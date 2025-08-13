Português

RZK e Broadsign: a força por trás da publicidade DOOH no Brasil

13 de agosto de 2025Kayla Caticchio

A RZK Digital foi fundada com base na crença de que a publicidade out-of-home (OOH) está evoluindo e o digital faz parte do futuro. Desde seu lançamento em outubro de 2021, a empresa tem implantado uma rede OOH totalmente digital nas principais cidades brasileiras.

Tudo começou com a instalação de telas digitais DOOH nos principais terminais de ônibus de São Paulo. A mídia no trânsito costuma estar entre os ativos mais valiosos do ambiente DOOH, principalmente nos mercados de maior destaque, e os terminais de São Paulo apresentaram-se como uma oportunidade única. Embora historicamente pouco explorados para publicidade, esses espaços de alto fluxo são fundamentais para a força de trabalho no Brasil. Reconhecendo esse potencial, a RZK assumiu o desafio de reimaginar o ambiente e introduzir uma experiência de mídia mais impactante.

Essa oportunidade cresceu com uma iniciativa de revitalização em grande escala que transformou os terminais em espaços modernos e funcionais. Hoje em dia, esses espaços funcionam como verdadeiros shopping centers, com grandes marcas, serviços essenciais e instalações de ponta. A RZK se destacou para liderar essa mudança, oferecendo uma visão renovada e um modelo escalável para o mercado brasileiro de DOOH em desenvolvimento.

Recentemente, conversamos com a RZK para entender como a empresa utiliza medições de audiência avançadas para criar campanhas mais certeiras e impactantes. Com a integração de dados em tempo real, a RZK consegue ativar segmentos específicos do público e garantir resultados mensuráveis em sua rede de DOOH em expansão.

Presença ampliada nos principais pontos de circulação do Brasil

Em uma cidade com poucos painéis de grande formato, a RZK viu uma oportunidade para repensar a publicidade localizada. Para isso, lançou uma rede padronizada de telas DV-LED de 88 pol. em formato retrato, instaladas estrategicamente nos terminais de São Paulo. Começando com apenas 60 unidades, a RZK logo expandiu para mais de 800 telas, e continua ampliando a presença em outras cidades brasileiras. Esse crescimento é impulsionado pela abordagem inovadora da empresa em design de telas, integração de dados e medição de audiência, o que torna a publicidade digital no trânsito mais acessível, impactante e mensurável para marcas e usuários.

Aproveitando esse crescimento, a RZK recentemente lançou um novo formato de tela: os icônicos cubos de LED. Esses painéis diferenciados fogem dos formatos convencionais e chamam a atenção em áreas de grande circulação. Cinco unidades já estão ativas, inclusive em Brasília, onde ficam no principal terminal de transporte da cidade e a poucas quadras do Congresso e de outros prédios estratégicos do governo.

Essa expansão reflete a dimensão e o potencial da infraestrutura de trânsito brasileira. Por exemplo, os terminais mais movimentados de São Paulo recebem diariamente entre 80 e 90 mil pessoas (mais de 2 milhões por mês), com alguns chegando a 4 milhões. Em Brasília, a movimentação nos terminais varia de 300 a 500 mil pessoas por dia, atingindo picos de 700 mil, evidenciando a visibilidade que esses locais de grande fluxo proporcionam. Com um tempo de permanência longo e ciclos curtos de anúncios, eles geram um volume significativo de impressões. Como parte de sua estratégia de crescimento, a RZK segue instalando novas telas em locais estratégicos, ampliando ainda mais seu alcance.

Foco em dados

Desde o começo, a RZK Digital prioriza os dados, estabelecendo uma base sólida para a medição de audiência em sua rede voltada ao transporte urbano. Estar presente nos principais terminais permite à empresa acessar dados oficiais de bilhetagem de seus operadores, o que garante insights estatísticos sobre volumes de tráfego e ajuda a contextualizar o deslocamento geral do público.

