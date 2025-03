Comment évalue-t-on l'efficacité des campagnes OOH?

On les évalue à l'aide d'une combinaison de mesures et d'outils d'attribution qui permettent de calculer leur rendement tout au long du parcours client. Les mesures standards comprennent les impressions, les diffusions, la portée et la fréquence. Les techniques avancées, comme les études sur la notoriété de la marque, l'analyse de l'achalandage piétonnier, les études sur l'engagement sur le site Web et l'application, l'attribution de QR et l'évaluation des points de vente offrent des renseignements plus pointus. Ensemble, ces outils permettent d'établir une corrélation entre l'exposition à la publicité et les gestes concrets, ce qui vous donne une bonne vue d'ensemble de l'efficacité d'une campagne.