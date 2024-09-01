Software untuk papan iklan digital canggih dan otomatis
Broadsign memungkinkan pemilik media Digital Out-of-Home (DOOH) untuk mengotomatiskan jaringan dan memaksimalkan pendapatan secara real-time.
Disukai dan dipercaya oleh nama-nama terhebat dalam OOH
Mengapa memilih Broadsign
Hemat waktu
Hemat waktu dengan mengotomatiskan jaringan Anda sehingga Anda dapat fokus pada gambaran bisnis yang lebih besar.
Maksimalkan pendapatan
Jaga inventori real-time dan buat proposal dengan lebih cepat untuk memenangkan lebih banyak transaksi.
Tumbuh tak terbatas
Capai potensi penuh jaringan Anda dengan alur kerja yang dapat disesuaikan yang berfungsi untuk berbagai ukuran jaringan.
Sediakan digital signage yang lebih baik dengan solusi terintegrasi kami
Manajemen penjualan OOH
Optimalkan penjualan iklan OOH Anda dengan alat cerdas dan ketersediaan inventori real-time.
Optimisasi hasil otomatis
Dapatkan nilai inventori Anda sepenuhnya dengan sistem cerdas dan otomatis.
Manajemen konten
Lakukan otomatisasi penyediaan konten dan sajikan konten ke audiens di waktu yang tepat.
Open API
Hubungkan Broadsign dengan alat yang Anda sukai menggunakan open API kami.
Penjualan terprogram
Dapatkan peluang pendapatan baru dengan menghubungkan inventori ke pembeli digital di seluruh dunia.
Keamanan industri terkemuka
Jaga keamanan semua lokasi Anda dengan keamanan industri terkemuka yang disatukan dalam solusi kami.
Lihat alasan pelanggan menyukai kami
Kami menghargai kemitraan kami dengan Broadsign karena Broadsign memungkinkan kami menyediakan kampanye OOH inovatif di waktu dan tempat yang tepat ke audiens sasaran yang tepat.
Rajawali Media, Indonesia
Sejak kami bermitra dengan Broadsign, kami dapat memperkuat penawaran OOH kami dengan memusatkan manajemen aset dan pemesanan kampanye kami dengan cepat dan mudah. Broadsign Control adalah pondasi dari digitalisasi DOOH.
Tiandi Media, Tiongkok
Mulailah dengan perangkat lunak DOOH yang fleksibel dan sangat andal
Dapatkan nilai jaringan Anda sepenuhnya melalui otomatisasi, optimisasi bisnis, dan dukungan untuk transaksi terprogram.