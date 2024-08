Diagrammerstellung und zeitliche Planung

Optimierte Planungstools für schnellere Kampagnenbereitstellung

Buchen Sie eine Kampagne in Minuten statt Tagen. Ohne lästiges Hin und Her zwischen Verkauf und Betrieb kann Ihr Team Deals schneller abschließen. Die Echtzeit-Verfügbarkeit des Inventars, einschließlich Standort- und Panelinformationen, hilft Ihnen, Kampagnen effizienter zu planen und zu verkaufen. Zeitliche Planung von Kampagnen, Verwaltung und Aktualisierung von Verkaufsverträgen und Anzeige oder Aktualisierung von Buchungen und Postings – alles an einem Ort.