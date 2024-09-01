Publicité sur les panneaux urbains. Mode programmatique.

Les panneaux urbains, souvent vus comme du mobilier urbain aux arrêts d’autobus ou dans les kiosques, sont une puissante forme d’affichage extérieur (OOH). Ils sont importants pour les annonceurs, car ils offrent un fort impact et une visibilité à la hauteur des yeux dans les environnements urbains très achalandés. De plus, ils atteignent les consommateurs qui ont des temps d’arrêt prolongés.