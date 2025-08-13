RZK e Broadsign: a força por trás da publicidade DOOH no Brasil

A RZK Digital foi fundada com base na crença de que a publicidade out-of-home (OOH) está evoluindo e o digital faz parte do futuro. Desde seu lançamento em outubro de 2021, a empresa tem implantado uma rede OOH totalmente digital nas principais cidades brasileiras.

Tudo começou com a instalação de telas digitais DOOH nos principais terminais de ônibus de São Paulo. A mídia no trânsito costuma estar entre os ativos mais valiosos do ambiente DOOH, principalmente nos mercados de maior destaque, e os terminais de São Paulo apresentaram-se como uma oportunidade única. Embora historicamente pouco explorados para publicidade, esses espaços de alto fluxo são fundamentais para a força de trabalho no Brasil. Reconhecendo esse potencial, a RZK assumiu o desafio de reimaginar o ambiente e introduzir uma experiência de mídia mais impactante.

Essa oportunidade cresceu com uma iniciativa de revitalização em grande escala que transformou os terminais em espaços modernos e funcionais. Hoje em dia, esses espaços funcionam como verdadeiros shopping centers, com grandes marcas, serviços essenciais e instalações de ponta. A RZK se destacou para liderar essa mudança, oferecendo uma visão renovada e um modelo escalável para o mercado brasileiro de DOOH em desenvolvimento.

Recentemente, conversamos com a RZK para entender como a empresa utiliza medições de audiência avançadas para criar campanhas mais certeiras e impactantes. Com a integração de dados em tempo real, a RZK consegue ativar segmentos específicos do público e garantir resultados mensuráveis em sua rede de DOOH em expansão.

Presença ampliada nos principais pontos de circulação do Brasil

Em uma cidade com poucos painéis de grande formato, a RZK viu uma oportunidade para repensar a publicidade localizada. Para isso, lançou uma rede padronizada de telas DV-LED de 88 pol. em formato retrato, instaladas estrategicamente nos terminais de São Paulo. Começando com apenas 60 unidades, a RZK logo expandiu para mais de 800 telas, e continua ampliando a presença em outras cidades brasileiras. Esse crescimento é impulsionado pela abordagem inovadora da empresa em design de telas, integração de dados e medição de audiência, o que torna a publicidade digital no trânsito mais acessível, impactante e mensurável para marcas e usuários.

Aproveitando esse crescimento, a RZK recentemente lançou um novo formato de tela: os icônicos cubos de LED. Esses painéis diferenciados fogem dos formatos convencionais e chamam a atenção em áreas de grande circulação. Cinco unidades já estão ativas, inclusive em Brasília, onde ficam no principal terminal de transporte da cidade e a poucas quadras do Congresso e de outros prédios estratégicos do governo.

Essa expansão reflete a dimensão e o potencial da infraestrutura de trânsito brasileira. Por exemplo, os terminais mais movimentados de São Paulo recebem diariamente entre 80 e 90 mil pessoas (mais de 2 milhões por mês), com alguns chegando a 4 milhões. Em Brasília, a movimentação nos terminais varia de 300 a 500 mil pessoas por dia, atingindo picos de 700 mil, evidenciando a visibilidade que esses locais de grande fluxo proporcionam. Com um tempo de permanência longo e ciclos curtos de anúncios, eles geram um volume significativo de impressões. Como parte de sua estratégia de crescimento, a RZK segue instalando novas telas em locais estratégicos, ampliando ainda mais seu alcance.

Foco em dados

Desde o começo, a RZK Digital prioriza os dados, estabelecendo uma base sólida para a medição de audiência em sua rede voltada ao transporte urbano. Estar presente nos principais terminais permite à empresa acessar dados oficiais de bilhetagem de seus operadores, o que garante insights estatísticos sobre volumes de tráfego e ajuda a contextualizar o deslocamento geral do público.

