Des Concessions Vendeuses Augmentez les ventes dans les concessions et stimulez les ventes d'articles de spécialité grâce à du contenu brillant et animé qui varie en fonction des projections à venir ou des promotions spéciales.

Automatisation de tous vos écrans Intégrez vos systèmes de gestion de contenu et de point de vente de façon à pouvoir adapter le contenu de tous vos écrans aux changements et aux conditions en temps réel, des écrans de concession aux panneaux numériques, en passant par les publicités d'avant-programme.

Une expérience cinématographique interactive Encouragez le public à se rendre dans la salle plus tôt grâce à des expériences interactives avant la projection, comme des jeux pour appareils mobiles connectés au grand écran.