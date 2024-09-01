Publicité sur panneaux numériques. Mode programmatique.

Le panneau d’affichage est le média d’affichage extérieur par excellence parce qu’il est immanquable par sa grande taille et sa grande visibilité. Elles dominent le paysage le long des grands axes routiers et des principales artères urbaines, ce qui les rend essentielles pour les marques à la recherche d’un vaste public et d’une présence constante auprès des automobilistes et des usagers des transports en commun.