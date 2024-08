Croissance de l'industrie et les années de pandémie

Bien installée dans ses nouveaux bureaux, l'équipe de Broadsign a continué de faire croître l'entreprise, avec le lancement de Broadsign Reach, une nouvelle plateforme SSP d'affichage extérieur numérique programmatique à la fine pointe du marché. Peu de temps après, Broadsign a fait équipe avec 17 partenaires de DSP pour diffuser des campagnes dans 9 pays – un exploit remarquable dans une filière programmatique en plein essor!

Au début de 2019, Broadsign a décroché une importante victoire au nom de tout le secteur de l'affichage extérieur. En effet, elle s'est battue en cour dans le cadre d'une poursuite pour violation de brevet intentée par T-Rex Property AB concernant l'utilisation de technologies de contrôle à distance pour afficher de l'information sur des écrans publics extérieurs. Sous le leadership de Burr Smith, Broadsign s'est battue seule dans cette affaire et a eu gain de cause. C'est une victoire non seulement pour elle, mais aussi pour ses clients et pour l'ensemble de l'industrie! Cette victoire a valu à M. Smith un prix aux 2019 Digital Signage Awards, dans la catégorie « Personne ou entreprise exceptionnelle ».

Au printemps 2019, Broadsign a fait l'acquisition d'Ayuda Media Systems, ce qui lui a permis d'offrir aux propriétaires de médias d'affichage extérieur une solution unique pour gérer, vendre et diffuser toutes leurs publicités d'affichage extérieur. En 2023, Ayuda a franchi le cap des 20 ans d'expérience en logiciels. L'entreprise avait fait ses débuts au début des années 2000 dans le domaine des logiciels d'affichage extérieur statique.

Parallèlement à tout cela, Broadsign a acquis une deuxième entreprise : la plateforme DSP canadienne Campsite (devenue Broadsign Ads). Cette acquisition, qui visait à accroître l'offre mondiale d'affichage extérieur numérique programmatique, a contribué à l'automatisation des processus d'achat et de vente de médias, ce qui a permis aux agences et aux acheteurs de médias de trouver, planifier et réserver plus facilement des campagnes publicitaires.

Il va sans dire que l'année 2020 a amené son lot de défis dans tous les domaines – en particulier dans l'industrie de l'affichage extérieur, dont le public était confiné chez lui. Dans ce contexte, Broadsign est rapidement passée au télétravail, la quasi-totalité de son infrastructure client étant hébergée dans le nuage. Les employés ont troqué leurs activités de terrain pour leur sous-sol, se tournant vers les rencontres et les sommets virtuels pour garder contact avec les clients et permettre à Broadsign de diffuser ses annonces et mises à jour de produits.

En 2022, la World Out of Home Organization a remis le prix Leadership Award à Burr Smith et à Charmaine Moldrich, ancienne cheffe de la direction de l'Outdoor Media Association. Ce prix souligne la contribution de chefs de file, pionniers et figures inspirantes du domaine de l'affichage extérieur. Pour M. Smith, c'est une marque de reconnaissance bien méritée après tous les efforts déployés par Broadsign durant la pandémie.