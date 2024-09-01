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Votre centre commercial : une destination

Bâtissez votre marque et permettez à votre centre commercial de s'imposer comme une destination incontournable en affichant du contenu qui divertit et informe les acheteurs et qui améliore leur expérience.

Campagnes créatives fondées sur le contexte

Permettez à vos partenaires publicitaires de produire les campagnes les plus percutantes qui soient en utilisant des données démographiques sur le public et des données situationnelles, comme l'emplacement des écrans et l'heure, entre autres, afin de cibler les campagnes et de favoriser la lecture du contenu.

Options souples pour garantir le maximum de ventes de publicité

Grâce à des outils spécialisés destinés aux équipes de ventes directes et programmatiques, vous pouvez dépasser vos cibles de vente et joindre de nouveaux acheteurs.

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Chaque écran à portée de main

Des kiosques aux panneaux d'affichage, y compris ce qui se situe entre les deux, gérez de manière efficace chaque écran dans chaque centre commercial à partir d'une plateforme centralisée qui évolue facilement à mesure que votre réseau d'affichage numérique croît.

Découvrez nos solutions pour la gestion de contenu et de réseau

Lorsque le contenu pertinent est diffusé auprès du bon public, la publicité et les messages sont complémentaires à l'expérience de l'acheteur. Broadsign nous permet d'offrir aux annonceurs des possibilités d'atteindre les consommateurs de manière intéressante et excitante.

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Des partenariats pour du contenu formidable

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