Toujours à temps pour l'avion Intégrez à votre aéroport des cartes, une signalisation, des horaires et autres affichages utiles pour aider vos clients à se présenter à temps pour leur vol.

Divertissement et information Diffusez les dernières nouvelles sur le marché, la météo, la circulation et plus encore, ou affichez du contenu divertissant qui plaira aux clients dans les aires d'attente.

Des voyages rentabilisés Exploitez le plein potentiel des écrans de votre aéroport grâce à un affichage publicitaire intelligent, lequel présente du contenu pertinent aux passagers en tout temps.