Cómo utilizar la señalización digital en tiendas de comestibles para impulsar más el negocio

De todas las tiendas físicas (Out of Home, OOH) que existen, es probable que las de comestibles hayan tenido los mejores resultados durante la pandemia de COVID-19. Al fin y al cabo, eran uno de los únicos lugares donde toda la gente podía comprar de manera constante durante 2020 y principios de 2021. Como era de esperarse, se volvieron lugares muy solicitados para aquellos anunciantes que querían conectarse con un público que era difícil de alcanzar fuera de sus hogares.

Sin embargo, eso no significa que las tiendas de comestibles no hayan cambiado. Aunque las ventas de las tiendas de comestibles aumentaron considerablemente, McKinsey & Company informa que los clientes compran con menos frecuencia y en menos tiendas. En general, esto significa que las marcas tienen menos oportunidades de llegar a los clientes cuando están en la tienda y están más dispuestos a escuchar.

Afortunadamente, existe una solución: la señalización digital. Si se implementa el uso de expositores digitales en lugares estratégicos de una tienda de comestibles, se puede crear una experiencia de compra agradable basada en el contexto y que se dirija a los clientes y los anime a actuar de manera inmediata.

Fomente las compras impulsivas con la señalización digital

Según una encuesta que realizó Slickdeals.net, el consumidor promedio estadounidense emplea alrededor de USD 5,400 por año en compras impulsivas. Alrededor del 71 % de ese dinero se utiliza en alimentos y comestibles.

Pero los clientes no son los únicos que incitan estas compras al ver algo dulce cerca de la caja registradora. Resulta que la mayoría responde a ventas detectadas en la tienda.

La típica estrategia de utilizar pegatinas y carteles estáticos cerca de la mercadería para promover una venta puede funcionar de manera aceptable, pero no conseguirá el mismo nivel de resultados de la señalización digital. Se ha comprobado que los expositores digitales para puntos de compra tienen un impacto emocional 2.5 veces mayor que los medios estáticos, lo que los convierte en un medio publicitario influyente. Como los alimentos ya provocan fuertes reacciones emocionales en muchas personas, es probable que la introducción de la señalización digital tenga un impacto notable en el impulso de las ventas.

Además, con la señalización digital colocada en toda una tienda de comestibles, se pueden compartir las ofertas de los productos a la venta de manera más considerable. Mientras que los típicos avisos de venta de las tiendas suelen estar ubicados cerca de los mismos productos en oferta, los expositores digitales pueden mostrar de manera cíclica y sencilla las mejores ofertas de todo el local. Para mayor comodidad, también pueden incluir detalles como el número de pasillo o la sección de la tienda donde los clientes pueden encontrarlas.

Integre la señalización digital con su sistema de punto de venta para impulsar las ventas

Una investigación del Consejo Nacional de Defensa de Recursos (Natural Resources Defense Council) descubrió que las tiendas de comestibles desperdician alrededor de 43,000 millones de toneladas de alimentos cada año, lo que representa aproximadamente el 10 % del suministro de alimentos de Estados Unidos. A medida que el movimiento ecológico mundial cobra vigor, aumenta el escrutinio de este tipo de residuos y la presión ejercida sobre las tiendas de comestibles para que tomen medidas para reducir el desperdicio.

La señalización digital presenta una solución ideal para afrontar este reto. Al integrar el sistema de señalización con esta solución de punto de venta, es posible cambiar el contenido de manera automática para promocionar los productos que necesiten venderse y dejar de anunciar los que estén por agotarse o se han agotado.

Si se aplica correctamente, este tipo de sistema puede hacer un gran trabajo para impulsar las ventas cuando sea necesario y para reducir las probabilidades de que los productos por caducar no se compren. Es una gran herramienta para reducir el desperdicio de alimentos, tanto por motivos medioambientales como por el balance.

La señalización digital puede ayudar a impulsar las ventas para minimizar el desperdicio

Opte por la digitalización (casi) total para aumentar el impacto

Además de los típicos expositores digitales, las tiendas de comestibles están implementando el uso de pantallas digitales en los extremos y en los bordes de los estantes a lo largo de los pasillos, lo cual trae un nuevo nivel de dinamismo y pop a los productos que la gente compra.

