Découvrez le nouveau module pour les campagnes OOH statique de Broadsign

Bien que l’affichage extérieur numérique (DOOH) semble retenir toute l’attention de nos jours, l’affichage extérieur statique (ou traditionnel) reste le format dominant. Contrairement à ce que l’on observe dans le secteur de l’affichage extérieur numérique, les propriétaires de médias statiques continuent de s’appuyer en grande partie sur des processus manuels. Il en résulte souvent des échanges de courriels interminables entre les équipes internes et les clients, ainsi qu’une gestion manuelle des panneaux et des éléments créatifs à l’aide de multiples feuilles de calcul.

Si cette description reflète votre quotidien, sachez que les choses n’ont pas à être ainsi. Le module pour les campagnes d’affichage statique de Broadsign est la solution qu’il vous faut! Diffusez plus rapidement des campagnes OOH statiques grâce à l’accès à la disponibilité de l’inventaire en temps réel et à des flux de travail unifiés. De plus, augmentez l’efficacité opérationnelle et la visibilité de la progression de la campagne avec votre équipe en utilisant uniquement notre module pour diffuser des campagnes statiques du début à la fin.

Avec les campagnes statiques désormais disponibles dans le cadre de la plate-forme Broadsign, vous pouvez gérer votre inventaire et vos flux de travail statiques parallèlement à vos flux numériques et programmatiques, faisant de la plate-forme Broadsign une solution centralisée pour tout ce qui est OOH.

Concluez des affaires plus rapidement grâce à l’accès en temps réel des panneaux

Dans le secteur de l’affichage extérieur statique, on gère souvent les panneaux au moyen de feuilles de calcul. Les équipes doivent donc entrer manuellement les éléments qui sont disponibles, en attente ou réservés. Or, cette information n’est pas toujours exacte et à jour. Pendant que vous attendez la confirmation d’un client, il est possible qu’un autre vendeur retienne les panneaux que vous aviez l’intention d’utiliser. Il peut en résulter des délais importants, car il faut alors communiquer avec le client pour lui soumettre une nouvelle proposition à approuver, ce qui nuit à l’efficacité.

Le module pour les campagnes d’affichage statique vous permet de visualiser les panneaux en temps réel. Fini les échanges de courriels interminables pour déterminer les panneaux disponibles. Les équipes de vente peuvent entrer les critères de campagne voulus et appliquer des filtres pour voir instantanément les panneaux qui correspondent aux exigences du client. Elles ont ainsi l’assurance que les panneaux proposés au client sont réellement disponibles. En donnant accès aux mêmes renseignements à tous les intervenants, on élimine le risque de surprogrammation et on accélère la conclusion des affaires.

Dites adieu à l’inefficience grâce à des flux de production unifiés

On associe souvent l’inefficience à des lacunes ou à des problèmes importants dans les processus, mais elle peut aussi résulter du fait que les membres de l’équipe n’utilisent pas le même outil ou n’ont pas accès à la même information. La plupart des propriétaires de médias statiques gèrent leurs activités commerciales de la même manière que leurs stocks : ils utilisent une feuille de calcul à plusieurs onglets, que chaque service doit mettre à jour manuellement. Dans un tel contexte, chaque fois qu’ils réalisent une étape et qu’ils mettent à jour la feuille de calcul, les membres de l’équipe doivent s’assurer d’envoyer un courriel à l’intervenant suivant pour l’aviser de la tâche à effectuer. Lorsqu’une entreprise ne dispose pas d’une vue centrale, elle doit souvent mettre en œuvre des flux de production complexes et manuels pour permettre à la direction d’avoir une vue d’ensemble de l’état des bons de travail.

Le module pour les campagnes d’affichage statique de Broadsign vous permet de donner un accès personnalisé à la plateforme à tous les membres de votre équipe, afin qu’ils puissent utiliser uniquement les fonctionnalités dont ils ont besoin. Étant donné que tous les services travaillent avec les mêmes renseignements sur les exigences, les échéanciers et les budgets des campagnes, vous pouvez vous concentrer sur la livraison en temps voulu plutôt que sur la correction d’erreurs. De plus, comme toute l’information est centralisée sur la plateforme, la direction peut obtenir la visibilité dont elle a besoin au moyen de tableaux de bord, de listes exportables et de rapports.

Simplifiez le processus de conception pour accélérer le déploiement des campagnes

Le manque de visibilité et la difficulté à suivre l’avancement du processus de conception sont des irritants dont un grand nombre de propriétaires de médias d’affichage extérieur statique nous ont fait part. Contrairement à l’affichage extérieur numérique, l’affichage extérieur statique requiert l’impression et l’installation d’affiches physiques; le déploiement de campagnes d’affichage statique exige donc l’intervention de plusieurs tiers, comme des agences de création, des services d’impression et de livraison, ainsi que des afficheurs. En l’absence d’un espace centralisé où toutes les parties prenantes peuvent savoir à quelle étape du processus d’affichage les éléments créatifs en sont, il est souvent nécessaire d’effectuer de multiples suivis par téléphone ou par courriel.

Vous pouvez même transmettre de l’information aux afficheurs à l’aide de notre application mobile Broadsign Post (accessible sur Google Play et dans l’App Store) pour les aviser lorsqu’une action est requise de leur part. Les afficheurs reçoivent aussi leurs bons de travail pour les tâches d’affichage et d’entretien par l’intermédiaire de l’application. Ils peuvent même téléverser une photo de leur travail terminé pour confirmer que la bonne affiche a été apposée sur le bon côté du panneau, ce qui vous permet de garantir au client que sa publicité se trouve là où elle doit être. En ayant accès à des données précises sur l’avancement du processus d’affichage, vous serez en mesure d’offrir à vos clients des délais d’exécution plus courts pour le déploiement de leurs campagnes.

Prenez des décisions fondées sur les données grâce à des rapports et à des outils d’analyse clés

En centralisant toutes vos données au même endroit, vous obtiendrez un portrait clair de la performance de votre entreprise; vous serez en mesure de déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui nécessite de l’énergie et des ressources supplémentaires. Nos rapports peuvent être aussi détaillés que vous le souhaitez. Vous y trouverez de nombreux renseignements clés, allant même jusqu’à la performance de chaque membre de l’équipe. Vous disposerez aussi d’outils d’analyse qui vous aideront à éliminer de nombreux calculs manuels lors de la création de rapports personnalisés. Grâce à de solides capacités d’analyse et de production de rapports, vous aurez l’assurance de toujours prendre la bonne décision. Et comme en ce qui concerne tous les autres aspects de notre module pour les campagnes d’affichage statique, vous pourrez partager des rapports pertinents avec les parties prenantes externes en toute simplicité.

Commencez à moderniser votre réseau OOH statique dès aujourd’hui

Apprenez-en plus sur notre module pour les campagnes d’affichage statique ici.