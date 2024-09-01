Des outils pratiques, des communautés reconnaissantes
Suscitez l'intérêt de la communauté envers votre réseau en affichant sur vos écrans des services intelligents comme des cartes, des mises à jour météorologiques ou des relevés de circulation.
Une ville intelligente qui se finance
Les villes les plus intelligentes ne facturent pas l'accès à leurs services aux utilisateurs. Financez une expérience de ville intelligente par l'intermédiaire d'un réseau de services et d'écrans subventionné par la publicité.
Le bon public au bon moment
Diffusez le contenu pertinent au bon public en tout temps et dans l'ensemble de votre réseau. Diffusez des messages très pertinents qui feront briller votre ville grâce aux fonctionnalités intelligentes de ciblage du public.
Des options souples pour garantir le maximum de ventes de publicité
Grâce à des outils spécialisés destinés aux équipes de ventes directes et programmatiques, vous pouvez dépasser vos cibles de vente et joindre de nouveaux acheteurs.
Donnez de nouveaux outils à vos équipes de vente grâce à Broadsign Direct
Augmentez vos ventes grâce à notre SSP programmatiques