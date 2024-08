Crecimiento de la industria y los años de pandemia

Instalada en el nuevo espacio, Broadsign continuó creciendo con el lanzamiento de su nueva plataforma SSP DOOH programática líder en el mercado, Broadsign Reach. Poco después de su lanzamiento, Broadsign se integró con 17 socios DSP y comenzó a realizar campañas en nueve países, un logro significativo para el próspero lado programático de la industria.

A principios de 2019, Broadsign logró grandes avances en nombre de la industria OOH al resolver un litigio en curso por violación de patente presentado por T-Rex Property AB respecto al uso de tecnología de control remoto para mostrar información en pantallas públicas al aire libre. Bajo la dirección de Burr, Broadsign peleó el caso sin ayuda de nadie, ganó en nombre de sus clientes y de toda la industria, y Burr recibió el premio Outstanding Individual (persona destacada) en los premios Digital Signage Awards de 2019.

Esa primavera, la empresa adquirió Ayuda Media Systems, lo que permitió a los propietarios de medios de publicidad exterior administrar, vender y entregar toda su publicidad OOH desde un solo proveedor de soluciones. El año 2023 marca 20 años de experiencia en software para Ayuda, que comenzó como una empresa de software OOH estático a principios del año 2000.

Simultáneamente, Broadsign llevó a cabo su segunda adquisición: Canadian DSP Campsite (ahora Broadsign Ads). Con la intención de extender la DOOH programática en todo el mundo, esta interesante adquisición automatizó aún más la compra y venta de inventario de medios para facilitar que las agencias y los compradores de medios encuentren, planifiquen y reserven campañas publicitarias DOOH.

Sin dudas, el año 2020 conllevó desafíos particulares para muchos, y la industria OOH se vio particularmente afectada debido a que las personas estaban confinadas en sus hogares. Broadsign pasó rápidamente al trabajo remoto, con casi toda su infraestructura de clientes alojada en la nube. Los empleados trasladaron los entornos de control de calidad a sus sótanos y habitaciones libres, y las reuniones en línea se convirtieron en la principal manera de mantenerse conectado con los clientes, lo que permitió a la empresa continuar compartiendo noticias y actualizaciones de productos de manera virtual.

En el año 2022, la World Out of Home Organization otorgó el Leadership Award (premio al liderazgo) a Burr Smith y Charmaine Moldrich, ex directora ejecutiva de The Outdoor Media Association. El premio reconoce a las personas que continuamente demuestran liderazgo a través de un enfoque pionero de OOH mientras inspiran a otros; un merecido homenaje para Burr luego de la respuesta de la empresa ante el Covid-19.