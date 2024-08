Neues Modul für statische OOH-Kampagnen: Jetzt als Teil der Broadsign-Plattform verfügbar

Auch wenn Digital Out-of-Home (DOOH) heutzutage in aller Munde zu sein scheint, ist statisches (oder traditionelles) OOH immer noch das dominierende Format in diesem Bereich. Anders als bei DOOH sind die Besitzer statischer Medien immer noch stark auf manuelle Prozesse angewiesen. Das bedeutet oft ein endloses Hin und Her von E-Mails zwischen internen Teams und Kunden sowie die manuelle Verwaltung von Inventar und Creatives über mehrerer Tabellenkalkulationen.

Wenn sich das nach Ihrem Alltag anhört, dann haben wir gute Nachrichten für Sie: Mit dem neuen Static-Campaigns-Modul von Broadsign lassen sich statische Kampagnen viel einfacher managen! Mit Zugang zu Echtzeit-Inventarverfügbarkeit und vereinheitlichten Workflows können Sie statische OOH-Kampagnen schneller in Gang setzen. Außerdem kann Ihr Team dadurch, dass es sich hier um eine End-to-End-Lösung handelt, statische Kampagnen von Anfang bis Ende mit ein- und demselben Tool durchführen. Das erhöht sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Transparenz des Kampagnenablaufs.

Mit dem jetzt als Teil der Broadsign-Plattform verfügbaren Static-Campaigns-Modul können Sie nun – zum ersten Mal überhaupt – Ihr statisches Inventar und die entsprechenden Workflows zusammen mit Ihren digitalen und programmatischen Assets und Workflows verwalten. Dadurch wird die Broadsign-Plattform zu einer One-Stop-Shop-Lösung für den gesamten Out-of-Home-Bereich.

Schnellere Geschäftsabschlüsse durch Inventar Verfügbarkeit in Echtzeit

Traditionell wird das statische OOH-Inventar über Tabellenkalkulationen verwaltet. Das bedeutet, dass die Teams verfügbares, vorrätiges bzw. gebuchtes Inventar manuell eingeben müssen. Diese Informationen sind jedoch nicht immer korrekt bzw. aktuell. Während Sie beispielsweise auf Rückmeldung eines Kunden warten, hat möglicherweise ein anderer Vertriebsmitarbeiter Inventar, das Sie verwenden wollten, bereits reserviert oder gebucht. Dies führt zu erheblichen Vorlaufzeiten, bis Sie sich mit einem neuen Angebot an den Kunden wenden können, was die betriebliche Effizienz beeinträchtigt.

Mit Static Campaigns können Sie die Verfügbarkeit Ihres Inventars in Echtzeit verfolgen. Vorbei sind die Zeiten, in denen Vertrieb und Charttechniker endlos E-Mails austauschen mussten, um das verfügbare Inventar zu ermitteln. Nun können sich Vertriebsteams per Eingabe von Kampagnenkriterien und Filtern das den Kundenanforderungen entsprechende Inventar anzeigen lassen. So wird sichergestellt, dass das dem Kunden angebotene Inventar auch tatsächlich verfügbar ist. Dadurch, dass alle auf dieselben Informationen zugreifen können, wird das Risiko von Überbuchungen eliminiert und Geschäfte können effizienter zum Abschluss gebracht werden.

Vermeidung betrieblicher Ineffizienzen durch vereinheitlichte Workflows

Wir assoziieren betriebliche Ineffizienzen oft mit erheblichen Lücken oder Problemen in unseren Prozessen, aber manchmal kann es auch daran liegen, dass einzelne Teammitglieder unterschiedliche Tools verwenden bzw. nicht die gleichen Informationen sehen. Ähnlich wie ihr Inventar managen die meisten Eigentümer statischer Medien auch ihre Geschäftsabläufe mit einer aus mehreren Arbeitsblättern bestehenden Tabellenkalkulation, die jede Abteilung manuell aktualisieren muss. Das bedeutete also, dass jedes Mal, wenn ein Schritt abgeschlossen und in der Tabelle aktualisiert wurde, das jeweilige Teammitglied die nächste Person per E-Mail benachrichtigen musste, dass sie nun ihre Aufgabe erledigen konnte. Da es keine zentralisierte Ansicht gab, waren oft komplexe und manuelle Workflows vorgegeben, damit das Management den Überblick über den Status der Arbeitsaufträge behielt.

