Kampagnenplanung und Anzeigenschaltung

Umverteilung von Kampagnen

Stets bereit für neue Kampagnen – egal wie komplex

Wenn ein verlockender neuer Abschluss nicht in Ihren bestehenden Zeitplan passt, sollten Sie sich ihn nicht entgehen lassen ... oder sich verrenken müssen, um ihn noch irgendwo unterzubringen. Optimieren Sie die Erträge Ihres Netzwerks mit einer automatischen Umverteilung von Kampagnen, die so intelligent ist, dass sie nie per Hand durchgeführt werden könnte – und das alles mit einem Klick.