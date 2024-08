Bietet Broadsign einen Header Bidder?

Der Broadsign Reach Header Bidder steht in der Tat unseren mit mehreren SSPs verbundenen Kunden zur Verfügung. Dies erlaubt Anbietern eine Konsolidierung ihrer programmatischen Planung in einem einzigen Slot, was den Wert ihres Inventars steigert. Weitere Informationen finden Sie in diesem Blog-Beitrag.