Como a Flix Media aprimora a experiência de quem vai ao cinema com sua rede de sinalização digital

Com centenas de milhões de ingressos vendidos todos os anos, uma receita anual de US$ 3,4 bilhões em 2017 e um forte crescimento projetado para os próximos anos, a América Latina é uma região de grande interesse para a indústria cinematográfica mundial.

Pronta para se beneficiar desse crescimento está a Flix Media, uma rede de anúncios que trabalha com líderes locais da indústria cinematográfica no Brasil. Seu objetivo é criar experiências cinematográficas memoráveis para públicos em todo o país.

A experiência da Flix Media

A Flix Media foi criada inicialmente para vender mídia pre-roll para os cinemas brasileiros. Hoje, sua clientela inclui grandes exibidores, como Cinemark Brasil, Kinoplex e Cinépolis.

A Flix Media também se expandiu para trabalhar com outras entidades de mídia digital relacionadas à experiência cinematográfica.

Ingresso, o maior site de venda de ingressos do Brasil

Cineclick, um popular blog de filmes brasileiro

Esta grande influência ajuda as marcas a entregar conteúdo direcionado que se baseia na experiência de ir ao cinema em todas as fases.

A Flix Media beneficia-se especialmente da sua presença nos cinemas, que inclui mídia pré-show, espaço em toda a sinalização digital nos cinemas de seus clientes, bem como cartazes, stands e outros materiais personalizados. Ao contrário de outros meios de publicidade, não há preocupação com o público mudar de canal ou o conteúdo aparecer em destaque. Além disso, com o público se deslocando especificamente para assistir ao show, ele se torna mais receptivo quando está no cinema. Os anunciantes da Flix, que incluem desde entidades bancárias até marcas de alimentos e bebidas, conseguem capitalizar essa atenção desde o momento em que o cliente entra no edifício.

Encantando quem vai ao cinema

Para atrair seu público de cinéfilos, a Flix Media conta com contexto, branding inteligente e experimentação. É uma receita que a ajuda a criar experiências que ficam com os clientes por muito tempo depois de saírem do cinema. A campanha “Cachorro Feliz, Dono Feliz” da Flix Media para a marca de rações Special Dog é um ótimo exemplo disso em ação.

Com essa campanha, o público do cinema via um anúncio na tela e presencialmente ao mesmo tempo, com cães de verdade dentro da sala de cinema. Enquanto isso, as reações maravilhadas do público eram gravadas para uso em um anúncio de televisão e de cinema mais amplo. Foi uma ótima oportunidade para capturar um momento especial e criativo no cinema para mais pessoas desfrutarem.

A Flix Media também facilita a realização de campanhas bem direcionadas de uma variedade mais comum. Os dados demográficos do público da empresa, incluindo idade, sexo, região e renda, auxiliam na entrega de campanhas para públicos específicos.

A empresa de planos de saúde Prevent Senior, por exemplo, descobriu que os anúncios de cinema estavam associados ao mais alto nível de brand recall por sua base de usuários idosos. Trabalhando com a Flix Media, a empresa conseguiu firmar o patrocínio do vídeo de segurança pré-show para um expositor, entregar anúncios e até mesmo ganhar direitos autorais de todo um complexo de cinemas. O resultado foi uma campanha expansiva e bem direcionada que alcançou seu público-alvo no ambiente que era o mais eficaz.

Flix Media e Broadsign

Hoje, a Flix Media gerencia conteúdo pre-roll em mais de 1.800 telas de 97 cidades e integra essas campanhas com outros anúncios digitais. Não é uma tarefa fácil. Pode exigir trabalho com listas de conteúdo com variação por país, cidade ou dados demográficos de clientes. Pode envolver também a coordenação de campanhas complexas com projecionistas locais. Tudo isso, é claro, deve ser gerenciado sem interferir no show principal.

Para conseguir realizar seu ambicioso trabalho, a Flix Media recorreu à Broadsign. Os recursos de automação incluídos no pacote da Broadsign permitem menos dependência das equipes de operações in loco em salas de cinema individuais e facilitam a personalização de conteúdo para telas individuais. Alterações ou correções de última hora podem facilmente ser feitas quando necessárias e o proof of play e relatórios de desempenho garantem que a empresa possa acompanhar de perto a atividade em sua rede. É uma solução perfeita para a entrega de conteúdo de pre-roll e permite que a empresa leve um pouco mais da magia dos filmes para o seu público.