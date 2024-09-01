Motivez les troupes
Soulignez les grandes et les petites victoires au sein de votre réseau afin de stimuler la productivité et la satisfaction des employés.
Des nouvelles qui intéresseront votre équipe
Permettez aux entreprises de rester à l‘affût des dernières nouvelles qui touchent leur secteur en diffusant du contenu à jour provenant des médias sociaux ou de fils RSS.
Des données pour tous
Augmentez votre transparence et améliorez la confiance des équipes envers leur entreprise en diffusant des renseignements organisationnels clés à l'échelle du réseau de diffusion interne.
Diffusez des messages locaux en toute simplicité
Utilisez des gabarits pour diffuser en toute simplicité des messages sur les écrans de votre réseau, que vous cherchiez à faire la promotion de conférences ou d'événements spéciaux, ou à informer votre public d'une urgence.