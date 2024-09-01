Publicité sur les écrans de transport en commun. Mode programmatique.

L’affichage numérique dynamique dans les transports en commun met les marques en contact avec les navetteurs et les voyageurs lors de leur trajet quotidien. Comme les stations, les véhicules et les abris supposent de longs temps d’arrêt, ces environnements offrent aux marques d’excellentes occasions de livrer un message percutant qui fera partie de la routine quotidienne des consommateurs.

Atteignez les navetteurs en déplacement avec des messages fréquents et contextuellement pertinents qui renforcent la notoriété de la marque et génèrent des actions mobiles mesurables.

L’approche programmatique intercepte les consommateurs au moment où ils s’apprêtent à acheter et leur offre une autre option directe pendant leur temps de déplacement prolongé.

Parmi les utilisateurs d’appareils mobiles ayant récemment été exposés à des publicités par affichage extérieur numérique pendant leurs déplacements, 74 % ont déclaré avoir agi en réponse à ces publicités.

Avec leurs différentes lignes, les réseaux de transport en commun permettent de segmenter stratégiquement le public en fonction des données démographiques locales pour que les marques puissent entrer efficacement en contact avec les professionnels et les groupes de consommateurs clés.

La nature attentive d’un public en déplacement lui offre le temps d’arrêt nécessaire pour numériser un code QR, ce qui permet d’augmenter les transactions sans contact de 33 %.

La publicité dans les transports en commun offre un puissant avantage concurrentiel en engageant les consommateurs lorsqu’ils sont en déplacement, créant un pont mesurable entre le parcours physique et l’action.

Capturez les identifiants anonymisés des appareils mobiles sur lesquels vos publicités sont consultées et reciblez ces usagers avec les mêmes créations publicitaires sur d’autres canaux pour renforcer la mémorisation et l’efficacité de la campagne.

Tirez parti des données géographiques pour cibler les écrans des véhicules avec des publicités basées sur l’exposition d’un usager à un récent emplacement, transformant ainsi l’intention en action.

Utilisez la géolocalisation et les données sur le public pour afficher des publicités sur les entreprises à proximité ou personnaliser les plateformes d’écrans en fonction des données démographiques sur les passagers du prochain train sortant.

Faites la promotion des services professionnels les jours de semaine et des activités de divertissement les fins de semaine pour associer le contenu publicitaire au changement de comportement du public.

Menez des campagnes précises et adaptées au contexte en misant sur les données comportementales, géographiques et temporelles pour adapter votre message au parcours et à l’intention en temps réel des navetteurs.

Les utilisateurs des transports en commun, plus particulièrement ceux qui utilisent les autobus ou les trains, sont un public captif et sont extrêmement réceptifs aux publicités alors qu’ils passent le temps dans leurs déplacements.

Idéal pour les campagnes qui s’alignent sur l’état d’esprit immédiat du public, par exemple les publicités qui font la promotion d’un café et des actualités pendant l’heure de pointe matinale.

Dans les autobus, les trains et les stations, les écrans offrent un temps d’arrêt qui permet une meilleure mémorisation des messages et l’utilisation de créations complexes.

Les navetteurs utilisent habituellement les mêmes routes, chaque jour, ce qui assure la répétition des messages et une exposition à haute fréquence de la marque.

Choisissez la publicité dans les transports en commun lorsque vous voulez faire connaître votre marque au moyen d’une exposition répétée et de messages adaptés au contexte qui atteignent les navetteurs au quotidien.

FAQs

Combien coûte la publicité sur les écrans des transports en commun? Le prix dépend du lieu (p. ex., une station centrale importante comparativement à un abri d’autobus), du moment de la journée (les placements pendant les heures de pointe coûtent plus cher) et le niveau de ciblage utilisé. L’affichage extérieur numérique programmatique vous permet d’acheter en fonction des impressions du public et de concentrer votre budget sur les périodes où les navetteurs sont présents.

Quel type de publics puis-je atteindre grâce à la publicité dans les transports en commun? Vous pouvez atteindre des publics diversifiés, notamment un fort pourcentage de professionnels aisés en semaine et des consommateurs généraux ou des familles les fins de semaine. Les lignes de transport spécifiques permettent de cibler les étudiants près des campus universitaires ou les voyageurs dont le revenu du ménage est élevé dans les stations de transports en commun.

Puis-je diffuser des campagnes à court terme ou permanentes dans les transports en commun? Oui. Vous pouvez réaliser des campagnes permanentes pour faire connaître la marque ou utiliser un message temporel à court terme (comme le ciblage horaire) pour promouvoir des offres immédiates comme des deals sur des repas pour les navetteurs du soir ou des soldes éclairs pour un détaillant éphémère.

Puis-je cibler des trajets, des quartiers ou des groupes démographiques précis avec les placements dans les transports en commun? Oui. Vous pouvez recourir au ciblage dynamique en bordure de voie pour présenter des publicités basées sur les données démographiques d’une ligne de train ou d’une destination. Il est également possible d’utiliser le ciblage géodépendant pour présenter des promotions uniquement lorsqu’un abri d’autobus est situé dans un rayon de 150 mètres (500 pieds) d’un magasin.

Quels formats publicitaires fonctionnent le mieux sur les écrans des transports en commun? Les formats qui encouragent une action mobile immédiate sont les plus performants. Les publicités qui mettent en évidence un grand code QR permettant de télécharger immédiatement une application ou de profiter d’une offre de durée limitée sont un bon exemple, car le public captif dispose du temps d’arrêt nécessaire pour numériser le code.

À quel type de rapports et de renseignements puis-je m’attendre des campagnes dans les transports en commun? Vous pouvez vous attendre à des rapports sur la diffusion des campagnes ainsi qu’à des données mesurables sur la hausse du taux de conversion au moyen de tactiques programmatiques et multicanales. Il peut s’agir de la circulation piétonnière vers un magasin par des publicités de proximité et les actions en ligne mesurables prises après un reciblage mobile, comme l’installation d’applications ou les consultations de sites Web.