Die (sehr) frühen Jahre

Im Jahr 2003 beschloss ein kleines Unternehmen in Montreal, in einen neuen Bereich zu investieren: Digital-Signage-Lösungen erlebten dank fortschrittlicher Entwicklungen in den Bereichen der drahtlosen Konnektivität und Multi-Screen-Wiedergabe einen Aufschwung. So entstand die Idee für Broadsign.

Broadsign brachte daraufhin die allererste Version seines CMS auf den Markt, einschließlich des ersten Moduls für eine automatisierte Durchführung von Kampagnen, Anzeigeninventarsystem und Berichtsfunktionen zur Kampagnen-Performance. Das Unternehmen wurde in „BroadSign“ umbenannt, und das Team bezog eigene Büroräumlichkeiten in Montreals Beaver Hall.

Broadsign setzte seine Reise im Digital-Signage-Geschäft fort, ohne sich bewusst zu sein, dass es zu einem OOH-Unternehmen geworden war.

Damals, 2004, nannten wir es ein ASP-Unternehmen (Applications Service Provider). Das bezog sich darauf, dass die Software in der „Cloud“ gehostet wurde, und die bestand damals aus einem Schrank mit Wänden aus Gipskarton, in dem drei oder vier Server untergebracht waren. Bryan Mongeau , erster Angestellter und heutiger Chief Technology Officer von Broadsign

Nach einigen spannenden Jahren, in denen das Unternehmen sein CMS weiterentwickelte, gewann es seinen ersten großen Kunden, AccentHealth (jetzt Patient Point). Mit 18.000 Bildschirmen und DVD-Playern in Arztpraxen überall in den USA benötigte AccentHealth Unterstützung dabei, die Bereitstellung von Inhalten im gesamten Netzwerk zu automatisieren – eine herausragende Gelegenheit, die Broadsigns Einstieg in die OOH-Welt vorantrieb.