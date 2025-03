Gestion de campagnes et diffusion d'annonces

FAQ

Si mon client souhaite lancer une campagne en fonction d'un budget, puis-je répondre à sa demande? Bien sûr! Notre solution de gestion de campagnes est conçue pour vous aider à vendre vos stocks de la meilleure façon possible pour vous et pour vos clients. Qu'un acheteur souhaite une campagne fixe ou flexible, vous pourrez définir des paramètres pour créer la campagne en fonction du budget ou même d'un nombre précis d'impressions. Pour en savoir plus sur les différents types de campagnes proposées, cliquez ici.

Que se passe-t-il une fois que j'ai réservé une campagne? Notre outil de gestion de campagnes est intégré à notre solution de gestion de contenu de manière native, de sorte que les campagnes que vous réservez seront automatiquement programmées. Vos planificateurs médias et vos équipes d'opérations publicitaires auront accès aux mêmes données en temps réel pour suivre le déroulement de la campagne.

Puis-je mettre en place une campagne de faible priorité ou une campagne bonus qui sera lancée si de l'espace publicitaire est encore disponible? Oui. Nous appelons ce type de campagnes des « campagnes non prioritaires », et vous pouvez stratégiquement désigner une campagne comme non prioritaire et l'affecter à des écrans précis en un simple clic.

Que se passe-t-il si mon client souhaite acheter un volume d'impressions ou de répétitions, mais réparties sur différentes parties du réseau et à des dates différentes? Vous pouvez facilement répondre à cette demande grâce à nos campagnes basées sur des objectifs, où plusieurs diffusions peuvent être combinées pour contribuer à un objectif unique.

Comment ajouter des données d'audience? Vous pouvez facilement ajouter des mesures d'audience en téléversant un fichier .csv. L'outil ingérera ces données et associera les données d'audience et d'impression à tous vos écrans concernés.

Qu'est-ce qu'un moteur d'optimisation? Notre moteur d'optimisation est une technologie qui utilise des calculs assez complexes afin d'assurer la meilleure distribution possible des publicités sur les stocks appropriés disponibles. Il redistribue le contenu de manière efficace et intelligente afin de répondre à vos engagements existants tout en ouvrant la porte à des campagnes supplémentaires potentielles. Pour en savoir plus sur les avantages de notre moteur d'optimisation, regardez cette courte vidéo.

Puis-je toujours bénéficier de l'optimisation même si j'ai un petit réseau avec moins d'écrans? Tout le monde peut bénéficier de l'optimisation du rendement, quelle que soit la taille du réseau. En tant que propriétaire de médias, vous devriez tirer le meilleur parti de vos écrans existants, en particulier après la vente de campagnes basées sur les impressions ou sur l'audience. La redistribution de ce type de campagnes pour faire place à de nouvelles affaires est un travail ardu, mais notre moteur d'optimisation automatise l'ensemble du processus afin que vous puissiez vous concentrer sur des questions plus importantes pour votre entreprise.