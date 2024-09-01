Publicité sur les panneaux urbains. Mode programmatique.
Les panneaux urbains, souvent vus comme du mobilier urbain aux arrêts d’autobus ou dans les kiosques, sont une puissante forme d’affichage extérieur (OOH). Ils sont importants pour les annonceurs, car ils offrent un fort impact et une visibilité à la hauteur des yeux dans les environnements urbains très achalandés. De plus, ils atteignent les consommateurs qui ont des temps d’arrêt prolongés.
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Engagez les voyageurs aisés et à forte intention avec des messages immersifs et contextuellement pertinents qui renforcent la perception de la marque et génèrent des actions mesurables.
Utilisez les panneaux urbains lorsque vous voulez susciter une action immédiate ou renforcer un message sur le trajet quotidien d’un consommateur.
Visibilité accrue
Placés aux arrêts des transports en commun et dans les salles d’attente, les panneaux captent l’attention du public avec un temps d’arrêt moyen de 5 à 10 minutes, ce qui est considérablement plus long que les publicités traditionnelles en bordure de route.
Mémorisation élevée
Les publicités sur le mobilier urbain offrent un taux de mémorisation de 47 %, ce qui les rend extrêmement efficaces pour augmenter la connaissance et la notoriété d’une marque.
Proximité d’achat
Ce type de publicité est idéal pour influencer les consommateurs qui sont déjà en déplacement et en train de prendre une décision d’achat près d’un magasin ou d’un restaurant.
Public captif
Parmi les usagers des transports en commun, 70 % d’entre eux remarquent souvent les publicités sur les panneaux urbains, ce qui assure l’exposition fréquente des navetteurs quotidiens aux messages publicitaires.
Tirez parti de la technologie programmatique pour diffuser des messages hautement pertinents et interactifs basés sur l’emplacement, le moment et le contexte du public.
Ciblage en fonction du quartier
Personnalisez les créations publicitaires selon les publics hyperlocaux, comme les marques de luxe ciblant les zones urbaines aisées ou les marques de marché de masse dans les quartiers animés.
Opportunité dynamique
Faites la promotion d’offres sur les déjeuners ou le café pendant l’heure de pointe matinale et des options de souper ou de divertissement dans les trajets de transport en commun du soir, en adaptant les messages au moment de la journée.
Engagement interactif
Servez-vous de codes QR ou de la réalité augmentée pour transformer un visionnement passif en expérience active, guidant les spectateurs vers des promotions spéciales ou du contenu numérique.
Proximité aux commerces de détail et ciblage en fonction des points d’intérêt
Placez des publicités près des zones commerciales pour attirer les piétons, ou près des parcs et des théâtres pour engager le contact avec les touristes et les résidents aux principaux points d’intérêt.
Les panneaux urbains offrent un avantage stratégique unique en mettant les marques en contact avec un public à fort potentiel, mobile et réceptif dans les centres urbains clés.
Ciblage des jeunes et des groupes démographiques aisés
Les panneaux joignent principalement les piétons et les usagers des transports en commun, qui sont généralement plus jeunes (62 % ont moins de 45 ans) et plus aisés et vivent en milieu urbain (groupes démographiques clés comme les générations Y et Z).
Pertinence et impact à l’échelle locale
Les campagnes localisées et adaptées au contexte de la communauté locale sont plus efficaces, puisque 55 % des consommateurs sont plus susceptibles de remarquer ces publicités.
Avantage concurrentiel
Placez des panneaux près des entreprises concurrentes pour influencer les décisions des consommateurs juste avant un achat, en leur offrant une autre option ou une proposition de valeur unique.
Renforcement multimodal
Synchronisez le même message entre les arrêts d’autobus et les entrées de métro pour renforcer ce message alors que les gens se déplacent; vous augmenterez considérablement sa mémorisation.
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FAQs
Quel type de publics puis-je atteindre grâce à la publicité sur les panneaux urbains?
Les panneaux urbains ciblent d’abord les piétons et les usagers des transports en commun. Ces publics sont généralement plus jeunes et plus aisés et vivent dans les centres urbains. Ils ont une grande valeur en tant que publics captifs ayant une capacité de mémorisation publicitaire élevée, particulièrement les gens qui font le même trajet chaque jour.
Comment puis-je cibler des quartiers ou des trajets spécifiques avec les panneaux urbains?
Vous pouvez utiliser le ciblage en fonction du quartier pour placer des publicités dans des secteurs précis qui s’alignent sur le public à qui s’adresse votre marque, comme installer une publicité sur la mise en forme près des salles de sport et des parcs. Vous pouvez également cibler les corridors de navettage (arrêts d’autobus, entrées de métro) pour atteindre les gens empruntant des trajets de transport en commun précis.
Puis-je diffuser des campagnes à court terme ou permanentes sur les panneaux urbains?
Oui. La souplesse de l’affichage numérique permet les deux. Vous pouvez réaliser des campagnes permanentes pour une sensibilisation générale, ou utiliser des messages temporels à court terme (opportunité dynamique) pour promouvoir des offres immédiates, comme les menus du midi ou des offres exclusives concernant un événement.
Quels formats publicitaires fonctionnent le mieux sur les panneaux urbains?
Les formats qui encouragent l’interaction mobile sont les plus efficaces. Il s’agit, entre autres, des publicités contenant des codes QR, des liens de réalité augmentée ou des appels à l’action évidents vers les médias sociaux qui transforment une visualisation passive en piste active.
À quel type de rapports et de renseignements puis-je m’attendre des campagnes sur les panneaux urbains?
Vous pouvez suivre les statistiques d’engagement, comme la circulation piétonnière vers un magasin à proximité (proximité aux commerces de détail) ou utiliser les codes QR ou les pseudonymes sur les médias sociaux. Ces méthodes permettent d’obtenir des données exploitables sur l’impact localisé et le comportement des consommateurs.
Les campagnes sur les panneaux urbains sont-elles disponibles dans beaucoup de villes et de pays?
Oui. Les panneaux urbains sont une forme courante de mobilier urbain partout dans le monde. Les plateformes programmatiques permettent aux acheteurs de médias d’accéder à un vaste réseau de stocks sur de multiples marchés et d’y lancer efficacement leurs campagnes, ce qui leur donne une portée évolutive pour les marques nationales et internationales.
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