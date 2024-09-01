De toekomst van out-of-home
Geautomatiseerde in-advance direct deals
Broadsign In-Advance zorgt voor een verandering in de manier waarop media-eigenaren en -inkopers onderhandelen, door de snelheid en het gemak van programmatisch adverteren naar directe out-of-home-deals te brengen.
Het gemeenschappelijke doel
Een efficiëntere manier van onderhandelen
Of je nu media-eigenaar of -inkoper bent: het eindeloze heen en weer gaan van RFP's, e-mails en telefoontjes om een directe OOH-deal te sluiten, kan voelen als iets uit een ander tijdperk in de snelle en flexibele advertentieruimte waar we nu mee te maken hebben. Hoewel automatisering niet nieuw is in de wereld van out-of-home, kunt u met bestaande oplossingen alleen specifieke aspecten van het probleem aanpakken.
Broadsign In-Advance
Geautomatiseerd. Gegarandeerd. Gemakkelijk.
Broadsign In-Advance automatiseert directe OOH-transacties en neemt daarbij de traditionele obstakels weg waar kopers en verkopers tegenaan lopen. Daardoor kunnen ze zich volledig richten op wat het belangrijkst is: resultaten afleveren.
Volledig automatische workflow
Bekijk de inventaris, plan een directe OOH-campagne en lanceer die zonder RFP's, e-mails of telefoontjes.
Betere targeting voor directe OOH
Krijg toegang tot de targetingtools en doelgroepinzichten die meestal programmatisch beschikbaar zijn voor directe OOH-deals.
Realtime campagnerapporten
Houd de prestaties van de campagne in realtime in de gaten. Onze herbalanceringstool stuurt het afleveren van advertenties automatisch bij.
De toekomst van OOH is automatisering.
Bent u er klaar voor?
Voor Media-Inkopers
Boek vooraf hoogwaardige, directe OOH-inventaris via een DSP.
Voor Media-Eigenaars
Het is nog nooit zo makkelijk geweest om uw direct verkochte gegarandeerde inventaris te verkopen.
Dit is momenteel een testprogramma. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om deel te nemen.
Waarom Broadsign In-Advance
Overzicht van geautomatiseerde OOH-transactiemodellen
|Snelheid en efficiëntie
|Controle over plaatsing
|Leveringszekerheid
|Type OOH-inventaris
|Broadsign In-Advance
Hoog
Volledig geautomatiseerd boekingssysteem
Zeer hoog
Kies precieze schermen en tijden
Zeer hoog
Bevestigde schermplaatsing en levertijden
Direct
Toegang tot alle OOH-inventaris (ook statisch*)
|Programmatisch Gegarandeerd (PG)
Gemiddeld-hoog
Geautomatiseerd boekingssysteem waarbij een beetje onderhandelen noodzakelijk is
Gemiddeld-hoog
Brede verzameling parameters vastgesteld; selectie op schermniveau mogelijk, maar afhankelijk van uitgever en platform
Hoog
Gegarandeerde indrukken binnen overeengekomen parameters (en schermen, indien van toepassing)
Programmatisch
Toegang tot programmatische OOH-inventaris
|Private Marketplace (PMP)
Hoog
Behoudt programmatische uitvoering
Laag-gemiddeld
Gecureerde inventaris met enige controle over targeting
Laag
Aflevering niet gegarandeerd
Programmatisch
Toegang tot programmatische OOH-inventaris
|Open Real-Time Bieden (ORTB)
Hoog
Realtime kopen via open uitwisseling
Laag-gemiddeld
Gericht op type plek, format of locatie, maar niet mogelijk om schermen te selecteren
Laag
Aflevering niet gegarandeerd
Programmatisch
Toegang tot programmatische OOH-inventaris
*Komt in 2026
Wat belangrijke spelers zeggen over Broadsign In-Advance:
“We zien de mogelijkheden van Broadsign In-Advance om de efficiency te verbeteren voor media-inkopers, voor zelfstandige, directe aankopen of in combinatie met programmatische activering. Het kan ook voor meer gestroomlijnde, gebundelde aankopen zorgen, naast huidige koopmethoden, en meer mogelijkheden bieden om de beste weg voor de toekomst te bepalen, afhankelijk van onze planningstrategie en ons budget.”
Noëlla Klein Ikkink
Practice Lead OOH
WPP Media Netherlands
“Als ik Programmatisch Gegarandeerd koop bij een andere SSP, werk ik nog steeds offline via e-mail met de media-eigenaar. Het voordeel van Broadsign In-Advance is dat inkopers de beschikbare inventaris kunnen checken en zelf kunnen boeken.”
Nick Ortega
Director of Digital OOH & Emerging Channels
StackAdapt
“In belangrijke winkelperioden zoals tijdens de feestdagen of vakanties weten we dat OOH uitverkoopt. Het gegarandeerde aspect van Broadsign In-Advance geeft ons het vertrouwen en de mogelijkheid om campagnes af te leveren, terwijl we de voordelen van programmatisch adverteren, zoals gegevens en metingen, behouden.”
Adam Garrity
Head of Global OOH
Dentsu
“Voor ons verkoopteam kan Broadsign In-Advance denk ik helpen om minder met papieren bezig te zijn en ons meer te richten op de uitvoering zelf. Tijd is geld, en hoe meer tijd we hebben om over contracten te onderhandelen in plaats van ze op te stellen, hoe beter het is voor ons allemaal.”
Jessica Littlejohn
Director of Digital Innovations
Pattison Outdoor Canada
“We zijn begonnen met het uitvoeren van verschillende testen met bureaus in Nederland, en de belangrijkste operationele uitdaging waar Broadsign In-Advance ons mee heeft geholpen, is het terugbrengen van het e-mailverkeer. “Het verkort de doorlooptijden en geeft ons flexibiliteit tussen directe, selfservice- en programmatische inkoop.”
Mink Zwolsman
Digital Lead
Global Nederland
“Broadsign In-Advance kan het plannen en uitvoeren van campagnes efficiënter maken. We kunnen meer doen in dezelfde tijd en zonder het team te hoeven uitbreiden. En als je meeneemt dat alle rapportage en metingen tussen In-Advance en programmatisch adverteren op één plek plaatsvinden, heeft de klant de beschikking over meer informatie dan ooit, waardoor OOH zo veel makkelijker te plannen en in te kopen is.”
Daniel Mak
SVP Client Services
Talon OOH Canada
