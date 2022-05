Politiques de la plateforme programmatique Broadsign

Utilisation appropriée

Les Services ne peuvent être utilisés que dans le but d'acheter ou de vendre de bonne foi de l'inventaire publicitaire. Toutes les transactions traitées par le biais des Services doivent être réglées intégralement par les mécanismes fournis par les Services. Les pratiques d'enchères opaques telles que la mise en cache des offres, le « bid shading » et le « bid trawling », etc. sont interdites.