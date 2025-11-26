Broadsign annonce l’acquisition de Place Exchange

Cette transaction donne naissance à la solution d’affichage extérieur la plus solide du marché, générant de nouvelles sources de revenus pour les propriétaires de médias d’affichage extérieur et offrant aux acheteurs un accès élargi à l’inventaire international

MONTRÉAL, le 25 novembre 2025 – Le fournisseur de technologies publicitaires d’affichage extérieur

Broadsign a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Place Exchange, une plateforme côté offre (SSP) indépendante qui domine le marché de l’affichage extérieur, soutenue par un investissement minoritaire

de Crestline Investors. En combinant le système de gestion de contenu, les services publicitaires et les

capacités d’achat et de vente de Broadsign avec la SSP de Place Exchange et ses solutions complémentaires, cette acquisition renforcera l’offre programmatique mondiale de Broadsign en matière d’affichage extérieur numérique et accélérera l’innovation au sein de son portefeuille technologique

d’affichage extérieur. Les éditeurs de Broadsign auront ainsi accès à de nouvelles sources de demande,

tandis que les partenaires de la plateforme côté demande (DSP) et les acheteurs de médias de

Place Exchange bénéficieront d’un inventaire international élargi sur la plateforme Broadsign.

Le marché publicitaire mondial devrait atteindre 992 milliards de dollars cette année, avec des dépenses

internationales en affichage extérieur estimées à plus de 49 milliards de dollars en 2025. « La demande

pour l’affichage extérieur reste forte, mais une évolution rapide est cruciale pour que ce marché puisse

saisir de nouvelles occasions de croissance. L’acquisition de Place Exchange permettra à Broadsign

d’offrir la solution publicitaire d’affichage extérieur la plus complète du marché » a déclaré Burr Smith,

PDG de Broadsign. « Nous envisageons l’avenir de l’affichage extérieur comme plus intelligent, plus

efficace, dynamique et mesurable. Grâce à l’équipe et à la technologie de Place Exchange, ainsi qu’à

l’investissement de Crestline, Broadsign réalisera cette vision beaucoup plus rapidement. »

Broadsign acquiert la plateforme Place Exchange, y compris son vaste réseau d’inventaire aux États-Unis et à l’international, ses intégrations avancées avec des DSP, ainsi que sa suite de solutions programmatiques innovantes, dont l’outil de mesure de la portée de l’affichage extérieur PerView. Classée à la première place du classement Deloitte des 500 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide et élue acteur majeur de la publicité programmatique selon AdExchanger en 2024, la SSP de Place Exchange soutient les processus de planification, de ciblage, de diffusion, de production de rapports et d’attribution, similaires à ceux des canaux publicitaires en ligne, mobiles et autres

numériques.

Place Exchange propose également des fonctionnalités avancées, telles que la gestion des capacités avancées de programmatique garantie, la mesure de la portée et de la fréquence, le ciblage d’audience

par écran, des déclencheurs de ventes aux enchères dynamiques, le ciblage géospatial pour les médias

mobiles, ainsi que des outils avancés d’analyse et de production de rapports. Place Exchange a également conçu des solutions novatrices pour le cinéma à l’écran, l’audio programmatique, la vidéo en lieu public et les médias de vente au détail en magasin, ce qui a permis d’élargir la portée de l’affichage extérieur numérique dans l’écosystème plus large des médias numériques.

Grâce à cette acquisition, Ari Buchalter, PDG de Place Exchange, ainsi que son équipe, intègrent

Broadsign. « Le secteur de l’affichage extérieur connaît un essor considérable. En effet, de plus en plus

d’acheteurs et de DSP de toutes tailles se tournent vers ce média, ce qui marque le début d’une nouvelle

ère d’innovation. L’union de Place Exchange et de Broadsign survient à un moment clé. Elle donne

naissance à la solution d’affichage extérieur la plus complète, développée par les chefs de file du secteur

pour répondre à cette demande croissante », a déclaré Ari Buchalter. « Ensemble, nous pourrons

accélérer l’évolution des processus de l’affichage extérieur et mettre l’accent sur l’automatisation et le

traitement des données afin de réinventer la manière dont nous achetons, vendons et mesurons ce

canal. »

« Les achats programmatiques sont désormais un moteur de croissance majeur pour l’affichage extérieur numérique, et permettent d’apporter plus d’automatisation, de mesurabilité et de demande au secteur. L’expansion continue du marché des technologies publicitaires crée de nouvelles occasions intéressantes, et nous sommes ravis de soutenir Broadsign et Place Exchange dans cette aventure », a ajouté Will Palmer, partenaire et cochef du crédit aux entreprises américaines chez Crestline, qui se joindra également au conseil d’administration de Broadsign.