Hay otros tipos de expositores que también empiezan a ser un furor. Tiendas como Walgreens han lanzado neveras cuyas puertas son pantallas digitales en lugar de un cristal transparente. Las pantallas ofrecen publicidad adaptada a las personas cercanas, pueden incluir mensajes especiales que inviten a los clientes a realizar determinadas acciones (como, por ejemplo, seguir las cuentas de la tienda en las redes sociales), pueden deshabilitar opciones de productos agotados y mucho más.

Por supuesto, las tiendas de comestibles no pueden optar por la digitalización de toda la mercadería que venden. Es poco probable que la publicidad en las cintas transportadoras de la caja, los anuncios en las asas de los carros de la compra, los separadores de la caja con marca y otros elementos similares sean candidatos para la digitalización. Para aquellas tiendas de comestibles que buscan monetizar su inventario de la manera más eficaz, es recomendable optar por lo digital siempre que sea posible y complementarlo con lo estático, lo cual dará los mejores resultados. Estas tiendas deben asegurarse de emplear herramientas de gestión de inventarios y ventas que permitan administrar todos estos recursos de manera conjunta.

Consiga un flujo constante de ingresos por publicidad programática

Los anuncios en línea suelen mostrarse de forma programática, lo que significa que se venden siempre que se cumplan las condiciones de un acuerdo preestablecido. Es un proceso con resultados poderosos que ayuda a los clientes a maximizar la relevancia de sus anuncios con mensajes creativos o productos diversos. Por ejemplo, Lipton podría decidir realizar una campaña programática para la señalización de las tiendas de comestibles que mostrara de manera automática anuncios de té helado cuando hiciera calor y estuviera soleado y anuncios de sopa de pollo con fideos cuando hiciera frío y lloviera.

Ejemplo: Aunque no sea una tienda de comestibles, Foodora utilizó la publicidad exterior digital (Digital Out of Home, DOOH) programática para mostrar a su público diferentes anuncios según si había sol o llovía.

Las tiendas de comestibles que implementan la señalización digital programática disfrutan también de otros beneficios importantes, como la posibilidad de que los incluyan en grandes campañas omnicanal. Hoy en día, las marcas ansían tener más oportunidades para difundir sus anuncios a través de los medios de comunicación en línea, redes sociales y fuera del hogar al mismo tiempo. La señalización programática está a la venta en las mismas plataformas de demanda que los clientes de redes utilizan para comprar sus otros medios digitales. Esto posibilita que se los incluya en este tipo de campañas.

La publicidad programática se considera en general una tecnología clave para el futuro e incluso el presente de la DOOH. Al aportar esa funcionalidad a la señalización de sus tiendas de comestibles, los propietarios de la red pueden abrir su negocio a todo lo que depara el futuro.

Atienda al público especializado con anuncios y contenidos

Según una investigación de Specialtyfood.com, los productos especiales experimentaron un aumento del 12.9 % en las ventas durante 2017, frente a solo el 1.4 % de los alimentos regulares. Las tiendas de comestibles que adopten esta tendencia y busquen nuevas formas de atender a los clientes especializados podrían encontrarse en una posición envidiable rápidamente.

Hay una gran cantidad de tipos de alimentos especiales, como quesos artesanales, chocolates, productos orgánicos, alimentos fermentados y opciones de origen vegetal, los cuales son cada vez más demandados por seguidores en rápida expansión.

Utilizar la señalización digital para promocionar una tienda de comestibles como destino de uno o varios de estos tipos de alimentos puede contribuir en gran medida a atraer a esos mismos seguidores para que frecuenten la tienda. Los contenidos que promueven estos alimentos, anuncian nuevos servicios o eventos relacionados con ellos o comparten datos curiosos que los clientes pueden disfrutar pueden ayudar mucho a captar la atención de los posibles compradores. Ofrecer contenido de señalización sobre alimentos especiales puede ayudar a conectar con los compradores del nicho.

Gracias a su naturaleza dinámica y su flexibilidad, la señalización digital se convierte rápidamente en un estándar para los medios de comunicación dentro de las tiendas. Las tiendas de comestibles que quieran conectarse con las marcas y los clientes, promocionar sus servicios y aumentar las compras impulsivas harán lo correcto si se suman y aprovechan los beneficios hoy mismo.

Vea cómo el cliente de Broadsign, Starlite Media, utiliza la publicidad exterior digital para impulsar las ventas en tiendas de comestibles y minoristas.