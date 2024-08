ARAGO s’associe à Broadsign pour intégrer le levier DOOH dans son DSP

Le DSP multilocal et le SSP DOOH s’associent, permettant ainsi la diffusion de campagnes multi-canales plus personnalisées et localisées.

Paris, France et Montréal, Québec, le 12 juin 2023– ARAGO (anciennement Mediakeys Platform) et Broadsign annoncent un partenariat technologique qui apporte l’ensemble de l’inventaire DOOH disponible via la plateforme côté offre (SSP) de Broadsign à la DSP ARAGO, rendant accessible les achats programmatiques DOOH sur la plateforme ARAGO. Grâce à ces technologies combinées, les retailers et les marques peuvent désormais accéder au DOOH à partir d’un emplacement unique et l’utiliser en complément d’autres canaux publicitaires pour personnaliser les publicités en fonction de la situation géographique de l’audience ciblée.

Cette technologie est déjà utilisée pour exécuter des campagnes multi canales par des clients d’ARAGO des secteurs de l’automobile, du tourisme, de la vente au détail.

David Dumont, Responsable de la Communication chez Mitsubishi Motors en France, a déclaré : “Nous sommes très heureux d’avoir accès au DOOH via la plateforme ARAGO et de proposer ce nouvel inventaire à nos concessionnaires automobiles.”

“Offrant plus de valeur et de nouvelles opportunités, cette intégration permet à nos clients de maximiser leurs campagnes locales grâce à un achat d’inventaire DOOH rationalisé”, a ajouté Paul Cahierre, PDG d’ARAGO.

“Broadsign est un acteur majeur du marché avec un inventaire DOOH incontournable, et nous sommes ravis de les avoir comme notre premier partenaire DOOH. L’API Broadsign a simplifié l’intégration, et grâce à notre collaboration, les clients d’ARAGO peuvent mieux tirer parti de la puissance du DOOH pour optimiser leurs campagnes et leurs investissements », a expliqué Jérôme Carrière, CTO d’ARAGO.

« ARAGO aide les marques à se connecter avec le public au niveau local, un domaine où le DOOH excelle, créant une synergie naturelle entre nos technologies. La combinaison de notre SSP DOOH avec le DSP omnicanal d’ARAGO permet aux annonceurs d’exploiter le DOOH pour obtenir de meilleurs résultats qu’avec la publicité en ligne et mobile seule », a déclaré John Dolan, Vice-président, Responsable mondial des ventes et des services médias chez Broadsign.

À propos d’ARAGO

ARAGO est une DSP full-stack internationale conçue avec et pour les réseaux de distribution afin de les aider à lancer facilement leurs campagnes publicitaires digitales. L’outil comprend des activations multicanales et multi locales, un outil géomarketing, un outil DCO, des packages sur mesure, des rapports dynamiques et une facturation flexible. Renforcez votre publicité locale grâce à ARAGO ! https://www.arago.com

À propos de Broadsign

Broadsign permet aux éditeurs, aux agences et aux marques d’exploiter la puissance de la publicité extérieure et de se connecter avec des publics du monde entier. Alimentant plus d’un million de panneaux statiques et numériques le long des routes et dans les aéroports, les centres commerciaux, les centres commerciaux, les cliniques de santé, les systèmes de transport en commun, les bornes de recharge pour véhicules électriques, etc., Broadsign atteint le public à de multiples points de contact tout au long du parcours du consommateur. La plate-forme Broadsign offre aux spécialistes du marketing et aux agences un accès plus simple aux écrans premium et a aidé des marques telles que Pepsi, Turkish Airlines, l’UFC, Volkswagen, John Lewis, Samsung, etc., à mener à bien des campagnes DOOH programmatiques. https://broadsign.com