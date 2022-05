Si vous êtes du genre à vous tenir au fait des nouveautés de la blogosphère du marketing, vous entendrez assurément beaucoup parler des médias d’affichage dynamique. On dit que c’est l’une des tendances de marketing les plus populaires et l’un des meilleurs moyens de capter l’attention du public. Si vous n’êtes pas un initié de l’industrie, cependant, vous vous demandez peut-être ce qu’est l’affichage extérieur numérique.

L’affichage dynamique : un concept éprouvé, réinventé

Les médias d’affichage dynamique sont des médias numériques affichés dans des environnements accessibles au public. Cela comprend les panneaux d’affichage et de signalisation numériques, ainsi que les réseaux d’écrans que l’on retrouve dans les centres commerciaux et chez les fournisseurs de soins de santé.

L’affichage dynamique est une vaste catégorie qui regroupe de nombreux médias. On retrouve donc ce genre de publicité un peu partout. Rendez-vous au quartier commercial le plus proche et vous trouverez probablement de grands panneaux d’affichage dynamique, de petits panneaux de signalisation numérique et même de petits écrans de télévision. Leur but? Diffuser du contenu. Ce sont tous des exemples d’affichage dynamique.

Voici quelques endroits où l’on retrouve des médias d’affichage dynamique :

Centres commerciaux et magasins de détail

Cinémas et arénas

Salles d’attente médicales

Aéroports, gares, stations de métro et abribus

En bordure des grands axes routiers

En pratique, ces écrans ressemblent pour la plupart aux panneaux d’affichage et de signalisation statiques, qui existent depuis des siècles. Cependant, comme les écrans numériques permettent de diffuser des animations et des éléments interactifs, ils sont beaucoup plus polyvalents. En effet, le mouvement capte l’attention beaucoup plus facilement, ce qui signifie que l’affichage extérieur numérique est potentiellement bien plus percutant.

La technologie au service des médias d’affichage dynamique

L’utilisation de médias d’affichage dynamique présente quelques avantages majeurs par rapport aux formes statiques de publicité extérieure.

La réduction des coûts de gestion

Les panneaux publicitaires conventionnels entraînent des coûts d’impression et d’installation pour chaque nouvelle annonce. Le renouvellement du contenu sur les panneaux d’affichage dynamique peut être automatisé et s’effectue en quelques secondes. Bien que l’installation d’un écran numérique soit plus coûteuse, il s’agit d’un investissement bien plus rentable.

Du contenu plus varié

Le numérique permet également d’afficher des éléments de contenu différents. Avec les panneaux d’affichage traditionnels, la même image statique reste affichée pendant des semaines. Quant à elle, une publicité dynamique peut changer toutes les 15 secondes. Cette variété sur l’écran garde le public intéressé et plus réceptif aux messages affichés.

Des campagnes plus créatives

L’affichage extérieur dynamique est encore plus impressionnant lorsqu’il est jumelé à d’autres technologies modernes. En combinant un écran à une technologie de reconnaissance faciale, il est possible d’adapter le contenu aux données démographiques du public. En intégrant les données météorologiques, par exemple, il est possible de créer des campagnes qui changent de contenu en fonction de la météo. Lorsque l’affichage extérieur dynamique est combiné à d’autres capteurs et logiciels, les possibilités en matière de créativité, de contexte et de pertinence sont infinies. L’affichage statique n’offre pas cet avantage.

Des rapports de lecture exhaustifs

Tout comme les publicités en ligne, les logiciels utilisés pour l’affichage extérieur dynamique permettent également de produire des rapports utiles. Ces comptes-rendus sont inestimables, tant pour les spécialistes du marketing que pour les opérateurs de réseaux. La validation de contenu, les rapports de programmation et les rapports d’incident permettent aux parties concernées de s’assurer que le contenu publicitaire est livré au moment prévu et de répondre rapidement à tout problème.

Des données démographiques détaillées

Enfin, les campagnes d’affichage dynamique peuvent également générer des analyses de public extrêmement utiles. Des exemples d’information pourraient inclure le nombre total de personnes qui ont vu les publicités, leur âge et leur genre, et le moment où les publicités ont été vues par le plus grand nombre de personnes. Ainsi, les annonceurs comprennent mieux la portée de leurs publicités et peuvent savoir s’ils atteignent le bon public. Quant à eux, les propriétaires de réseau se font une idée de la valeur de leurs écrans, ce qui leur permet d’ajuster les prix et les disponibilités en conséquence.

Pourquoi l’affichage dynamique crée-t-il autant d’engouement chez les spécialistes du marketing?

La visibilité impressionnante de l’affichage extérieur dynamique est l’une des principales raisons pour lesquelles il s’agit d’un atout marketing précieux. Les écrans dynamiques se trouvent souvent dans des endroits très achalandés, de sorte que leur contenu est vu par un grand nombre de personnes. De plus, contrairement à la publicité à domicile ou en ligne, il n’y a aucun moyen pour le public de sauter l’annonce, d’utiliser un bloqueur de publicité ou de modifier le contenu de l’écran. Cela signifie que lorsque le contenu est affiché, il est diffusé de A à Z et est donc plus susceptible d’être remarqué.

Les recherches suggèrent que ce format est très efficace. Une étude réalisée en 2015 par Nielsen a révélé que 75 % des répondants se souvenaient d’avoir vu un panneau d’affichage dynamique au cours du dernier mois. Environ 82 % d’entre eux se souvenaient d’avoir vu des panneaux publicitaires en particulier. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que l’étude a révélé qu’une majorité des répondants voyaient l’affichage extérieur dynamique d’un œil favorable. À une époque où la publicité conventionnelle est souvent perçue comme indésirable, cela pourrait rendre l’affichage extérieur dynamique encore plus attrayant.