel et des créations publicitaires propres à l’emplacement.
Proposer des créations contextuelles
Utilisez l’optimisation créative dynamique (DCO) pour adapter votre message en temps réel en fonction de l’emplacement, de la météo, de l’heure de la journée ou des signaux en magasin. Qu’il s’agisse de promouvoir les desserts froids par temps chaud ou de mettre en avant les solutions pour le dîner en soirée, une création publicitaire pertinente en contexte accroît l’action en magasin.
Cibler une zone du magasin ou une catégorie de produits
Placez à proximité d’allées, de départements ou de caisses explicites les publicités qui correspondent ainsi à l’état d’esprit des consommateurs. La proximité avec le produit promu accroît la pertinence et génère de meilleurs résultats.
Tester une stratégie et la répéter en milieu de campagne
Le pDOOH vous donne la possibilité d’optimiser vos campagnes pendant qu’elles ont cours. Changez les supports créatifs, ajustez les dépenses ou modifiez le ciblage pour miser encore plus sur les stratégies qui génèrent des résultats.
Renforcer la communication omnicanale au point de vente
Les écrans en épicerie matérialisent vos campagnes numériques pour atteindre les consommateurs qui ont vu votre marque sur la CTV, les appareils mobiles ou les réseaux sociaux. C’est un moyen efficace de recibler des publics à forte valeur ajoutée par un message cohérent juste avant leur achat.
Transformez l’attention en magasin en résultats mesurables grâce à l’un des environnements médias de vente au détail les plus performants.
Attirer l’attention des personnes dont l’intention d’achat est la plus forte là où c’est le plus décisif.
Les épiceries figurent parmi les destinations commerciales les plus fréquentées. Les consommateurs y étant présents, concentrés et parés à prendre des décisions, c’est le moment idéal de les faire entrer en contact avec votre marque. Comme 80 % des décisions d’achat se prennent en magasin, votre levier le plus puissant pour stimuler les ventes est d’atteindre les consommateurs juste avant leur achat.
Générer des résultats commerciaux mesurables
La publicité en magasin associe des éléments visuels percutants à une diffusion axée sur les données pour influencer le comportement du consommateur au moment où il a l’intention de faire l’achat. Les études d’attribution permettent de quantifier l’augmentation de la circulation piétonnière, du panier moyen et des ventes en magasin, ce qui vous aide à comprendre précisément l’incidence de votre campagne.
Influencez l’achat au dernier moment
Votre message s’affiche au moment le plus déterminant du parcours d’achat : juste avant la prise de décision. Comme 63 % des consommateurs sont plus susceptibles de faire un achat quand ils ont vu une publicité au bon moment, les placements publicitaires en épicerie permettent de passer de la notoriété (haut de l’entonnoir de vente) à l’achat (bas de l’entonnoir), ce qui accroît l’efficacité des campagnes et génère un impact concret.
Exploiter les médias de vente au détail évolutifs et flexibles
Que vous lanciez une promotion à court terme ou une stratégie de notoriété de marque permanente, l’affichage en épicerie offre à la fois précision et envergure. C’est l’atout précieux d’un plan média pour optimiser les performances sur le lieu de vente.
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FAQs
Quel type de public puis-je atteindre avec l’affichage numérique dynamique pour épiceries?
Vous atteindrez des consommateurs dont l’intention d’achat est forte et qui s’apprêtent à faire l’achat, qui font souvent plusieurs visites par semaine en magasin. Les campagnes peuvent cibler des régions ou des points de vente spécifiques, ou bien atteindre des publics selon des critères démographiques, comportementaux ou d’affinité avec les produits.
Comment mesurer la performance d’une campagne d’affichage numérique dynamique dans une épicerie?
Les campagnes diffusées sur la plateforme axée sur la demande OutMoove comportent divers indicateurs, dont le nombre estimatif d’impressions, la fréquence et la portée pour atteindre le public. Pour une analyse plus approfondie, vous pouvez intégrer des études d’attribution qui assurent le suivi de l’augmentation du trafic piétonnier, des ventes en magasin et de l’engagement numérique au moyen de codes QR ou du reciblage mobile.
Quelles tactiques créatives fonctionnent le mieux sur les écrans en épicerie?
Dans cet environnement, les moyens créatifs clairs, concis et orientés vers l’action sont les plus performants. Utilisez des éléments visuels percutants, des appels à l’action fluides et des créations dynamiques qui s’adaptent à des déclencheurs tels que la météo, l’heure de la journée ou les stocks en magasin.
Puis-je cibler des zones ou des départements d’une épicerie?
Oui. Les publicités peuvent être placées à proximité d’allées précises (p. ex. les collations, les boissons, les caisses) afin que le message soit adapté au comportement des consommateurs et à la pertinence des produits, ce qui augmente les chances de conversion.
Puis-je diffuser des campagnes à court terme ou des campagnes permanentes?
Les deux fonctionnent bien dans les épiceries. Mettez en place des campagnes courtes et percutantes pour les lancements saisonniers ou les nouveaux produits, ou maintenez une présence constante en magasin qui évolue tout au long de la journée grâce au ciblage horaire ou à la DCO.
Comment la publicité en épiceries peut-elle soutenir ma campagne omnicanale?
En activant les écrans des épiceries, vous pouvez recibler les publics à forte valeur ajoutée qui ont vu votre marque sur des canaux comme la CTV, les appareils mobiles ou les réseaux sociaux pour ainsi avoir de l’influence sur leurs choix à l’étape la plus décisive. L’affichage numérique dynamique en épicerie ajoute une dimension concrète et ciblée à votre stratégie omnicanale, qui transforme l’exposition en amont du processus de conversion en résultats mesurables au point d’achat.
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