Para complementar, sensores de Wi-Fi monitoram dispositivos únicos e tempo de permanência, identificando visitas repetidas e a duração de permanência dos usuários na área. A oferta de internet gratuita para os passageiros permite que eles respondam pesquisas rápidas antes de se conectarem. Assim, a empresa coleta todos os dias informações totalmente anônimas sobre o perfil sociodemográfico e os interesses dos usuários. Além disso, realiza testes A/B e estudos de brand lift nos locais exatos em que as telas se encontram. Dessa forma, a RZK consegue entender melhor a interação do público com as telas, o que gera uma visão mais clara sobre exposição, frequência e comportamento, informações essenciais para um planejamento mais preciso de campanhas.

Uma parte fundamental da estratégia da empresa tem sido tornar sua oferta de mídia comparável a outros canais de publicidade, o que é crucial para o avanço das estratégias omnichannel. Em vez de simplesmente vender tempo de exibição, a RZK oferece impressões, pontos de audiência bruta, visão completa e inserções, o que permite aos compradores planejar e medir campanhas usando métricas de desempenho conhecidas.

Ao combinar dados de tráfego de pedestres e de tempo de permanência, a empresa gera métricas de audiência em tempo real em toda a sua rede. Todas as telas (até mesmo os displays em cubo) são totalmente digitais e programáveis, oferecendo aos anunciantes opções de campanhas flexíveis, mensuráveis e de grande impacto.

“Com a mudança do mercado para compra programática baseada em impressões, a precisão dos dados deixa de ser opcional para ser indispensável. Antes, os anunciantes pagavam pelo tempo de tela, independentemente da audiência. Hoje em dia, com o preço atrelado às impressões, a precisão é tudo. Quanto mais confiáveis os dados de audiência, maior a confiança dos anunciantes no que estão comprando”, afirma Yuri Berezovoy, Head de Ad-tech e pDOOH da RZK Digital.

Parceria com a Broadsign

Para a RZK, a colaboração com a Broadsign proporcionou uma vantagem competitiva relevante, principalmente quando se trata de viabilizar transações programáticas e otimizar a eficiência operacional. 

Desenvolvida para proporcionar flexibilidade, a plataforma Broadsign permite desde integrações rápidas com parceiros até controle avançado do conteúdo. Recursos como reprodução condicional, controles de ritmo, otimização dinâmica de conteúdo e flexibilidade de início/parada dão à RZK a agilidade para responder tanto às necessidades de campanha quanto ao comportamento do público em tempo real. Com a Broadsign, a RZK consegue lançar campanhas em toda a rede em questão de minutos, um contraste com os atrasos e a coordenação manual típicos dos sistemas mais fragmentados. “Seja integrando uma nova SSP ou executando uma campanha em centenas de telas, a infraestrutura da Broadsign simplifica o processo”, afirma Yuri.

Essa eficiência operacional também fortalece a oferta comercial da rede. Vender impressões em vez de apenas tempo de tela permite à RZK estar alinhada com as preferências dos compradores, abrindo espaço para novas fontes de receita e permitindo que a equipe aprove com confiança ideias de campanha que modelos convencionais poderiam não comportar. O registro de exibição da Broadsign contribui ainda mais para a adaptabilidade a terceiros, dando credibilidade para as métricas de audiência da RZK e reforçando a transparência, tão essencial para a identidade da empresa.

Com seu crescimento contínuo, a RZK mantém a estratégia focada em modernizar os ambientes de transporte com alto fluxo e entregar resultados mensuráveis e orientados por dados para as marcas, redefinindo o papel do out-of-home digital em todo o Brasil. Ao combinar inovação, escala e transparência, a RZK não apenas transforma a maneira como os anunciantes impactam o público em movimento, mas também molda o futuro do DOOH em um dos mercados mais dinâmicos do mundo.

Kayla Caticchio
Kayla Caticchio

Gerente de Conteúdo de Marketing

Kayla faz parte da equipe de marketing da Broadsign desde 2021, onde se especializou na criação de conteúdo sobre todas as coisas OOH, DOOH e pDOOH. Ela passa seu tempo livre lendo e comendo em Montreal.