Mit Static Campaigns können Sie Ihr gesamtes Team in die Plattform einbinden und den Zugang der einzelnen Teammitglieder so anpassen, dass sie nur den jeweils benötigten Teil der Plattform nutzten. Da alle Abteilungen mit den aktuellsten Informationen zu Kampagnenanforderungen, Zeitplänen und Budgets arbeiten, können Sie sich auf die rechtzeitige Bereitstellung Ihrer Kampagnen konzentrieren, anstatt Fehler zu beheben. Außerdem kann sich das Management dank der Zentralisierung aller Informationen auf der Plattform mithilfe von Dashboards, exportierbaren Listen und Berichten die nötigen Einblicke verschaffen.

Rationalisierung des Designprozesses für eine schnellere Kampagnenbereitstellung

Ein besonderes Problem, das wir von vielen Eigentümern von OOH-Medien gehört haben, ist, dass es schwierig sein kann, Einblick in den Status des Produktions- und Lieferprozesses zu erhalten. Im Gegensatz zu DOOH müssen statische Plakate gedruckt und installiert werden, um eine Kampagne in Gang zu setzen. Der Weg vom Konzept über das Lager bis zum Aushang erfordert den Einsatz mehrerer externer Akteure wie Kreativagenturen, Druck- und Lieferdienste sowie Plakatierer. Da es keine zentrale Stelle gibt, an der sich alle Beteiligten gegenseitig darüber informieren können, in welchem Stadium sich der Aushang der Werbemittel befindet, muss oft mehrmals per Telefon oder E-Mail nachgefasst werden.

Plakatierer, die unterwegs sind, haben über unsere mobile App Broadsign Post (verfügbar im Google Play- und iOS-App-Store) einfachen Zugriff, sodass sie benachrichtigt werden können, wenn eine Aktion durchgeführt werden soll. Die Plakatierer erhalten dann ihre Arbeitsaufträge für Aushang- und Wartungsarbeiten an den Plakatwänden über die App und können anschließend sogar ein Bild ihrer fertigen Arbeit hochladen, um zu zeigen, dass die richtige Werbung auf der richtigen Fläche angebracht wurde. So können Sie dem Kunden gegenüber gewährleisten, dass sich seine Werbung an der gewünschten Stelle befindet. Da der Aushangstatus jederzeit klar ersichtlich ist, können Sie Ihren Kunden kürzere Vorlaufzeiten für die Umsetzung von Kampagnen bieten.

Datengesteuerte Entscheidungen dank aufschlussreicher Berichte und Analysetools

Da alle Daten an einem Ort zentralisiert sind, können Sie sich ein klares Bild von der Leistungsstärke Ihres Unternehmens machen und sehen, was gut funktioniert und wo ein stärkerer Einsatz und mehr Ressourcen benötigt werden. Unsere Berichte können so umfassend oder detailliert sein, wie Sie es wünschen, und geben Ihnen Einblicke bis hin zur Rentabilität einzelner Werbeflächen. Zusätzlich zu den aufschlussreichen Berichten erhalten Sie auch Analysetools, die Ihnen viele manuelle Berechnungen für benutzerdefinierte Berichte abnehmen. Mit den zuverlässigen Berichts- und Analysefunktionen können Sie sicher sein, dass Sie immer die richtige Entscheidung treffen.

Beginnen Sie noch heute mit der Modernisierung Ihres statischen OOH-Netzwerks

Erfahren Sie hier mehr über unser Modul für statische Kampagnen und melden Sie sich noch heute für Ihre kostenlose 60-Tage-Testversion an.