Cette annonce vient couronner une année exceptionnelle de développement pour Broadsign, au cours de laquelle l’entreprise a déployé de nouvelles capacités d’achat d’affichage extérieur automatisé et réservé, dévoilé le premier assistant d’intelligence artificielle (IA) pour la catégorisation créative de l’affichage extérieur et établi un partenariat visant à mesurer l’empreinte carbone de l’affichage extérieur numérique. Grâce à cette acquisition, la quatrième en moins de sept ans, Broadsign renforce son équipe, qui atteint désormais 370 personnes à l’échelle mondiale, et élargit son réseau d’inventaire d’affichage extérieur programmatique à 1,8 million d’écrans. Broadsign n’a pas encore divulgué les clauses de l’accord. Pour cette transaction, Solomon Partners a conseillé Broadsign sur le plan financier, tandis que LUMA a apporté son expertise à Place Exchange.

À propos de Broadsign

Broadsign permet aux propriétaires de médias, acheteurs de médias et détaillants de tirer parti de la puissance et de la portée de l’affichage extérieur pour toucher des audiences de manière unique, loin des autres canaux publicitaires. Broadsign gère plus de deux millions de panneaux statiques et numériques, situés le long des routes, dans les aéroports, centres commerciaux, épiceries, stations-service, cliniques de santé, réseaux de transport, et bien plus encore. La plateforme Broadsign aide les propriétaires de médias et les détaillants, tels que Outfront, Pattison Outdoor, Global, oOhMedia!, Intersection, Sainsbury’s, Woolworths, Stellar Ace et Douglas, à optimiser leurs sources de revenus et à automatiser leurs activités commerciales. Elle permet également aux agences comme Talon, OMD Worldwide, Havas, Starcom, dentsu, Omnicom Media Group et Publicis Groupe de planifier et d’exécuter en toute simplicité des campagnes d’affichage extérieur dynamiques qui captent l’attention de leurs audiences. Des marques comme AB InBev, Disney, H&M, Honda, HP, Johnson & Johnson, KLM, Uber Eats, Sea-Doo, Samsonite et bien d’autres ont réalisé avec succès des campagnes d’affichage extérieur numérique programmatique alimentées par la technologie de Broadsign. https://broadsign.com/fr/

À propos de Place Exchange

Place Exchange est la principale plateforme côté offre indépendante pour les médias d’affichage extérieur programmatique. Intégrée aux plateformes côté demande omnicanales et aux plateformes

d’affichage extérieur, la technologie brevetée de Place Exchange offre aux agences et aux annonceurs la

possibilité d’unifier complètement l’achat et la mesure de la portée des médias d’affichage extérieur avec

d’autres canaux numériques dans la plateforme côté demande de leur choix, en utilisant les mêmes flux

de travail, éléments visuels, rapports et attributions que pour la publicité en ligne, mobile et autres formes de publicité numérique. L’offre de qualité inégalée de Place Exchange respecte le programme de

certification Place Exchange Clear, et garantit aux acheteurs qualité, cohérence, transparence et

conformité. Place Exchange permet aux partenaires de médias d’affichage extérieur d’exploiter de

nouvelles sources de dépenses publicitaires programmatiques, tout en garantissant une transparence et

un contrôle total. Pour en savoir plus sur Place Exchange, consultez le site www.placeexchange.com

À propos de Crestline Investors

Crestline Investors, Inc. est une société de gestion d’investissements non traditionnels fondée en 1997 et

basée à Fort Worth, au Texas. L’entreprise a des bureaux affiliés à Londres, New York, Toronto et Tokyo.

La société gère environ 20 milliards de dollars d’actifs (au 30 septembre 2025) et se spécialise dans les

stratégies de crédit privé. Elle offre une large gamme de solutions d’investissement au sein de ses

plateformes de prêt direct, opportunistes et de financement de portefeuilles. Pour en savoir plus,

consultez le site www.crestlineinvestors.com.