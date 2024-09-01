Des outils pratiques, des communautés reconnaissantes Suscitez l'intérêt de la communauté envers votre réseau en affichant sur vos écrans des services intelligents comme des cartes, des mises à jour météorologiques ou des relevés de circulation.

Une ville intelligente qui se finance Les villes les plus intelligentes ne facturent pas l'accès à leurs services aux utilisateurs. Financez une expérience de ville intelligente par l'intermédiaire d'un réseau de services et d'écrans subventionné par la publicité.

Le bon public au bon moment Diffusez le contenu pertinent au bon public en tout temps et dans l'ensemble de votre réseau. Diffusez des messages très pertinents qui feront briller votre ville grâce aux fonctionnalités intelligentes de ciblage du public.