Geautomatiseerde in-advance direct deals

Het gemeenschappelijke doel

Een efficiëntere manier van onderhandelen

Of je nu media-eigenaar of -inkoper bent: het eindeloze heen en weer gaan van RFP's, e-mails en telefoontjes om een directe OOH-deal te sluiten, kan voelen als iets uit een ander tijdperk in de snelle en flexibele advertentieruimte waar we nu mee te maken hebben. Hoewel automatisering niet nieuw is in de wereld van out-of-home, kunt u met bestaande oplossingen alleen specifieke aspecten van het probleem aanpakken.