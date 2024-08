Broadsign fait l’acquisition d’Outmoove, plateforme DSP néerlandaise spécialisée dans l’affichage extérieur numérique

L’entente offre aux agences spécialisées dans l’affichage extérieur un accès élargi aux outils modulables et ciblés d’OutMoove pour les campagnes d’affichage extérieur numérique programmatique à l’échelle mondiale.

Montréal (Canada) et Amsterdam (Pays-Bas), le 13 mai 2024. – Broadsign, développeur de la principale plateforme d’affichage extérieur, a annoncé aujourd’hui l’acquisition du fournisseur néerlandais de technologie d’affichage extérieur numérique OutMoove. La transaction, qui comprend les activités d’OutMoove et la technologie d’affichage extérieur numérique de la plateforme axée sur la demande (DSP), permettra à OutMoove de se concentrer sur l’expansion de ses flux de travail et de son soutien uniques destinés aux agences spécialisées dans l’affichage extérieur, tout en donnant à Broadsign l’accès à l’expertise d’OutMoove et à ses clients spécialisés dans le domaine.

OutMoove a été l’une des premières plateformes DSP conçues pour l’affichage extérieur numérique à percer sur le marché. Ses connaissances approfondies et sa vision unique des flux de travail des spécialistes de l’affichage extérieur en ont rapidement fait le choix privilégié des principales agences indépendantes d’affichage extérieur et sociétés de portefeuille en Europe, telles que GroupM et Outsight (Billups BE), ainsi que d’autres aux États-Unis. Les outils intuitifs de planification et d’achat de médias en matière d’affichage extérieur numérique, l’automatisation poussée des flux de travail, les déclencheurs de données uniques, le soutien créatif dynamique et d’autres caractéristiques pionnières de la plateforme DSP de l’entreprise ont encouragé ses clients et partenaires à adopter l’affichage extérieur numérique programmatique plus rapidement. OutMoove faisant désormais partie de Broadsign, son équipe sera en mesure d’accélérer sa mission d’automatisation des transactions d’affichage extérieur et de développer sa présence géographique.

« Collaborateur et partenaire de confiance de Broadsign depuis près de sept ans, OutMoove a été l’un des premiers chefs de file dans le domaine de l’affichage extérieur. Nous sommes ravis d’accueillir toute l’équipe d’OutMoove et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour continuer à rendre l’écosystème d’affichage extérieur plus accessible et automatisé pour les propriétaires de médias et les annonceurs », a déclaré Burr Smith, président et chef de la direction de Broadsign.

« Notre partenariat s’étend sur des années de relations approfondies avec les clients et de discussions stratégiques. Cette transaction avec Broadsign nous aidera à élargir les possibilités pour OutMoove. Nous sommes enthousiastes à l’idée de combiner notre technologie et nos talents afin de tenir notre promesse de tirer parti de l’automatisation pour faire prospérer notre industrie », a pour sa part affirmé Mendel Looije, cofondateur et chef de la direction d’OutMoove.

« Broadsign occupe une position dynamique sur le marché et entretient des relations avec une multitude de plateformes DSP et de partenaires à l’échelle mondiale. Nous nous faisons une joie de profiter de notre expérience dans le soutien direct aux agences pour poursuivre dans cette voie et stimuler encore plus la croissance de notre industrie dans le monde entier », a ajouté Mark Van de Crommert, cofondateur et directeur de la communication d’OutMoove.

Les conditions de la transaction ne seront pas divulguées.

À propos de Broadsign

Broadsign permet aux propriétaires de médias, aux agences et aux marques d’exploiter le potentiel et la portée de l’affichage extérieur pour communiquer avec le public au moyen de canaux publicitaires uniques. Plus de 1,5 million d’affiches statiques et numériques le long des routes et dans les aéroports, les centres commerciaux, les magasins de détail, les cliniques médicales, les transports en commun, les bornes de recharge pour véhicules électriques et bien plus sont alimentées par Broadsign, rejoignant le public à de multiples points de contact du parcours de consommation. La plateforme de Broadsign aide les propriétaires de médias comme Outfront, Pattison Outdoor, Global et Intersection à simplifier leurs activités professionnelles et à maximiser les occasions de revenus tout en permettant aux spécialistes du marketing et aux agences de planifier et d’exécuter plus facilement des campagnes d’affichage extérieur dynamique qui touchent le public. Des marques comme AB InBev, Disney, FanDuel, H&M, Honda, HP, Johnson & Johnson, KLM, Uber Eats, Sea-Doo, Samsonite et bien d’autres ont exécuté avec succès des campagnes d’affichage extérieur numérique programmatique alimentées par la technologie de Broadsign. https://broadsign.com

À propos d’OutMoove

OutMoove est une plateforme DSP d’affichage extérieur numérique qui facilite et améliore l’achat de canaux publicitaires extérieurs. Basée aux Pays-Bas, OutMoove a contribué à établir le paysage programmatique de l’affichage extérieur et collabore avec des agences médias d’affichage extérieur de premier plan en Europe et aux États-Unis.