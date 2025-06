La DSP OutMoove est adoptée par les acheteurs de médias, agences de publicité et marques de toutes tailles et de tous secteurs, des annonceurs internationaux aux agences spécialisées souhaitant maximiser chaque dollar investi dans les campagnes d'affichage extérieur numérique.

La DSP OutMoove propose des services gérés ainsi que des options en libre-service. Les solutions sont adaptées à vos objectifs de campagne, à votre niveau d'expérience et à votre budget.

À quel type de rapports et de renseignements puis-je m'attendre de la DSP OutMoove?

OutMoove fournit des rapports détaillés sur les impressions, les diffusions, le CPM et les dépenses. Les résultats peuvent être ventilés par élément, heure de la journée, éditeur ou contenu créatif. Pour des mesures plus approfondies, Broadsign propose également des solutions d'attribution tierces telles que des études sur la hausse de la notoriété de la marque, la fréquentation et l'augmentation de l'achalandage Web.