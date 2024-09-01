à l'AéroportPropulsez votre réseau deSignalisation Numérique
Des aéroports tout en lumière : grâce à l'affichage numérique, vous pourrez présenter aux voyageurs les publicités et renseignements qu'ils désirent, peu importe leur destination.
Des aéroports tout en lumière : grâce à l'affichage numérique, vous pourrez présenter aux voyageurs les publicités et renseignements qu'ils désirent, peu importe leur destination.
Intégrez à votre aéroport des cartes, une signalisation, des horaires et autres affichages utiles pour aider vos clients à se présenter à temps pour leur vol.
Diffusez les dernières nouvelles sur le marché, la météo, la circulation et plus encore, ou affichez du contenu divertissant qui plaira aux clients dans les aires d'attente.
Exploitez le plein potentiel des écrans de votre aéroport grâce à un affichage publicitaire intelligent, lequel présente du contenu pertinent aux passagers en tout temps.
Des affichages numériques aux kiosques d'information, gérez efficacement tous les écrans de votre réseau à partir d'une plateforme centralisée.
Synchronisez plusieurs écrans pour créer un effet visuel ciblé ou utilisez l'ensemble de votre affichage pour attirer toute l'attention sur une seule marque vedette.
Grâce à des outils spécialisés destinés aux équipes de ventes directes et programmatiques, vous pourrez dépasser vos objectifs de vente et rejoindre de nouveaux acheteurs.
mmd media
Broadsign est maintenant au cœur de nos activités. Nous avons adopté Broadsign, et l'entreprise entière s'y est adaptée.
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