Para complementar, sensores de Wi-Fi monitoram dispositivos únicos e tempo de permanência, identificando visitas repetidas e a duração de permanência dos usuários na área. A oferta de internet gratuita para os passageiros permite que eles respondam pesquisas rápidas antes de se conectarem. Assim, a empresa coleta todos os dias informações totalmente anônimas sobre o perfil sociodemográfico e os interesses dos usuários. Além disso, realiza testes A/B e estudos de brand lift nos locais exatos em que as telas se encontram. Dessa forma, a RZK consegue entender melhor a interação do público com as telas, o que gera uma visão mais clara sobre exposição, frequência e comportamento, informações essenciais para um planejamento mais preciso de campanhas.

Uma parte fundamental da estratégia da empresa tem sido tornar sua oferta de mídia comparável a outros canais de publicidade, o que é crucial para o avanço das estratégias omnichannel. Em vez de simplesmente vender tempo de exibição, a RZK oferece impressões, pontos de audiência bruta, visão completa e inserções, o que permite aos compradores planejar e medir campanhas usando métricas de desempenho conhecidas.

Ao combinar dados de tráfego de pedestres e de tempo de permanência, a empresa gera métricas de audiência em tempo real em toda a sua rede. Todas as telas (até mesmo os displays em cubo) são totalmente digitais e programáveis, oferecendo aos anunciantes opções de campanhas flexíveis, mensuráveis e de grande impacto.

“Com a mudança do mercado para compra programática baseada em impressões, a precisão dos dados deixa de ser opcional para ser indispensável. Antes, os anunciantes pagavam pelo tempo de tela, independentemente da audiência. Hoje em dia, com o preço atrelado às impressões, a precisão é tudo. Quanto mais confiáveis os dados de audiência, maior a confiança dos anunciantes no que estão comprando”, afirma Yuri Berezovoy, Head de Ad-tech e pDOOH da RZK Digital.

Parceria com a Broadsign

Para a RZK, a colaboração com a Broadsign proporcionou uma vantagem competitiva relevante, principalmente quando se trata de viabilizar transações programáticas e otimizar a eficiência operacional.

Desenvolvida para proporcionar flexibilidade, a plataforma Broadsign permite desde integrações rápidas com parceiros até controle avançado do conteúdo. Recursos como reprodução condicional, controles de ritmo, otimização dinâmica de conteúdo e flexibilidade de início/parada dão à RZK a agilidade para responder tanto às necessidades de campanha quanto ao comportamento do público em tempo real. Com a Broadsign, a RZK consegue lançar campanhas em toda a rede em questão de minutos, um contraste com os atrasos e a coordenação manual típicos dos sistemas mais fragmentados. “Seja integrando uma nova SSP ou executando uma campanha em centenas de telas, a infraestrutura da Broadsign simplifica o processo”, afirma Yuri.

Essa eficiência operacional também fortalece a oferta comercial da rede. Vender impressões em vez de apenas tempo de tela permite à RZK estar alinhada com as preferências dos compradores, abrindo espaço para novas fontes de receita e permitindo que a equipe aprove com confiança ideias de campanha que modelos convencionais poderiam não comportar. O registro de exibição da Broadsign contribui ainda mais para a adaptabilidade a terceiros, dando credibilidade para as métricas de audiência da RZK e reforçando a transparência, tão essencial para a identidade da empresa.

Com seu crescimento contínuo, a RZK mantém a estratégia focada em modernizar os ambientes de transporte com alto fluxo e entregar resultados mensuráveis e orientados por dados para as marcas, redefinindo o papel do out-of-home digital em todo o Brasil. Ao combinar inovação, escala e transparência, a RZK não apenas transforma a maneira como os anunciantes impactam o público em movimento, mas também molda o futuro do DOOH em um dos mercados mais dinâmicos do mundo.

Quer expandir sua rede de out-of-home? Fale com a gente e saiba como podemos ajudar!