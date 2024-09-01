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Campagnes créatives fondées sur le contexte Permettez à vos partenaires publicitaires de produire les campagnes les plus percutantes qui soient en utilisant des données démographiques sur le public et des données situationnelles, comme l'emplacement des écrans et l'heure, entre autres, afin de cibler les campagnes et de favoriser la lecture du contenu.

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