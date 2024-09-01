EnglishFrançaisEspañolDeutsch

De toekomst van out-of-home

Geautomatiseerde in-advance direct deals

Broadsign In-Advance zorgt voor een verandering in de manier waarop media-eigenaren en -inkopers onderhandelen, door de snelheid en het gemak van programmatisch adverteren naar directe out-of-home-deals te brengen.

Het gemeenschappelijke doel

Een efficiëntere manier van onderhandelen

Of je nu media-eigenaar of -inkoper bent: het eindeloze heen en weer gaan van RFP's, e-mails en telefoontjes om een directe OOH-deal te sluiten, kan voelen als iets uit een ander tijdperk in de snelle en flexibele advertentieruimte waar we nu mee te maken hebben. Hoewel automatisering niet nieuw is in de wereld van out-of-home, kunt u met bestaande oplossingen alleen specifieke aspecten van het probleem aanpakken.

5% van alle OOH-advertentie-uitgavenwordt programmatisch verhandeld*
=
95% van alle OOH-transactieswordt nog handmatig verhandeld
*World Out of Home Organisation, 2025 WOO Global Expenditure Survey

Broadsign In-Advance

Geautomatiseerd. Gegarandeerd. Gemakkelijk.

Broadsign In-Advance automatiseert directe OOH-transacties en neemt daarbij de traditionele obstakels weg waar kopers en verkopers tegenaan lopen. Daardoor kunnen ze zich volledig richten op wat het belangrijkst is: resultaten afleveren.

Volledig automatische workflow

Bekijk de inventaris, plan een directe OOH-campagne en lanceer die zonder RFP's, e-mails of telefoontjes.

Betere targeting voor directe OOH

Krijg toegang tot de targetingtools en doelgroepinzichten die meestal programmatisch beschikbaar zijn voor directe OOH-deals.

Realtime campagnerapporten

Houd de prestaties van de campagne in realtime in de gaten. Onze herbalanceringstool stuurt het afleveren van advertenties automatisch bij.

De toekomst van OOH is automatisering.
Bent u er klaar voor?

Voor Media-Inkopers

Boek vooraf hoogwaardige, directe OOH-inventaris via een DSP.

Voor Media-Eigenaars

Het is nog nooit zo makkelijk geweest om uw direct verkochte gegarandeerde inventaris te verkopen.

Dit is momenteel een testprogramma. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om deel te nemen.

Waarom Broadsign In-Advance

Overzicht van geautomatiseerde OOH-transactiemodellen

Snelheid en efficiëntieControle over plaatsingLeveringszekerheidType OOH-inventaris
Broadsign In-Advance

Hoog

Volledig geautomatiseerd boekingssysteem

Zeer hoog

Kies precieze schermen en tijden

Zeer hoog

Bevestigde schermplaatsing en levertijden

Direct

Toegang tot alle OOH-inventaris (ook statisch*)

Programmatisch Gegarandeerd (PG)

Gemiddeld-hoog

Geautomatiseerd boekingssysteem waarbij een beetje onderhandelen noodzakelijk is

Gemiddeld-hoog

Brede verzameling parameters vastgesteld; selectie op schermniveau mogelijk, maar afhankelijk van uitgever en platform

Hoog

Gegarandeerde indrukken binnen overeengekomen parameters (en schermen, indien van toepassing)

Programmatisch

Toegang tot programmatische OOH-inventaris

Private Marketplace (PMP)

Hoog

Behoudt programmatische uitvoering

Laag-gemiddeld

Gecureerde inventaris met enige controle over targeting

Laag

Aflevering niet gegarandeerd

Programmatisch

Toegang tot programmatische OOH-inventaris

Open Real-Time Bieden (ORTB)

Hoog

Realtime kopen via open uitwisseling

Laag-gemiddeld

Gericht op type plek, format of locatie, maar niet mogelijk om schermen te selecteren

Laag

Aflevering niet gegarandeerd

Programmatisch

Toegang tot programmatische OOH-inventaris

*Komt in 2026

Wat belangrijke spelers zeggen over Broadsign In-Advance:

“We zien de mogelijkheden van Broadsign In-Advance om de efficiency te verbeteren voor media-inkopers, voor zelfstandige, directe aankopen of in combinatie met programmatische activering. Het kan ook voor meer gestroomlijnde, gebundelde aankopen zorgen, naast huidige koopmethoden, en meer mogelijkheden bieden om de beste weg voor de toekomst te bepalen, afhankelijk van onze planningstrategie en ons budget.”

Noëlla Klein Ikkink

Practice Lead OOH

WPP Media Netherlands

“Als ik Programmatisch Gegarandeerd koop bij een andere SSP, werk ik nog steeds offline via e-mail met de media-eigenaar. Het voordeel van Broadsign In-Advance is dat inkopers de beschikbare inventaris kunnen checken en zelf kunnen boeken.”

Nick Ortega

Director of Digital OOH & Emerging Channels

StackAdapt

“In belangrijke winkelperioden zoals tijdens de feestdagen of vakanties weten we dat OOH uitverkoopt. Het gegarandeerde aspect van Broadsign In-Advance geeft ons het vertrouwen en de mogelijkheid om campagnes af te leveren, terwijl we de voordelen van programmatisch adverteren, zoals gegevens en metingen, behouden.”

Adam Garrity

Head of Global OOH

Dentsu

“Voor ons verkoopteam kan Broadsign In-Advance denk ik helpen om minder met papieren bezig te zijn en ons meer te richten op de uitvoering zelf. Tijd is geld, en hoe meer tijd we hebben om over contracten te onderhandelen in plaats van ze op te stellen, hoe beter het is voor ons allemaal.”

Jessica Littlejohn

Director of Digital Innovations

Pattison Outdoor Canada

“We zijn begonnen met het uitvoeren van verschillende testen met bureaus in Nederland, en de belangrijkste operationele uitdaging waar Broadsign In-Advance ons mee heeft geholpen, is het terugbrengen van het e-mailverkeer. “Het verkort de doorlooptijden en geeft ons flexibiliteit tussen directe, selfservice- en programmatische inkoop.”

Mink Zwolsman

Digital Lead

Global Nederland

“Broadsign In-Advance kan het plannen en uitvoeren van campagnes efficiënter maken. We kunnen meer doen in dezelfde tijd en zonder het team te hoeven uitbreiden. En als je meeneemt dat alle rapportage en metingen tussen In-Advance en programmatisch adverteren op één plek plaatsvinden, heeft de klant de beschikking over meer informatie dan ooit, waardoor OOH zo veel makkelijker te plannen en in te kopen is.”

Daniel Mak

SVP Client Services

Talon OOH Canada

