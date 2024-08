Planification et contrats

Outils de planification simplifiés pour une diffusion plus rapide des campagnes

Réservez une campagne en quelques minutes au lieu de jours. Sans besoin d'allers-retours entre les ventes et les opérations, votre équipe peut conclure des affaires plus rapidement. La disponibilité en temps réel des stocks, y compris les informations sur les sites et les panneaux, vous aide à planifier et à vendre des campagnes plus efficacement. Programmez des campagnes, gérez ou mettez à jour les contrats de vente, et visualisez ou mettez à jour les réservations et les publications, le tout en un seul endroit.