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Créez une expérience cinématographique qui attire les foules et qui génère des revenus supplémentaires en optant pour l'affichage et les écrans numériques dans vos cinémas.Demandez une démo en direct
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Augmentez les ventes dans les concessions et stimulez les ventes d'articles de spécialité grâce à du contenu brillant et animé qui varie en fonction des projections à venir ou des promotions spéciales.
Intégrez vos systèmes de gestion de contenu et de point de vente de façon à pouvoir adapter le contenu de tous vos écrans aux changements et aux conditions en temps réel, des écrans de concession aux panneaux numériques, en passant par les publicités d'avant-programme.
Encouragez le public à se rendre dans la salle plus tôt grâce à des expériences interactives avant la projection, comme des jeux pour appareils mobiles connectés au grand écran.
Diffusez rapidement des messages pour des activités commerciales, des événements spéciaux ou des urgences à l'aide de gabarits qui permettent la diffusion de superbes messages locaux sur vos écrans de cinéma.
Lancez des campagnes de publicité dans vos cinémas en un tour de main grâce à des outils spécialisés destinés aux équipes de ventes directes et programmatiques.
Flix media
Broadsign nous a permis de gagner en flexibilité. Nous avons donc pu lancer de nouvelles campagnes lorsque cela était nécessaire et améliorer notre interface pour les cinémas. En outre, Broadsign nous offre des rapports de preuve de diffusion qui sont essentiels à nos activités.
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