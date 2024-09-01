Aperçu de la plateforme Broadsign
Ad ServerGestion du contenu et du réseauCampagnes et gestion statiquesPlateforme SSP programmatique mondialeAffichage numérique de messages locaux
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Retail Media : Rapport sur le magasin 2025Mise à l'échelle des réseaux d'affichage en magasinDébloquer de nouvelles sources de revenus de retailMaximiser les médias contextuels en magasin
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Plateforme BroadsignGestion du contenu et du réseauBroadsign ControlCampagnes garantiesBroadsign DirectOpérations statiquesBroadsign AyudaCampagnes programmatiquesBroadsign ReachAffichage numérique de messages locauxBroadsign Publish
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Documentation

Documentation de la plateforme

Campagnes garanties
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Campagnes d'audience
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Campagnes programmatiques
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Opérations statiques
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Créations
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Inventaire d'écrans
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Inventaire d'audience
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Gestion des utilisateurs
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Documentation des autres produits

Gestion du contenu et du réseauBroadsign Control
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Campagnes programmatiquesBroadsign Reach
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Campagnes garantiesBroadsign Direct
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Affichage numérique de messages locauxBroadsign Publish
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Broadsign Ayuda
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Broadsign annonce l'acquisition de Place Exchange

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