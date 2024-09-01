Publicité sur panneaux numériques. Mode programmatique.
Le panneau d’affichage est le média d’affichage extérieur par excellence parce qu’il est immanquable par sa grande taille et sa grande visibilité. Elles dominent le paysage le long des grands axes routiers et des principales artères urbaines, ce qui les rend essentielles pour les marques à la recherche d’un vaste public et d’une présence constante auprès des automobilistes et des usagers des transports en commun.
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Les panneaux d’affichage sont particulièrement efficaces pour augmenter la notoriété auprès du grand public et la fréquence de l’exposition sur un vaste territoire.
Visibilité de masse
Entrez en contact avec un large public grâce aux panneaux d’affichage en zone urbaine qui atteignent plus de 70 % de la population au moins une fois par semaine.
Mémorisation élevée
Les gens en déplacement, qui passent beaucoup de temps sur la route, remarquent les panneaux d’affichage au quotidien, ce qui renforce le message des marques par une exposition constante.
Influence opportune
Il est crucial de capter l’attention du public en déplacement, car 58 % des automobilistes prennent leurs décisions d’achat en voiture.
Plusieurs groupes d’âge
Très efficace auprès de tous les groupes d’âge, y compris les générations Y et Z, qui passent plus de temps à l’extérieur de leur domicile.
Exploitez le ciblage axé sur les données et la planification sur mesure pour diffuser des messages pertinents et adaptés au contexte qui suscitent l’action immédiate.
Proximité et pertinence
Ciblez les panneaux d’affichage à proximité de points d’intérêt spécifiques, comme les commerces de détail, les restaurants ou les stades, pour générer du trafic immédiat des piétons.
Messages diffusés à un moment précis (ciblage horaire)
Programmez la diffusion de vos publicités à des moments précis, comme pour promouvoir le café pendant l’heure de pointe du matin ou les restaurants le soir, afin d’améliorer la pertinence de votre message.
Cohérence contextuelle
Utilisez le ciblage par style de vie en plaçant des publicités à proximité de lieux tels que les salles de sport ou les épiceries bio pour vous adresser directement à un public ciblé et engagé.
Campagnes événementielles
Ciblez les emplacements de concerts, d’événements sportifs ou de conférences d’envergure pour atteindre un public nombreux et très engagé, déjà disposé à dépenser.
Les panneaux d’affichage, par leurs avantages stratégiques, sont essentiels à tout plan média à grande échelle en raison de leur impact mesurable et de leur avantage concurrentiel.
Conquête de la concurrence
Influencez la prise de décision des consommateurs en plaçant des panneaux d’affichage à proximité des établissements concurrents, ce qui peut inciter 56 % des personnes exposées à envisager de changer de marque.
Exploitation du changement saisonnier
Adaptez vos placements publicitaires à la fréquentation saisonnière et au comportement des consommateurs, par exemple en faisant la promotion des destinations vacances en été ou des achats des fêtes en novembre.
Atteinte ciblée par revenu
Cibler efficacement les consommateurs à haut revenu; 42 % des personnes dont le revenu du ménage dépasse 75 000 $ sont fortement exposées aux publicités par affichage extérieur.
Association de marque
La publicité autour des grands événements peut générer un engagement accru et des associations de marque plus fortes, 70 % des participants étant plus susceptibles de remarquer et de mémoriser les publicités.
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FAQs
Combien coûte la publicité sur les panneaux d’affichage?
Le coût de la publicité est très variable et dépend de plusieurs facteurs : emplacement (les zones très fréquentées vs les banlieues), le format (numérique vs statique) et la durée. L’affichage extérieur numérique programmatique (pDOOH) offre une flexibilité budgétaire vous permettant d’enchérir sur les impressions et d’optimiser vos dépenses selon les données sur les visites de l’auditoire.
À quel type de rapports et de renseignements puis-je m’attendre?
Vous pouvez vous attendre à des rapports détaillés sur le déroulement de la campagne, notamment les impressions diffusées, les emplacements des panneaux d’affichage et les heures de la journée. Les rapports avancés sur le pDOOH présentent des renseignements sur l’auditoire, notamment une estimation de la portée et de la fréquence, souvent grâce aux données de fournisseurs comme Geopath.
Prenez-vous en charge l’optimisation créative dynamique (DCO) pour ce secteur vertical?
Oui, les panneaux d’affichage numériques sont parfaits pour la DCO. L’emploi de déclencheurs en temps réel, comme l’heure de la journée, la météo, les embouteillages ou les soldes à proximité, permet d’actualiser automatiquement votre publicité et de renforcer la pertinence de votre annonce dans le contexte immédiat des gens qui font la navette.
Ces campagnes peuvent-elles être diffusées à l’échelle internationale?
Oui. Des panneaux d’affichage numériques existent partout, dans les grandes villes et le long des axes de transport, ce qui permet de coordonner et d’agrandir votre campagne à plusieurs marchés internationaux au moyen d’une seule plateforme.
Qu’est-ce qui différencie les panneaux d’affichage des autres placements publicitaires par affichage extérieur numérique?
De tous les formats d’affichage extérieur numérique, c’est le panneau d’affichage qui offre la taille et la portée les plus grandes pour cibler principalement les usagers de la route et les piétons des points très achalandés des grands axes et des centres urbains. Le panneau d’affichage est sans pareil pour obtenir la notoriété auprès du grand public et servir de levier à certains points de vente d’un territoire.
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