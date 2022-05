Sicherheitserklärung

Die obige Darstellung stellt eine Zusammenfassung des Sicherheitsmanagements in der gesamten Produktionsinfrastruktur von Broadsign dar und liefert Beispiele für die unerschöpfliche Auswahl an von uns angewandten Sicherheitskontrollen. Kontrollen können in Hinblick auf die verschiedenen Produkte mehr oder weniger umfangreich ausfallen. Wir nutzen angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit. Dennoch können Verfahren zur Datensicherheit, die Datenübertragung über das Internet oder die Datenspeicherung niemals zu 100% garantiert werden. Daher können wir - auch wenn wir immer bestrebt sind, unsere Produkte so gut wie möglich zu schützen - ungeachtet aller gegenteiligen Angaben keine Garantie oder andere bedingungslose Zusicherung für vollständige Sicherheit geben.