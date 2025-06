L’offre programmatique DOOH entraîne une hausse de 125 % des intentions d’achat pour Uber Eats

Uber Eats, une plateforme de commande et de livraison de nourriture en ligne, souhaitait accroître la notoriété de sa marque et inciter les consommateurs à utiliser son application de livraison. Lancée par Uber en 2014, la marque dessert aujourd’hui plus de 6 000 villes dans 45 pays grâce à son réseau de livreurs mobiles à voiture, scooter, vélo ou à pied.

Dans l’optique de faire connaître sa promotion « Frais de livraison à 0 $ », la marque a lancé une campagne programmatique DOOH dans certains marchés des Pays-Bas.

Afin de mesurer l’incidence des publicités de la campagne programmatique DOOH sur la mémorisation, l’intérêt, l’attribution, la considération d’achat et l’intention d’achat, Broadsign et Happydemics ont mené ensemble une étude sur la hausse de la notoriété de la marque.

Stratégie

L’agence partenaire EssenceMediacom et le spécialiste de l’affichage extérieur Broadsign ont travaillé de concert pour orchestrer une campagne d’affichage extérieur numérique programmatique. Grâce à la plateforme côté demande (DSP) OutMoove, la campagne a été déployée sur d’autres canaux, notamment par le biais de publicités payantes sur les réseaux sociaux et de publicités vidéo en ligne.

En partenariat avec EssenceMediacom et Uber Eats, Broadsign a affiné les paramètres de la campagne en formulant certaines recommandations, notamment les publics cibles, les emplacements et les lieux de diffusion les plus pertinents. Les recommandations ainsi que le contenu publicitaire ont ensuite été mis en ligne sur la DSP OutMoove, qui a également permis un suivi détaillé du rendement de la campagne.

La campagne s’est déployée dans plusieurs grandes villes des Pays-Bas, dont Rotterdam, Eindhoven et Haarlem, ciblant des lieux très fréquentés comme des gares, des centres commerciaux, des panneaux urbains, des abribus et des stations-service. Au total, plus de 7,6 millions de publicités ont été diffusées, générant 27,8 millions d’impressions. Global Netherlands, Clear Channel Netherlands, JCDecaux Netherlands, CSDM et Ocean Outdoor Netherlands faisaient partie des entreprises d’affichage extérieur mobilisées.

Résultats

La campagne a su capter l’attention : l’intérêt à l’égard de la marque était presque deux fois plus élevé chez les personnes se souvenant des publicités comparativement à celles qui ne s’en souvenaient pas. La considération d’achat a également doublé, et la campagne s’est hissée parmi les 15 % les plus performantes de la catégorie livraison de nourriture, toutes plateformes médias confondues.

« Broadsign nous a permis d’activer rapidement notre campagne programmatique DOOH, et nous avons ainsi pu présenter des messages adaptés au contexte à notre public cible à grande échelle. Ses données de géolocalisation et sur le public ont joué un rôle crucial dans le ciblage d’un auditoire potentiel, ce qui nous a permis de diffuser des messages pertinents dans divers formats en toute fluidité. En outre, grâce à la possibilité de mettre à jour le contenu pendant la campagne, nos messages ont pu rester à jour et efficaces tout au long de celle-ci. Le soutien de Broadsign a grandement facilité le processus et nous a aidés à obtenir d’excellents résultats », a confirmé Fadli Gunawan, responsable des médias de la marque pour la région EMOA chez Uber.

Vous voulez connaître les faits saillants de la campagne? Jetez un coup d’œil à l’infographie ci-dessous.

