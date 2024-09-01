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à l'AéroportPropulsez votre réseau deSignalisation Numérique

Des aéroports tout en lumière : grâce à l'affichage numérique, vous pourrez présenter aux voyageurs les publicités et renseignements qu'ils désirent, peu importe leur destination.

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Toujours à temps pour l'avion

Intégrez à votre aéroport des cartes, une signalisation, des horaires et autres affichages utiles pour aider vos clients à se présenter à temps pour leur vol.

Divertissement et information

Diffusez les dernières nouvelles sur le marché, la météo, la circulation et plus encore, ou affichez du contenu divertissant qui plaira aux clients dans les aires d'attente.

Des voyages rentabilisés

Exploitez le plein potentiel des écrans de votre aéroport grâce à un affichage publicitaire intelligent, lequel présente du contenu pertinent aux passagers en tout temps.

Tous vos écrans à portée de main

Des affichages numériques aux kiosques d'information, gérez efficacement tous les écrans de votre réseau à partir d'une plateforme centralisée.

Des publicités percutantes

Synchronisez plusieurs écrans pour créer un effet visuel ciblé ou utilisez l'ensemble de votre affichage pour attirer toute l'attention sur une seule marque vedette.

Des options flexibles pour maximiser les ventes de publicité

Grâce à des outils spécialisés destinés aux équipes de ventes directes et programmatiques, vous pourrez dépasser vos objectifs de vente et rejoindre de nouveaux acheteurs.

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Broadsign est maintenant au cœur de nos activités. Nous avons adopté Broadsign, et l'entreprise entière s'y est adaptée.

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Assurez la sécurité de votre réseau

Protégez votre réseau d'affichage et vos données des attaques à l'aide de fonctionnalités d'alerte et de systèmes de surveillance de premier plan.

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Une collaboration avec nos partenaires pour du contenu hors pair

Créez votre contenu, travaillez avec des entreprises locales ou faites rayonner vos affichages en collaborant avec nos partenaires en contenu d'affichage numérique, en signalisation et en analyse du public.

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