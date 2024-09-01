Aperçu de la plateforme Broadsign
Ad ServerGestion du contenu et du réseauCampagnes et gestion statiquesPlateforme SSP programmatique mondialeAffichage numérique de messages locaux
Nos forfaits
Lancez une campagne DOOH programmatique
Partenaires DSPDSP OutMooveCatalogue des stocks
Mesures et attribution
Lancer un réseau publicitaire en magasin
Retail Media : Rapport sur le magasin 2025Mise à l'échelle des réseaux d'affichage en magasinDébloquer de nouvelles sources de revenus de retailMaximiser les médias contextuels en magasin
Blog RetailÉvénements à venir
Livres électroniques et webinairesBlogue
Plateforme BroadsignGestion du contenu et du réseauBroadsign ControlCampagnes garantiesBroadsign DirectOpérations statiquesBroadsign AyudaCampagnes programmatiquesBroadsign ReachAffichage numérique de messages locauxBroadsign Publish
English

Donnez vie auxVillesde l'avenir

Donnez vie aux villes intelligentes à l'aide d'une plateforme d'affichage numérique qui prend en charge le contenu, les publicités et les services dynamiques, interactifs et guidés par les données.

Demandez une démo en direct

Des outils pratiques, des communautés reconnaissantes

Suscitez l'intérêt de la communauté envers votre réseau en affichant sur vos écrans des services intelligents comme des cartes, des mises à jour météorologiques ou des relevés de circulation.

Une ville intelligente qui se finance

Les villes les plus intelligentes ne facturent pas l'accès à leurs services aux utilisateurs. Financez une expérience de ville intelligente par l'intermédiaire d'un réseau de services et d'écrans subventionné par la publicité.

Le bon public au bon moment

Diffusez le contenu pertinent au bon public en tout temps et dans l'ensemble de votre réseau. Diffusez des messages très pertinents qui feront briller votre ville grâce aux fonctionnalités intelligentes de ciblage du public.

Des options souples pour garantir le maximum de ventes de publicité

Grâce à des outils spécialisés destinés aux équipes de ventes directes et programmatiques, vous pouvez dépasser vos cibles de vente et joindre de nouveaux acheteurs.

Donnez de nouveaux outils à vos équipes de vente grâce à Broadsign Direct

Augmentez vos ventes grâce à notre SSP programmatiques

A smart city network without limits

Integrate with external data providers and whatever exciting technology you like. Our open, extensible API helps ensure your network's capabilities are limited only by your imagination.

Notre réseau numérique offre aux marques la possibilité de joindre des millions de consommateurs lors de leurs déplacements quotidiens dans les grandes villes. Broadsign nous procure la souplesse, la capacité de création et les outils de planification améliorés qui rendent cette communication plus efficace et plus cohérente dans l'ensemble de notre réseau.

Intersection

Adopté par les réseaux de villes intelligentes et visionnaires

Vous voulez apprendre comment bâtir un réseau d'affichage numérique performant ?

Téléchargez notre livre électronique

Assurez la sécurité de votre réseau

Protégez votre réseau d'affichage et vos données des attaques à l'aide de fonctionnalités d'alerte et de systèmes de surveillance de premier plan.

En apprendre davantage

Des partenariats pour du contenu formidable

Créez votre propre contenu, travaillez avec des collaborateurs locaux ou améliorez vos écrans grâce à nos partenaires des domaines du contenu d'affichage numérique, de la signalétique et de l'analyse de l'auditoire.

Broadsign annonce l'acquisition de Place Exchange

En savoir plus